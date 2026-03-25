Ministero del Turismo, la Santanchè si è dimessa: «Cara Giorgia, obbedisco»

Chi è Daniela Santanchè

Daniela Santanchè si è affermata come figura centrale del centrodestra, capace di navigare tra polemiche e attacchi politici. Negli ultimi quattro anni di governo ha affrontato tre mozioni di sfiducia, tutte respinte, mentre nel suo passato d’opposizione risultano 18 mozioni sottoscritte da lei stessa. Parallelamente, sono cresciute le vicende giudiziarie che la riguardano, a partire dal caso Visibilia, dove è imputata per falso in bilancio insieme al compagno Dimitri Kunz: secondo l’accusa, i conti della società editoriale, di cui è stata amministratrice, sarebbero stati alterati per nascondere le perdite.

Sul piano politico più rilevante pesa l’ipotesi di truffa all’Inps relativa agli anni della pandemia, quando sarebbe stata richiesta la cassa integrazione per dipendenti che in realtà continuavano a lavorare. La vicenda è attualmente congelata all’udienza preliminare, a causa di un conflitto di attribuzione sollevato dal Senato alla Corte Costituzionale. In parallelo emergono nuove indagini, come quella relativa a una presunta bancarotta collegata a Ki Group, azienda di prodotti biologici della quale Santanchè è stata presidente dal 2019 al 2021.

La sua storia politica è legata a Ignazio La Russa, che ne riconobbe l’intraprendenza negli anni Novanta, quando Santanchè iniziò la collaborazione con Alleanza Nazionale. Tra il 1995 e il 1997 fu consulente per la moda nell’amministrazione Albertini a Milano, mentre parallelamente fondava la propria società, Dani Comunicazione, che in seguito diventerà Visibilia. Nel 1999 fu eletta consigliera in Provincia di Milano.

Negli anni ha sviluppato legami con il mondo imprenditoriale e della ristorazione di lusso, partecipando come socia a locali come il Billionaire di Porto Cervo e il Twiga di Forte dei Marmi. Nel 2022, alla nomina a ministra del Turismo, cedette le quote dei locali per evitare conflitti di interesse in relazione alle nuove regole sulle concessioni balneari.

Politicamente, Santanchè ha attraversato diverse formazioni: dopo Alleanza Nazionale, nel 2007 aderì alla Destra di Francesco Storace, candidandosi a premier nel 2008, per poi cofondare il Movimento per l’Italia con Denis Verdini nel 2009. Nel 2010 entrò nel Popolo della Libertà come sottosegretaria, successivamente si avvicinò a Forza Italia e infine, nel 2017, passò a Fratelli d’Italia, di cui diventerà responsabile in Lombardia.