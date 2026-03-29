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domenica 29 marzo 2026  | aggiornato alle 14:52 | 118293 articoli pubblicati

Feudo Arancio
ROS
ROS

Cina Turismo

In Cina le nuove regole turistiche cambiano chi viaggia e dove

Il turismo in Cina cambia volto: nuove regole digitali, permessi obbligatori e tour guidati trasformano i viaggiatori in partecipanti a itinerari più sicuri e selettivi con l’apertura di oltre 70 destinazioni ai tour di gruppo

di Redazione Italia a Tavola
 
29 marzo 2026 | 14:30

In Cina le nuove regole turistiche cambiano chi viaggia e dove

Il turismo in Cina cambia volto: nuove regole digitali, permessi obbligatori e tour guidati trasformano i viaggiatori in partecipanti a itinerari più sicuri e selettivi con l’apertura di oltre 70 destinazioni ai tour di gruppo

di Redazione Italia a Tavola
29 marzo 2026 | 14:30
 

Il turismo in Cina sta vivendo una trasformazione significativa. Regolamentazioni più stringenti, l’uso di permessi digitali e una gestione centralizzata dei flussi turistici favoriscono tour di gruppo, mete controllate e percorsi “sicuri”, limitando i viaggi spontanei e itinerari off the radar. Chi visita la Cina deve affrontare controlli preventivi, registrazioni digitali obbligatorie e passaggi tramite agenzie riconosciute, filtro tra viaggiatori e destinazioni. Questo comporta una maggiore certezza nei pacchetti turistici ma riduce la personalizzazione e l’autenticità del viaggio.

In Cina le nuove regole turistiche cambiano chi viaggia e dove

Regolamentazioni più stringenti per chi viaggia in Cina

Apertura di oltre 70 destinazioni ai tour di gruppo

Recentemente il governo cinese ha aggiornato la lista dei luoghi consentiti per i tour di gruppo, aggiungendo più di 70 nuove mete e portando il totale a oltre 130. La novità favorisce flussi turistici verso Europa, Asia-Pacifico, Africa e Nord America, rilanciando destinazioni come Australia, Giappone, Corea del Sud, oltre a tutti gli Stati membri dell’Ue.

Impatti sul mercato B2b

Per tour operator, hotel e brand incoming, operare in Cina significa integrarsi con piattaforme domestiche come Alibaba, Ctrip, WeChat. Servizi come check-in semplificato, assistenza in lingua locale, integrazione con QR code e pagamenti tramite WeChat Pay o Alipay diventano requisiti essenziali per il mercato.

Sfide e opportunità per hotel e operatori stranieri

Gli operatori devono bilanciare conformità alle regole e mantenimento di posizionamento di nicchia. La strategia vincente include alleanze locali, formazione del personale sui processi digitali e offerta di prodotti distintivi ma facilmente integrabili nei pacchetti turistici cinesi.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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