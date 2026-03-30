Banqueting e catering, crescita all’8%: il fatturato supera i 2,3 miliardi di euro

Si è svolta lunedì 30 marzo a Roma, nella sede di Confcommercio, l’Assemblea nazionale di Anbc-Fipe, l’associazione che rappresenta le imprese del banqueting e catering. Un momento di confronto che ha riunito operatori, rappresentanti istituzionali ed esperti, con l’obiettivo di fare il punto sull’andamento del comparto e sulle prospettive a medio termine.

Nel 2025 il settore del banqueting e catering ha registrato una crescita dell’8%

Crescita economica e nuove adesioni

Dai dati condivisi durante l’incontro emerge un quadro in espansione. Nel 2025 il settore ha registrato una crescita dell’8%, dopo il +5,8% dell’anno precedente, superando i 2,3 miliardi di euro di fatturato complessivo. Numeri che si accompagnano a un rafforzamento della base associativa, con un aumento significativo di nuove imprese aderenti, in particolare nelle regioni del Sud. Si tratta di un segnale che conferma la diffusione territoriale e la capacità di attrazione del comparto, sostenuto dalla ripresa degli eventi e da una domanda sempre più orientata verso servizi personalizzati e di qualità.

Occupazione e sviluppo del comparto

Il sistema del banqueting e catering coinvolge oggi oltre 110mila addetti, di cui circa 15mila occupati stabili. Una filiera articolata che continua a evolversi, spinta non solo dalla crescita della domanda ma anche dall’introduzione di nuovi modelli organizzativi e dall’attenzione crescente alla sostenibilità.

Il sistema del banqueting e catering coinvolge oggi oltre 110mila addetti

In questo contesto, le imprese sono chiamate a confrontarsi con un mercato in trasformazione, dove professionalità, innovazione e capacità di adattamento rappresentano elementi sempre più centrali.

Le priorità secondo Anbc-Fipe

«La crescita degli associati, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, è un segnale chiaro: il nostro è un settore vivo, dinamico e sempre più attrattivo - dichiara Paolo Capurro, presidente Anbc-Fipe -. Le imprese del banqueting e catering rappresentano un’eccellenza del made in Italy, fondata su qualità, professionalità e capacità di innovazione. È proprio su questi valori che dobbiamo continuare a investire per rafforzare la competitività e garantire standard sempre più elevati».

Paolo Capurro, presidente di Anbc-Fipe

«L’Assemblea Nazionale rappresenta un momento cruciale per il nostro settore - prosegue Capurro -. Dobbiamo affrontare le sfide con determinazione, puntando su legalità, qualità e giovani. Solo così potremo costruire un futuro solido e sostenibile. Il banqueting e il catering sono motori di valore economico, ma anche sociale e culturale: investire in qualità e professionalità significa rafforzare l’intero comparto e renderlo sempre più competitivo e attrattivo per le nuove generazioni».

Un comparto in trasformazione

Il banqueting e catering si conferma così un segmento rilevante dell’economia horeca, non solo per il valore prodotto ma anche per il contributo sociale e culturale. La crescita registrata negli ultimi due anni indica una fase di consolidamento, ma allo stesso tempo apre a nuove sfide legate alla competitività, alla formazione e alla capacità di intercettare le esigenze delle nuove generazioni.