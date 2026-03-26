Da Los Angeles rinasce un fine dining che smette di essere noioso

Altro che solo cinema. Da Los Angeles viene un segnale per molti versi controtendenza: il fine dining (forse) non è finito. Ha semplicemente smesso di essere quello che conoscevamo. Nella città californiana, che spesso ha anticipato molte tendenze di moda e cultura in genere, questo cambiamento è già realtà. Non come teoria, ma come modello operativo. In pratica a Los Angeles il fine dining sta cambiando, ma non nei piatti. Sta cambiando nello spazio, nei materiali, nel modo in cui si muovono le persone dentro il ristorante.

Lielle.la (Instagram) Lo chef Marcus Jernmark

Lo chef Marcus Jernmark

È quello che emerge chiaramente anche dal racconto pubblicato da Wallpaper, che descrive in dettaglio Lielle, uno dei ristoranti più interessanti del momento a livello internazionale, “ricostruito” da chef Marcus Jernmark. Il progetto nasce con un’impostazione chiara anche a livello imprenditoriale: non un ristorante “vetrina”, ma un sistema sostenibile, dove cucina, sala e identità lavorano insieme. E ciò che è semplice e comprensibile nei piatti o nel servizio lo è anche negli arredi. Jernmark, cuoco svedese con un percorso internazionale, propone una cucina contemporanea che lavora su precisione e pulizia, evitando volutamente la complessità eccessiva. Come si legge nell’articolo, l’idea è quella di creare “a more relaxed fine dining experience, without losing precision or intent”, cioè un’alta cucina più rilassata senza perdere controllo e direzione. Giusto ciò che ci si aspetta dopo le mille polemiche seguite al caso di Noma.

Come funziona davvero Lielle cucina: tecnica alta, ma costruita per essere leggibile

sala: servizio continuo, senza rituali

ritmo: flessibile, non imposto

cliente: parte attiva dell’esperienza

obiettivo: togliere pressione senza perdere controllo In sintesi: fine dining meno teatrale, più intelligente

Come funziona davvero Liellecucina: tecnica alta, ma costruita per essere leggibilesala: servizio continuo, senza ritualiritmo: flessibile, non impostocliente: parte attiva dell’esperienzaobiettivo: togliere pressione senza perdere controlloIn sintesi: fine dining meno teatrale, più intelligente

La cucina: precisione senza esibizione

Non parliamo di un’ennesima rivoluzione estetica, ma di un cambio di mentalità. L’alta cucina resta alta, ma perde rigidità. E soprattutto perde quella tensione che per anni ha reso il fine dining più intimidatorio verso molti clienti che desiderabile. La cucina di Jernmark è tecnica, precisa, pulita. Ma non ha bisogno di dimostrarlo. I piatti sono costruiti con un approccio contemporaneo: leggibili, equilibrati, senza quella complessità forzata che spesso diventa esercizio di stile. il menu è costruito per essere leggibile, diretto, senza quelle sovrastrutture che spesso complicano inutilmente il fine dining.

Lielle.la (Instagram) Carciofi e agrumi, guanciale, tartufo nero, pino, vinaigrette al lievito tostato Lielle.la (Instagram) Granchio Dungeness condito con salsa al tuorlo d'uovo, pinoli, coriandolo e shiso Lielle.la (Instagram) Il piccione Lielle.la (Instagram) Latte crudo, camomilla e ribes nero ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Carciofi e agrumi, guanciale, tartufo nero, pino, vinaigrette al lievito tostato Lielle.la (Instagram) Granchio Dungeness condito con salsa al tuorlo d'uovo, pinoli, coriandolo e shiso Lielle.la (Instagram) Il piccione Lielle.la (Instagram) Latte crudo, camomilla e ribes nero Lielle.la (Instagram)

Non c’è accumulo di ingredienti, né costruzioni inutilmente elaborate. La materia prima resta centrale, lavorata con rigore ma senza sovrastrutture. È una cucina che lavora sulla sottrazione, non sull’aggiunta. E questo cambia anche il modo in cui viene percepita dal cliente: meno distanza, più comprensione anche per chi non è abituato ai codici del fine dining, senza perdere profondità. Non c’è spettacolo fine a sé stesso. Non c’è costruzione inutile. C’è una cucina che lavora sulla sostanza e sulla coerenza, più che sull’effetto sorpresa.

La sala: meno gerarchia, più relazione

Il vero cambio di passo, però, si percepisce in sala. A Lielle è stata abolita la distanza classica tra cliente e servizio. Non c’è quella struttura gerarchica rigida che ha definito per anni il fine dining. Il servizio è fluido, diretto, naturale. Quasi da trattoria italiana. Il personale accompagna l’esperienza senza appesantirla, senza trasformarla in un rituale. Il risultato è un ambiente in cui il cliente non si sente osservato, ma coinvolto.

Lielle.la (Instagram) Lielle: in sala più relazione e meno gerarchia

Lielle: in sala più relazione e meno gerarchia

Il vino: meno rituale, più integrazione

Anche la parte beverage si muove nella stessa direzione. Il vino non è più elemento separato e ritualizzato, ma parte integrante dell’esperienza. La selezione punta su coerenza e abbinamento reale, più che su dimostrazione tecnica fatta di mille richiami ad aromi, territori sconosciuti o tassi di acidità. Il sommelier diventa una figura di dialogo, non di distanza.

Il punto vero: togliere pressione senza abbassare il livello

Ed è qui che Lielle diventa interessante davvero. Perché riesce in un’operazione che molti provano a fare e pochi riescono a chiudere: abbassare la pressione senza abbassare il livello. Il cliente si rilassa, ma la cucina resta ambiziosa. Il servizio si semplifica, ma non perde competenza.

Materiali e stile del ristorante legni chiari e superfici naturali

palette calda, senza contrasti aggressivi

arredi essenziali, linee pulite

spazio aperto, senza separazioni rigide

atmosfera più domestica che istituzionale il design non serve a stupire, ma a mettere a proprio agio

Materiali e stile del ristorantelegni chiari e superfici naturalipalette calda, senza contrasti aggressiviarredi essenziali, linee pulitespazio aperto, senza separazioni rigideatmosfera più domestica che istituzionaleil design non serve a stupire, ma a mettere a proprio agio

E questo può aprire il ristorante a un pubblico più ampio, senza snaturarne l’identità. Ed è qui che il progetto diventa interessante anche per chi guarda al futuro della ristorazione: meno struttura rigida, più integrazione tra i reparti, maggiore attenzione all’esperienza complessiva. E in pratica meno stress interno e più attenzione, non formale, al cliente.

Un modello che parla anche all’Italia

Il punto più interessante è che tutto questo non è casuale. Lielle è progettato come sistema, non solo come ristorante. Ogni elemento - cucina, sala, spazio - è pensato per lavorare insieme e ridurre attriti, sia per il cliente che per il team. E qui si collega un tema che anche in Italia a Tavola è emerso più volte: la necessità di rendere la ristorazione sostenibile non solo economicamente, ma anche operativamente.

Un modello meno rigido, meno teatrale, è anche un modello più gestibile. È una risposta concreta a problemi che anche in Italia a Tavola abbiamo raccontato più volte:

difficoltà nel trovare personale

crisi della sala

modelli troppo rigidi per reggere nel tempo

Cosa cambia davvero nel fine dining meno formalità ? più accessibilità

meno rituali ? più esperienza reale

meno distanza ? più relazione

meno rigidità ? più sostenibilità operativa Il lusso oggi non è complicare, ma semplificare bene

Cosa cambia davvero nel fine diningmeno formalità ? più accessibilità meno rituali ? più esperienza reale meno distanza ? più relazione meno rigidità ? più sostenibilità operativa Il lusso oggi non è complicare, ma semplificare bene

Il fine dining classico, così come è stato costruito, oggi fatica. Lielle sembra dimostrare che una strada alternativa esiste. Non più basata sulla rigidità, ma sull’equilibrio. E in un momento in cui il fine dining tradizionale mostra difficoltà - tra costi, personale e modelli organizzativi - questo tipo di progetto diventa interessante non per quello che promette, ma per come funziona.

Con queste modalità il fine dining non sta abbassando il livello. Sta cambiando linguaggio. E forse il vero salto non è nella tecnica, ma nel modo in cui viene proposta. Perché oggi la sfida non è stupire il cliente. È farlo tornare.