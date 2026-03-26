Sacbo, nel 2025 17 milioni di passeggeri e 53 milioni investiti allo scalo di Orio

Il Consiglio di amministrazione di SACBO S.p.A. ha approvato il bilancio d’esercizio 2025 e il bilancio consolidato di gruppo, che comprende anche la società controllata BGY International Services S.R.L.. L’anno si è distinto per l’ampiezza dei programmi di sviluppo infrastrutturale e tecnologico, volti a migliorare i servizi ai passeggeri e a potenziare la competitività dello scalo bergamasco di Orio al Serio a livello nazionale ed europeo.

SACBO ha confermato la grande crescita nel 2025 dell'aeroporto di Orio al Serio

Nel 2025 sono stati rispettati i tempi previsti dai lavori approvati da Enac, consentendo l’apertura anticipata delle sale check-in a maggio e, a fine novembre, della nuova area partenze. Gli interventi hanno raddoppiato la superficie della zona, migliorato i controlli di sicurezza e introdotto apparecchiature radiogene di ultima generazione, garantendo maggiore efficienza operativa e sicurezza per tutti gli utenti.

Crescita del traffico passeggeri e merci

L’aeroporto di Bergamo ha registrato una crescita significativa del traffico passeggeri, con 16.937.976 viaggiatori e 24.531 tonnellate di merci (+6,8%), superando le previsioni di budget. Questo risultato conferma la posizione dello scalo al terzo posto in Italia, dopo Fiumicino e Malpensa, e al 41° posto in Europa secondo la graduatoria ACI Europe.

Il presidente di SACBO Giovanni Sanga

Il presidente di SACBO, Giovanni Sanga, ha dichiarato: «La capacità del Gruppo SACBO di adempiere agli impegni assunti, rispettando il Piano di Sviluppo Aeroportuale 2030, ha permesso di completare opere essenziali per garantire elevati standard operativi e tecnologie avanzate. Gli investimenti per oltre 53 milioni di euro rafforzano la competitività dello scalo e la sostenibilità economica e ambientale».

Investimenti strategici e sostenibilità

Gli investimenti della capogruppo SACBO nel 2025 hanno raggiunto circa 48,1 milioni di euro, mentre BGY International Services S.R.L. ha effettuato acquisizioni per 4,7 milioni. Parte di questi fondi, circa 10 milioni di euro, è stata destinata a interventi di sostenibilità, tra cui opere di mitigazione ambientale, miglioramento dell’accessibilità e installazione di postazioni di ricarica per veicoli elettrici.

Molti sono stati i lavori di ampliamento ed efficientamento energetico realizzati nel 2025 nello scalo bergamasco

Sono stati introdotti nuovi Ground Services Equipment elettrici, migliorata l’efficienza energetica delle infrastrutture e avviato pienamente l’impianto fotovoltaico, in grado di coprire oltre il 10% del fabbisogno elettrico dello scalo, integrato con l’approvvigionamento di energia rinnovabile al 60%.

Trasformazione digitale e potenziamento del personale

Il processo di digitalizzazione, con investimenti pari a 2,8 milioni di euro, ha rappresentato un elemento chiave per lo sviluppo dello scalo e l’efficienza dei servizi aeroportuali. Gli ammortamenti del gruppo sono cresciuti dagli 15 milioni del 2020 ai 26,1 milioni del 2025, a seguito degli investimenti negli ultimi anni.

Ingenti investimenti nella digitalizzazione hanno permesso di migliorare l'efficienza dei servizi aeroportuali

Il personale del Gruppo SACBO al 31 dicembre 2025 conta 717 addetti, con un incremento di 41 unità rispetto all’anno precedente, principalmente grazie all’aumento degli operatori di BGY International Services, impiegati nella gestione del traffico passeggeri e delle attività courier.

Valore della produzione e risultati economici

Il Valore della produzione del Gruppo si attesta a circa 165 milioni di euro, suddiviso tra:

Ricavi aviation : 53,0 milioni (-4,7%)

: 53,0 milioni (-4,7%) Ricavi commerciali : 72,8 milioni (+3,2%)

: 72,8 milioni (+3,2%) Ricavi per assistenza passeggeri, merci e vettori aerei : 33,4 milioni (-4,1%)

: 33,4 milioni (-4,1%) Altri ricavi e proventi: 5,3 milioni

Il risultato operativo (EBIT) ammonta a 20,6 milioni di euro, mentre il risultato netto di gruppo è pari a 8,6 milioni di euro, confermando la solidità economica e la capacità di gestione efficiente delle risorse.