Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 26 marzo 2026  | aggiornato alle 21:16 | 118246 articoli pubblicati

Feudo Arancio
ROS
Feudo Arancio

numeri aeroporto

Sacbo, nel 2025 17 milioni di passeggeri e 53 milioni investiti allo scalo di Orio

Il Gruppo SACBO approva il suo bilancio e chiude il 2025 con 17 milioni di passeggeri, investimenti per 53 milioni e nuovi interventi sostenibili, rafforzando l’efficienza e la competitività dell’aeroporto di Bergamo

di Redazione Italia a Tavola
 
26 marzo 2026 | 19:32

Sacbo, nel 2025 17 milioni di passeggeri e 53 milioni investiti allo scalo di Orio

Il Gruppo SACBO approva il suo bilancio e chiude il 2025 con 17 milioni di passeggeri, investimenti per 53 milioni e nuovi interventi sostenibili, rafforzando l’efficienza e la competitività dell’aeroporto di Bergamo

di Redazione Italia a Tavola
26 marzo 2026 | 19:32
 

Il Consiglio di amministrazione di SACBO S.p.A. ha approvato il bilancio d’esercizio 2025 e il bilancio consolidato di gruppo, che comprende anche la società controllata BGY International Services S.R.L.. L’anno si è distinto per l’ampiezza dei programmi di sviluppo infrastrutturale e tecnologico, volti a migliorare i servizi ai passeggeri e a potenziare la competitività dello scalo bergamasco di Orio al Serio a livello nazionale ed europeo.

Sacbo, nel 2025 17 milioni di passeggeri e 53 milioni investiti allo scalo di Orio

SACBO ha confermato la grande crescita nel 2025 dell'aeroporto di Orio al Serio

Nel 2025 sono stati rispettati i tempi previsti dai lavori approvati da Enac, consentendo l’apertura anticipata delle sale check-in a maggio e, a fine novembre, della nuova area partenze. Gli interventi hanno raddoppiato la superficie della zona, migliorato i controlli di sicurezza e introdotto apparecchiature radiogene di ultima generazione, garantendo maggiore efficienza operativa e sicurezza per tutti gli utenti.

Crescita del traffico passeggeri e merci

L’aeroporto di Bergamo ha registrato una crescita significativa del traffico passeggeri, con 16.937.976 viaggiatori e 24.531 tonnellate di merci (+6,8%), superando le previsioni di budget. Questo risultato conferma la posizione dello scalo al terzo posto in Italia, dopo Fiumicino e Malpensa, e al 41° posto in Europa secondo la graduatoria ACI Europe.

Sacbo, nel 2025 17 milioni di passeggeri e 53 milioni investiti allo scalo di Orio

Il presidente di SACBO Giovanni Sanga

Il presidente di SACBO, Giovanni Sanga, ha dichiarato: «La capacità del Gruppo SACBO di adempiere agli impegni assunti, rispettando il Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030, ha permesso di completare opere essenziali per garantire elevati standard operativi e tecnologie avanzate. Gli investimenti per oltre 53 milioni di euro rafforzano la competitività dello scalo e la sostenibilità economica e ambientale».

Investimenti strategici e sostenibilità

Gli investimenti della capogruppo SACBO nel 2025 hanno raggiunto circa 48,1 milioni di euro, mentre BGY International Services S.R.L. ha effettuato acquisizioni per 4,7 milioni. Parte di questi fondi, circa 10 milioni di euro, è stata destinata a interventi di sostenibilità, tra cui opere di mitigazione ambientale, miglioramento dell’accessibilità e installazione di postazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Sacbo, nel 2025 17 milioni di passeggeri e 53 milioni investiti allo scalo di Orio

Molti sono stati i lavori di ampliamento ed efficientamento energetico realizzati nel 2025 nello scalo bergamasco

Sono stati introdotti nuovi Ground Services Equipment elettrici, migliorata l’efficienza energetica delle infrastrutture e avviato pienamente l’impianto fotovoltaico, in grado di coprire oltre il 10% del fabbisogno elettrico dello scalo, integrato con l’approvvigionamento di energia rinnovabile al 60%.

Trasformazione digitale e potenziamento del personale

Il processo di digitalizzazione, con investimenti pari a 2,8 milioni di euro, ha rappresentato un elemento chiave per lo sviluppo dello scalo e l’efficienza dei servizi aeroportuali. Gli ammortamenti del gruppo sono cresciuti dagli 15 milioni del 2020 ai 26,1 milioni del 2025, a seguito degli investimenti negli ultimi anni.

Sacbo, nel 2025 17 milioni di passeggeri e 53 milioni investiti allo scalo di Orio

Ingenti investimenti nella digitalizzazione hanno permesso di migliorare l'efficienza dei servizi aeroportuali

Il personale del Gruppo SACBO al 31 dicembre 2025 conta 717 addetti, con un incremento di 41 unità rispetto all’anno precedente, principalmente grazie all’aumento degli operatori di BGY International Services, impiegati nella gestione del traffico passeggeri e delle attività courier.

Valore della produzione e risultati economici

Il Valore della produzione del Gruppo si attesta a circa 165 milioni di euro, suddiviso tra:

  • Ricavi aviation: 53,0 milioni (-4,7%)
  • Ricavi commerciali: 72,8 milioni (+3,2%)
  • Ricavi per assistenza passeggeri, merci e vettori aerei: 33,4 milioni (-4,1%)
  • Altri ricavi e proventi: 5,3 milioni

Il risultato operativo (EBIT) ammonta a 20,6 milioni di euro, mentre il risultato netto di gruppo è pari a 8,6 milioni di euro, confermando la solidità economica e la capacità di gestione efficiente delle risorse.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
SACBO Bergamo aeroporto passeggeri investimenti terminal sostenibilità traffico aereo BGY International Services infrastruttureGiovanni Sanga
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Comavicola
TeamSystem
Suicrà
Cirio Conserve Italia
Comavicola
TeamSystem
Suicrà
Cirio Conserve Italia
Grana Padano
Bonduelle

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026