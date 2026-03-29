In Cina le nuove regole turistiche cambiano chi viaggia e dove

Il turismo in Cina sta vivendo una trasformazione significativa. Regolamentazioni più stringenti, l’uso di permessi digitali e una gestione centralizzata dei flussi turistici favoriscono tour di gruppo, mete controllate e percorsi “sicuri”, limitando i viaggi spontanei e itinerari off the radar. Chi visita la Cina deve affrontare controlli preventivi, registrazioni digitali obbligatorie e passaggi tramite agenzie riconosciute, filtro tra viaggiatori e destinazioni. Questo comporta una maggiore certezza nei pacchetti turistici ma riduce la personalizzazione e l’autenticità del viaggio.

Regolamentazioni più stringenti per chi viaggia in Cina

Apertura di oltre 70 destinazioni ai tour di gruppo

Recentemente il governo cinese ha aggiornato la lista dei luoghi consentiti per i tour di gruppo, aggiungendo più di 70 nuove mete e portando il totale a oltre 130. La novità favorisce flussi turistici verso Europa, Asia-Pacifico, Africa e Nord America, rilanciando destinazioni come Australia, Giappone, Corea del Sud, oltre a tutti gli Stati membri dell’Ue.

Impatti sul mercato B2b

Per tour operator, hotel e brand incoming, operare in Cina significa integrarsi con piattaforme domestiche come Alibaba, Ctrip, WeChat. Servizi come check-in semplificato, assistenza in lingua locale, integrazione con QR code e pagamenti tramite WeChat Pay o Alipay diventano requisiti essenziali per il mercato.

Sfide e opportunità per hotel e operatori stranieri

Gli operatori devono bilanciare conformità alle regole e mantenimento di posizionamento di nicchia. La strategia vincente include alleanze locali, formazione del personale sui processi digitali e offerta di prodotti distintivi ma facilmente integrabili nei pacchetti turistici cinesi.