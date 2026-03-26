Alla cantina Monte Rossa il Buon Ricordo rinnova l’unità della cucina regionale italiana

Nella suggestiva cornice dell’Azienda Monte Rossa in Franciacorta si è svolta l’assemblea annuale dei Ristoranti del Buon Ricordo, appuntamento che ha richiamato associati da tutta Italia. L’incontro si è confermato un momento centrale per il confronto e la condivisione di strategie legate alla ristorazione italiana di qualità. Nel corso dei lavori è emersa con chiarezza la volontà comune di rafforzare il dialogo tra i soci e di costruire insieme le prospettive future dell’associazione.
A caratterizzare l’incontro sono stati spirito di collaborazione, concretezza e un impegno diffuso nella valorizzazione del patrimonio della cucina regionale italiana, elementi che continuano a rappresentare il tratto distintivo del gruppo. A sottolineare il valore dell’incontro è il presidente Cesare Carbone: «Siamo stati ospiti di Monte Rossa di Emanuele Rabotti presidente del Consorzio di Franciacorta, che è un nostro importante partner. È stata una bellissima assemblea, un clima molto sereno, un clima di amicizia dove ci siamo scambiati delle idee, dei progetti per il futuro del Buon Ricordo».
Progetti futuri: Milano al centro della Festa del Buon Ricordo 2026
Tra le prospettive annunciate nel corso dell’assemblea, emerge un appuntamento rilevante per il prossimo anno. Lo anticipa ancora Cesare Carbone: «Una bella novità che possiamo anticipare per il 2026, la Festa del Buon Ricordo sarà in una nuova location sempre a Milano a fine anno. Come sempre presenteremo i nuovi ristoranti entranti e le nuove ricette, i nuovi cambi piatto. A breve vi sveleremo dove. Vogliamo sempre fare meglio e per il Buon Ricordo è sempre al massimo».
Cena di gala in Franciacorta: i piatti protagonisti
A chiusura dei lavori, la cena di gala nella Villa di Monte Rossa a Bornato (Bs) ha rappresentato un momento centrale di condivisione per gli associati, confermando il valore della convivialità all’interno dell’Unione. Il Segretario Generale Luciano Spigaroli ha commentato: «La serata è stata una degna conclusione di una bella giornata. L'assemblea è andata molto bene, è stato un bel confronto, un'amicizia. Essendo noi ristoratori, non potevamo non finire a tavola, quindi è nostra consuetudine che quattro associati si sacrifichino, come diciamo noi, a cucinare per tutti noi».
Calamaretto ripieno di mare alla puttanesca
Il piatto dello chef Alberto Galbani dell' Osteria La Tecchia di Pietrasanta (Lu) era un unico, invitante calamaretto dorato e ripieno adagiato su una salsa rossa, arricchita da una generosa colata di olio d'oliva. Il condimento alla puttanesca guarnisce il calamaretto, evocando il sapore deciso di olive e capperi. Il piatto è stato semplice ed elegante, pronto a svelare un cuore di mare.
Tortelli di patate, ricotta e storione tibetano al burro aromatico, nocciole e carciofi croccanti
I tortelli dello chef Maurizio Lazzarin de La Serra Bistrot di Vezio di Perledo (Lc), generosamente conditi con una salsa di burro fuso e prezzemolo tritato. La ricchezza del ripieno si contrappone alla freschezza dei carciofi croccanti e al crunch delle nocciole tostate e spezzettate, sparse con delicatezza. Un germoglio verde salta fuori dal centro del piatto come un piccolo accento di colore.
Pancia di maialino nero delle Alpi cotta a bassa temperatura, salsa alla senape, crema di pak choi e miele di castagno
Il secondo dello chef Luca Galli del Ristorante La Posa di Livigno (So) era composto da pancia di maialino cotta a bassa temperatura, con una panatura croccante, accompagnata da un taroz valtellinese su una base di salsa alla senape e crema di pak choi. Un filo di miele di castagno lucido guarnisce il piatto, promettendo un sapore dolce e avvolgente.
“Sembra una mela” (strudel ricomposto con cremoso alla mela e sfoglie lucide)
Questo dolce firmato da Massimiliano Tusetti del Ristorante Al Filò di Bormio (So) è un vero e proprio trompe-l'œil: un'interpretazione di strudel in cui le mele ricomposte che sembrano appena colta dall'albero. Ad affiancare le mele una sfoglia completata da un picciolo e da un fiore commestibile.
I vini in abbinamento
Ad accompagnare l’intero percorso gastronomico, una raffinata selezione di Franciacorta millesimati 2021 che celebra l'eccellenza del territorio: dalla setosa avvolgenza del Satèn Brut di Mosnel, alla vibrante e profonda struttura dell’Extra Brut de Il Dosso, fino alla delicata complessità aromatica del Rosé Brut di Ferghettina. Tre interpretazioni magistrali che, attraverso perlage finissimi e identità ben distinte, elevano l’esperienza sensoriale di ogni assaggio.
Ristoranti del Buon Ricordo: crescita e presenza internazionale
Il percorso dell’Unione evidenzia una crescita significativa: dai primi 12 ristoranti fino agli attuali 111 associati, con una presenza che si estende anche all’estero, tra Europa, Stati Uniti e Giappone. Un’evoluzione che riflette il crescente interesse verso la cucina del territorio, oggi riconosciuta non solo dal pubblico ma anche da nutrizionisti e studiosi come modello alimentare equilibrato e sostenibile. In questo contesto, i ristoratori del Buon Ricordo si confermano pionieri nella valorizzazione delle identità gastronomiche locali.
Missione e valori: promuovere la cucina del territorio
Guidata dal presidente Cesare Carbone e dal Segretario Generale operativo Luciano Spigaroli, l’Unione rappresenta una delle realtà più consolidate della ristorazione italiana. L’obiettivo è accompagnare l’evoluzione del settore mantenendo un legame saldo con la cultura gastronomica dei territori, promuovendo una ristorazione fondata su qualità, stagionalità e prodotti locali. I ristoranti associati operano come ambasciatori di questi valori, interpretando la cucina regionale in modo coerente e riconoscibile. Dal 2019 la sede dell’associazione è a Parma, città insignita del titolo di Unesco City of Gastronomy.
Guida e specialità: il racconto dei ristoranti associati
La Guida dei Ristoranti del Buon Ricordo rappresenta uno strumento utile per scoprire le insegne e le loro specialità. I locali sono suddivisi per regione e aggiornati con nuove adesioni e variazioni delle ricette simbolo. Una delle caratteristiche distintive dell’associazione è infatti la possibilità per ogni ristorante di rinnovare nel tempo il proprio piatto rappresentativo, mantenendo dinamica l’offerta pur restando fedele alla propria identità.