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lunedì 30 marzo 2026  | aggiornato alle 15:46 | 118307 articoli pubblicati

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Anbc-Fipe

Banqueting e catering, crescita all’8%: il fatturato supera i 2,3 miliardi di euro

Dall’assemblea Anbc-Fipe di Roma emerge un settore in espansione, con più associati soprattutto al Sud e oltre 110mila addetti coinvolti. Tra le priorità: qualità, giovani e innovazione per affrontare un mercato in evoluzione

di Redazione Italia a Tavola
 
30 marzo 2026 | 13:09

Banqueting e catering, crescita all’8%: il fatturato supera i 2,3 miliardi di euro

Dall’assemblea Anbc-Fipe di Roma emerge un settore in espansione, con più associati soprattutto al Sud e oltre 110mila addetti coinvolti. Tra le priorità: qualità, giovani e innovazione per affrontare un mercato in evoluzione

di Redazione Italia a Tavola
30 marzo 2026 | 13:09
 

Si è svolta lunedì 30 marzo a Roma, nella sede di Confcommercio, l’Assemblea nazionale di Anbc-Fipe, l’associazione che rappresenta le imprese del banqueting e catering. Un momento di confronto che ha riunito operatori, rappresentanti istituzionali ed esperti, con l’obiettivo di fare il punto sull’andamento del comparto e sulle prospettive a medio termine.

Banqueting e catering, crescita all’8%: il fatturato supera i 2,3 miliardi di euro

Nel 2025 il settore del banqueting e catering ha registrato una crescita dell’8%

Crescita economica e nuove adesioni

Dai dati condivisi durante l’incontro emerge un quadro in espansione. Nel 2025 il settore ha registrato una crescita dell’8%, dopo il +5,8% dell’anno precedente, superando i 2,3 miliardi di euro di fatturato complessivo. Numeri che si accompagnano a un rafforzamento della base associativa, con un aumento significativo di nuove imprese aderenti, in particolare nelle regioni del Sud. Si tratta di un segnale che conferma la diffusione territoriale e la capacità di attrazione del comparto, sostenuto dalla ripresa degli eventi e da una domanda sempre più orientata verso servizi personalizzati e di qualità.

Occupazione e sviluppo del comparto

Il sistema del banqueting e catering coinvolge oggi oltre 110mila addetti, di cui circa 15mila occupati stabili. Una filiera articolata che continua a evolversi, spinta non solo dalla crescita della domanda ma anche dall’introduzione di nuovi modelli organizzativi e dall’attenzione crescente alla sostenibilità.

Banqueting e catering, crescita all’8%: il fatturato supera i 2,3 miliardi di euro

Il sistema del banqueting e catering coinvolge oggi oltre 110mila addetti

In questo contesto, le imprese sono chiamate a confrontarsi con un mercato in trasformazione, dove professionalità, innovazione e capacità di adattamento rappresentano elementi sempre più centrali.

Le priorità secondo Anbc-Fipe

«La crescita degli associati, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, è un segnale chiaro: il nostro è un settore vivo, dinamico e sempre più attrattivo - dichiara Paolo Capurro, presidente Anbc-Fipe -. Le imprese del banqueting e catering rappresentano un’eccellenza del made in Italy, fondata su qualità, professionalità e capacità di innovazione. È proprio su questi valori che dobbiamo continuare a investire per rafforzare la competitività e garantire standard sempre più elevati».

Banqueting e catering, crescita all’8%: il fatturato supera i 2,3 miliardi di euro

Paolo Capurro, presidente di Anbc-Fipe

«L’Assemblea Nazionale rappresenta un momento cruciale per il nostro settore - prosegue Capurro -. Dobbiamo affrontare le sfide con determinazione, puntando su legalità, qualità e giovani. Solo così potremo costruire un futuro solido e sostenibile. Il banqueting e il catering sono motori di valore economico, ma anche sociale e culturale: investire in qualità e professionalità significa rafforzare l’intero comparto e renderlo sempre più competitivo e attrattivo per le nuove generazioni».

Un comparto in trasformazione

Il banqueting e catering si conferma così un segmento rilevante dell’economia horeca, non solo per il valore prodotto ma anche per il contributo sociale e culturale. La crescita registrata negli ultimi due anni indica una fase di consolidamento, ma allo stesso tempo apre a nuove sfide legate alla competitività, alla formazione e alla capacità di intercettare le esigenze delle nuove generazioni.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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