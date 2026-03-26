Da Los Angeles rinasce un fine dining che smette di essere noioso

Altro che solo cinema. Da Los Angeles viene un segnale per molti versi controtendenza: il fine dining (forse) non è finito. Ha semplicemente smesso di essere quello che conoscevamo. Nella città californiana, che spesso ha anticipato molte tendenze di moda e cultura in genere, questo cambiamento è già realtà. Non come teoria, ma come modello operativo. In pratica a Los Angeles il fine dining sta cambiando, ma non nei piatti. Sta cambiando nello spazio, nei materiali, nel modo in cui si muovono le persone dentro il ristorante.
È quello che emerge chiaramente anche dal racconto pubblicato da Wallpaper, che descrive in dettaglio Lielle, uno dei ristoranti più interessanti del momento a livello internazionale, “ricostruito” da chef Marcus Jernmark. Il progetto nasce con un’impostazione chiara anche a livello imprenditoriale: non un ristorante “vetrina”, ma un sistema sostenibile, dove cucina, sala e identità lavorano insieme. E ciò che è semplice e comprensibile nei piatti o nel servizio lo è anche negli arredi. Jernmark, cuoco svedese con un percorso internazionale, propone una cucina contemporanea che lavora su precisione e pulizia, evitando volutamente la complessità eccessiva. Come si legge nell’articolo, l’idea è quella di creare “a more relaxed fine dining experience, without losing precision or intent”, cioè un’alta cucina più rilassata senza perdere controllo e direzione. Giusto ciò che ci si aspetta dopo le mille polemiche seguite al caso di Noma.
Come funziona davvero Lielle
- cucina: tecnica alta, ma costruita per essere leggibile
- sala: servizio continuo, senza rituali
- ritmo: flessibile, non imposto
- cliente: parte attiva dell’esperienza
- obiettivo: togliere pressione senza perdere controllo
In sintesi: fine dining meno teatrale, più intelligente
La cucina: precisione senza esibizione
Non parliamo di un’ennesima rivoluzione estetica, ma di un cambio di mentalità. L’alta cucina resta alta, ma perde rigidità. E soprattutto perde quella tensione che per anni ha reso il fine dining più intimidatorio verso molti clienti che desiderabile. La cucina di Jernmark è tecnica, precisa, pulita. Ma non ha bisogno di dimostrarlo. I piatti sono costruiti con un approccio contemporaneo: leggibili, equilibrati, senza quella complessità forzata che spesso diventa esercizio di stile. il menu è costruito per essere leggibile, diretto, senza quelle sovrastrutture che spesso complicano inutilmente il fine dining.
Carciofi e agrumi, guanciale, tartufo nero, pino, vinaigrette al lievito tostato
Granchio Dungeness condito con salsa al tuorlo d'uovo, pinoli, coriandolo e shiso
Latte crudo, camomilla e ribes nero
Non c’è accumulo di ingredienti, né costruzioni inutilmente elaborate. La materia prima resta centrale, lavorata con rigore ma senza sovrastrutture. È una cucina che lavora sulla sottrazione, non sull’aggiunta. E questo cambia anche il modo in cui viene percepita dal cliente: meno distanza, più comprensione anche per chi non è abituato ai codici del fine dining, senza perdere profondità. Non c’è spettacolo fine a sé stesso. Non c’è costruzione inutile. C’è una cucina che lavora sulla sostanza e sulla coerenza, più che sull’effetto sorpresa.
La sala: meno gerarchia, più relazione
Il vero cambio di passo, però, si percepisce in sala. A Lielle è stata abolita la distanza classica tra cliente e servizio. Non c’è quella struttura gerarchica rigida che ha definito per anni il fine dining. Il servizio è fluido, diretto, naturale. Quasi da trattoria italiana. Il personale accompagna l’esperienza senza appesantirla, senza trasformarla in un rituale. Il risultato è un ambiente in cui il cliente non si sente osservato, ma coinvolto.
Il vino: meno rituale, più integrazione
Anche la parte beverage si muove nella stessa direzione. Il vino non è più elemento separato e ritualizzato, ma parte integrante dell’esperienza. La selezione punta su coerenza e abbinamento reale, più che su dimostrazione tecnica fatta di mille richiami ad aromi, territori sconosciuti o tassi di acidità. Il sommelier diventa una figura di dialogo, non di distanza.
Il punto vero: togliere pressione senza abbassare il livello
Ed è qui che Lielle diventa interessante davvero. Perché riesce in un’operazione che molti provano a fare e pochi riescono a chiudere: abbassare la pressione senza abbassare il livello. Il cliente si rilassa, ma la cucina resta ambiziosa. Il servizio si semplifica, ma non perde competenza.
Materiali e stile del ristorante
- legni chiari e superfici naturali
- palette calda, senza contrasti aggressivi
- arredi essenziali, linee pulite
- spazio aperto, senza separazioni rigide
- atmosfera più domestica che istituzionale
il design non serve a stupire, ma a mettere a proprio agio
E questo può aprire il ristorante a un pubblico più ampio, senza snaturarne l’identità. Ed è qui che il progetto diventa interessante anche per chi guarda al futuro della ristorazione: meno struttura rigida, più integrazione tra i reparti, maggiore attenzione all’esperienza complessiva. E in pratica meno stress interno e più attenzione, non formale, al cliente.
Un modello che parla anche all’Italia
Il punto più interessante è che tutto questo non è casuale. Lielle è progettato come sistema, non solo come ristorante. Ogni elemento - cucina, sala, spazio - è pensato per lavorare insieme e ridurre attriti, sia per il cliente che per il team. E qui si collega un tema che anche in Italia a Tavola è emerso più volte: la necessità di rendere la ristorazione sostenibile non solo economicamente, ma anche operativamente.
Un modello meno rigido, meno teatrale, è anche un modello più gestibile. È una risposta concreta a problemi che anche in Italia a Tavola abbiamo raccontato più volte:
- difficoltà nel trovare personale
- crisi della sala
- modelli troppo rigidi per reggere nel tempo
Cosa cambia davvero nel fine dining
- meno formalità ? più accessibilità
- meno rituali ? più esperienza reale
- meno distanza ? più relazione
- meno rigidità ? più sostenibilità operativa
Il lusso oggi non è complicare, ma semplificare bene
Il fine dining classico, così come è stato costruito, oggi fatica. Lielle sembra dimostrare che una strada alternativa esiste. Non più basata sulla rigidità, ma sull’equilibrio. E in un momento in cui il fine dining tradizionale mostra difficoltà - tra costi, personale e modelli organizzativi - questo tipo di progetto diventa interessante non per quello che promette, ma per come funziona.
Con queste modalità il fine dining non sta abbassando il livello. Sta cambiando linguaggio. E forse il vero salto non è nella tecnica, ma nel modo in cui viene proposta. Perché oggi la sfida non è stupire il cliente. È farlo tornare.