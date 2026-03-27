Turismo italiano sempre più luxury: opportunità e rischi di un modello che cambia

Un tempo i ritmi del turismo italiano erano dettati dalla riviera romagnola, da quella ligure o della Versilia e dalle ferie. Oggi il turismo è diventato realmente un’industria e non ha più la sola componente “di massa”. Anzi si parla di overturism come di un elemento quasi negativo e l’attenzione si è spostata verso la fascia alta, anzi altissima. Negli ultimi anni il turismo italiano ha cambiato decisamente volto in modo evidente. Non si tratta soltanto di una crescita dei visitatori, ma di una trasformazione del modello economico su cui si regge il settore. Sempre più investimenti, infatti, sono orientati verso il segmento alto di gamma: hotel cinque stelle, resort esclusivi, ristorazione gastronomica, shopping di lusso ed esperienze premium. Secondo diverse analisi di settore oggi in Italia operano circa 600 hotel cinque stelle, mentre oltre 120 nuove strutture luxury sono in apertura o sviluppo entro il 2028. Si tratta di un’accelerazione significativa che sta cambiando progressivamente la geografia dell’ospitalità italiana e i riflessi negativi della guerra in Iran aprono preoccupazioni che un tempo non avremmo mai pensato di avere.

Gli investimenti dei grandi gruppi internazionali

Negli ultimi anni numerosi marchi internazionali hanno scelto di rafforzare la loro presenza nel nostro Paese. Tra i gruppi più attivi figurano:

Four Seasons

Mandarin Oriental

Rosewood

Six Senses

Bulgari Hotels

Edition

Raffles

Aman Resorts

Roma sta vivendo una fase di forte espansione nel segmento luxury

Roma sta vivendo una fase di forte espansione nel segmento luxury

Molti di questi investimenti si concentrano nelle destinazioni già consolidate del turismo internazionale:

Roma

Milano

Firenze

Venezia

lago di Como

Costiera Amalfitana

Sardegna

Roma in particolare sta vivendo una fase di forte espansione nel segmento luxury, con numerose aperture negli ultimi anni e diversi nuovi progetti in fase di sviluppo.

Il peso dei mercati ad alta capacità di spesa

Questa evoluzione del sistema turistico italiano è strettamente legata alla crescita dei flussi provenienti dai mercati più ricchi. Secondo i dati della Banca d’Italia, nel 2025 la spesa dei visitatori stranieri nel nostro Paese ha superato i 56 miliardi di euro, con un peso crescente dei mercati extra-europei.

Gli Stati Uniti rappresentano oggi il primo mercato per valore economico

Gli Stati Uniti rappresentano oggi il primo mercato per valore economico

Gli Stati Uniti rappresentano oggi il primo mercato per valore economico, con oltre 6 milioni di visitatori annui e livelli di spesa molto superiori alla media europea. Accanto a questo mercato si sono peraltro rafforzati anche i flussi provenienti da:

Medio Oriente

Asia

Australia.

Si tratta di visitatori che mediamente spendono di più e che utilizzano con maggiore frequenza servizi di fascia alta.

Il ruolo di hotel di lusso e ristorazione gastronomica

Il turismo premium non riguarda soltanto l’ospitalità alberghiera. Nelle principali destinazioni italiane si è sviluppato un vero e proprio ecosistema del lusso. Hotel cinque stelle, shopping internazionale e ristorazione gastronomica si alimentano a vicenda. Secondo diverse stime di settore tra il 30% e il 40% dei ristoranti stellati italiani lavora in modo significativo con clientela straniera. In alcune destinazioni come Venezia, Firenze o Roma la quota può superare il 70% della sala durante l’alta stagione.

tra il 30% e il 40% dei ristoranti stellati italiani lavora in modo significativo con clientela straniera

tra il 30% e il 40% dei ristoranti stellati italiani lavora in modo significativo con clientela straniera

Lo stesso vale per gli hotel di fascia alta, dove la clientela internazionale può rappresentare tra il 60% e l’85% degli ospiti. Questo significa che una parte rilevante dell’economia turistica italiana dipende oggi da visitatori ad alta capacità di spesa.

Un modello molto redditizio

Dal punto di vista economico il turismo luxury rappresenta un’opportunità importante. I visitatori alto spendenti generano infatti:

maggiore spesa per soggiorno

consumi più elevati in ristoranti e shopping

maggiore valore per le destinazioni turistiche.

Questo modello consente di aumentare il valore economico del turismo anche senza una crescita proporzionale dei flussi. In altre parole, non conta soltanto il numero dei visitatori ma quanto spendono durante il viaggio.

Il rischio di una maggiore dipendenza

Proprio questa caratteristica rende però il sistema turistico più sensibile agli shock internazionali. Quando una parte significativa della domanda proviene da mercati lontani e ad alta capacità di spesa, il settore diventa inevitabilmente più esposto a:

tensioni geopolitiche

crisi economiche internazionali

variazioni nei flussi aerei intercontinentali

È il motivo per cui eventi come guerre regionali, crisi energetiche o cambiamenti nelle rotte aeree possono avere effetti indiretti anche sul turismo europeo. Che è poi quanto puntualmente si sta verificando in questo periodo con la guerra in Iran. Basti pensare come Confidustria Alberghi abbia lanciato un segnale di allarme segnalando un rallentamento nei flussi turistici internazionali diretti verso l’Italia, e il progressivo congelamento delle prenotazioni per la stagione primaverile ed estiva. L’analisi dei dati evidenzia l’impatto sul comparto lusso, dove la dipendenza dai mercati a lungo raggio è più forte. In particolare, il 67% delle strutture 5 stelle e il 65% di quelle 4 stelle denunciano un aumento delle cancellazioni da mercati extra-UE. Venezia, Roma e Firenze risentono della forte esposizione verso i mercati del Medio Oriente - Israele, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Kuwait - e dell’Asia, con Cina e Giappone in testa.

Il paradosso del turismo italiano

Il turismo italiano si trova oggi in una situazione particolare. Da un lato il Paese continua a registrare numeri record di visitatori e di spesa turistica. Dall’altro il sistema sta diventando sempre più dipendente da una fascia di viaggiatori relativamente ristretta ma molto ricca. È un modello che può essere estremamente redditizio (anche le società che gestiscono hotel e ristoranti spesso non sono fiscalmente italiane…), ma che richiede anche una maggiore attenzione alla diversificazione dei mercati e alla stabilità dei flussi internazionali. Perché nel turismo globale non conta soltanto quante persone viaggiano, ma soprattutto chi viaggia e quanto è disposto a spendere.

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