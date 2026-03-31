Ecco i premi che negli Usa fanno tremare la Michelin: i James Beard Awards

Sono stati annunciati i finalisti dei James Beard Awards 2026, i premi che negli Stati Uniti rappresentano il riconoscimento più ambito per chef e ristoranti. La lista è stata diffusa dalla James Beard Foundation e comprende alcune delle realtà più influenti della scena gastronomica americana. Come racconta la rivista gastronomica Eater, i premi celebrano «l’eccellenza nel settore culinario negli Stati Uniti» e sono spesso definiti gli “Oscar della ristorazione”. I vincitori saranno annunciati il 15 giugno 2026 alla Lyric Opera di Chicago, durante la cerimonia ufficiale organizzata dalla fondazione. Un evento che per il mondo della ristorazione americana vale quanto quello della note degli Oscar per il cinema.

Cosa sono i James Beard Awards istituiti nel 1990

considerati gli “Oscar della ristorazione americana”

premi per chef, ristoranti, bar e media gastronomici

vincitori annunciati ogni anno a Chicago

copertura nazionale, non limitata a poche città Negli Stati Uniti vincere un Beard Award può cambiare la carriera di uno chef.

Cosa sono i James Beard Awardsistituiti nel 1990considerati gli “Oscar della ristorazione americana”premi per chef, ristoranti, bar e media gastronomicivincitori annunciati ogni anno a Chicagocopertura nazionale, non limitata a poche cittàNegli Stati Uniti vincere un Beard Award può cambiare la carriera di uno chef.

I ristoranti e gli chef candidati

Tra i finalisti di quest’anno compaiono alcuni nomi molto noti della ristorazione americana, insieme a locali emergenti che stanno ridisegnando la scena gastronomica del Paese.

A Las Vegas, nella categoria Best Chef Southwest, sono candidati:

lo chef Sarah Thompson del ristorante Casa Playa

del ristorante lo chef Brian Howard del ristorante Sparrow + Wolf

Sempre a Las Vegas compare tra i finalisti per Best New Restaurant anche il ristorante indiano Tamba, uno dei locali più discussi della città. Ad Atlanta, invece, il ristorante Aria è stato nominato nella categoria Outstanding Hospitality, mentre lo chef J. Trent Harris del ristorante Mujo è candidato come Best Chef Southeast. La scena di New York resta tra le più rappresentate nei premi. Tra i finalisti figurano i ristoranti dei celebri ristoratori Lee Hanson e Riad Nasr, noti per locali come:

Frenchette

Le Rock

Le Veau d'Or

Sempre a New York compare anche il ristorante coreano Jungsik, guidato dallo chef Jungsik Yim, uno dei nomi più influenti della cucina contemporanea.

Perché negli Stati Uniti contano più della Michelin

Se in Europa la guida Michelin resta il riferimento principale per valutare un ristorante, negli Stati Uniti il sistema è diverso. I James Beard Awards hanno assunto un ruolo ancora più forte nel determinare la reputazione di chef e ristoranti. La ragione è semplice. La Michelin è arrivata relativamente tardi negli Stati Uniti e copre solo alcune città, come New York, Chicago, Washington, oppure stati “ricchi” come California o Florida, mentre i Beard Awards hanno una copertura nazionale.

I James Beard Awards negli Stati Uniti contano più della Michelin

I James Beard Awards negli Stati Uniti contano più della Michelin

Questo significa che chef e ristoranti di tutto il Paese possono essere riconosciuti, anche fuori dalle grandi capitali gastronomiche. Un ristorante premiato ai Beard Awards spesso vede un aumento immediato di visibilità, prenotazioni e valore del brand. Per molti operatori del settore, il riconoscimento della fondazione americana ha quindi un impatto diretto sul business.

Premi che raccontano la ristorazione americana

Un’altra differenza riguarda il tipo di ristorazione premiata. La Michelin tende a privilegiare il fine dining, mentre i James Beard Awards celebrano una gamma molto più ampia di modelli gastronomici: ristoranti indipendenti, cucine regionali, wine bar, bistrot contemporanei. È anche per questo che i premi vengono spesso letti come una fotografia più fedele della ristorazione americana.

I riconoscimenti speciali

Oltre ai premi per chef e ristoranti, la fondazione assegna anche riconoscimenti dedicati all’impatto sociale della ristorazione. Tra questi, il premio Humanitarian of the Year è stato assegnato all’organizzazione No Us Without You, che sostiene i lavoratori immigrati dell’hospitality negli Stati Uniti. Un segnale che mostra come il settore stia sempre più guardando anche alle condizioni di lavoro e alla sostenibilità sociale.

James Beard vs Michelin: perché negli Usa contano di più i premi americani Negli Stati Uniti la guida Michelin non ha lo stesso peso culturale che ha in Europa. Per questo i James Beard Awards sono diventati negli anni il riconoscimento più influente per la ristorazione americana. Le ragioni sono diverse. Copertura nazionale La Michelin è presente solo in alcune città (New York, Chicago, California, Washington DC, Florida). I James Beard Awards invece coprono tutti gli Stati Uniti, con premi divisi per regioni. Più modelli di ristorazione premiati La guida Michelin privilegia soprattutto il fine dining. I Beard Awards premiano anche bistrot, wine bar, panetterie, bar e ristoranti regionali. Impatto mediatico e commerciale Una nomination ai James Beard Awards porta spesso immediatamente visibilità nazionale, aumento delle prenotazioni e valore per il brand del ristorante. Premi anche per il sistema gastronomico Oltre a chef e ristoranti, i Beard Awards riconoscono anche panetterie, programmi beverage, ospitalità, bar e iniziative sociali legate al food. Per molti chef americani, vincere un James Beard Award è oggi più determinante per la carriera che ottenere una stella Michelin

James Beard vs Michelin: perché negli Usa contano di più i premi americaniNegli Stati Uniti la guida Michelin non ha lo stesso peso culturale che ha in Europa. Per questo i James Beard Awards sono diventati negli anni il riconoscimento più influente per la ristorazione americana.Le ragioni sono diverse.Copertura nazionale La Michelin è presente solo in alcune città (New York, Chicago, California, Washington DC, Florida). I James Beard Awards invece coprono tutti gli Stati Uniti, con premi divisi per regioni.Più modelli di ristorazione premiati La guida Michelin privilegia soprattutto il fine dining. I Beard Awards premiano anche bistrot, wine bar, panetterie, bar e ristoranti regionali.Impatto mediatico e commerciale Una nomination ai James Beard Awards porta spesso immediatamente visibilità nazionale, aumento delle prenotazioni e valore per il brand del ristorante.Premi anche per il sistema gastronomico Oltre a chef e ristoranti, i Beard Awards riconoscono anche panetterie, programmi beverage, ospitalità, bar e iniziative sociali legate al food.Per molti chef americani, vincere un James Beard Award è oggi più determinante per la carriera che ottenere una stella Michelin

La lista dei finalisti dei James Beard Awards 2026 racconta comunque molto più di un semplice premio. Racconta una ristorazione americana che continua a cambiare: nuove città protagoniste, chef emergenti accanto a nomi affermati, modelli di ristorante sempre più diversi tra loro. Ma racconta anche un’altra cosa. Negli Stati Uniti il riconoscimento più ambito non arriva più da una guida europea, ma da un premio nato dentro la cultura gastronomica americana. La Michelin resta un simbolo globale di eccellenza. Ma negli Stati Uniti, sempre più spesso, è il James Beard Award a decidere chi entra davvero nella storia della ristorazione.

I finalisti dei James Beard Awards 2026

Miglior ristoratore (Outstanding Restaurateur)

La categoria premia gli imprenditori che hanno costruito gruppi di ristorazione di grande impatto. Tra i finalisti figurano:

Srijith Gopinathan e Ayesha Thapar , alla guida dei ristoranti Ettan , Copra ed Eylan tra Palo Alto, San Francisco, Los Altos e Menlo Park in California.

, alla guida dei ristoranti , ed tra Palo Alto, San Francisco, Los Altos e Menlo Park in California. Meherwan Irani e Molly Irani , fondatori del Chai Pani Restaurant Group , con locali come Chai Pani e Botiwalla ad Asheville, North Carolina.

, fondatori del , con locali come e ad Asheville, North Carolina. Donald Link e Stephen Stryjewski , creatori del Link Restaurant Group a New Orleans, che comprende ristoranti come Pêche Seafood Grill , Herbsaint e Cochon .

, creatori del a New Orleans, che comprende ristoranti come , e . Hugo Ortega e Tracy Vaught , del gruppo H-Town Restaurant Group di Houston, che gestisce ristoranti come Hugo’s , Xochi e Urbe .

, del gruppo di Houston, che gestisce ristoranti come , e . Dana Street, imprenditrice della ristorazione di Portland, Maine, con locali come Fore Street, Scales e Standard Baking Co.

Miglior chef dell’anno (Outstanding Chef)

Questa categoria premia i cuochi più influenti della scena americana. I finalisti sono:

Gilberto Cetina , chef del ristorante Holbox a Los Angeles.

, chef del ristorante a Los Angeles. Niki Nakayama , chef del ristorante giapponese n/naka a Los Angeles.

, chef del ristorante giapponese a Los Angeles. Josh Niernberg , del ristorante Bin 707 Foodbar a Grand Junction, Colorado.

, del ristorante a Grand Junction, Colorado. David Standridge , chef del ristorante The Shipwright’s Daughter a Mystic, Connecticut.

, chef del ristorante a Mystic, Connecticut. Michael Tusk, chef del ristorante Quince a San Francisco.

Gilberto Cetina, chef del ristorante Holbox a Los Angeles Niki Nakayama, chef del ristorante giapponese n/naka a Los Angeles Josh Niernberg, del ristorante Bin 707 Foodbar a Grand Junction, Colorado David Standridge, chef del ristorante The Shipwright’s Daughter a Mystic, Connecticut Michael Tusk, chef del ristorante Quince a San Francisco ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Gilberto Cetina, chef del ristorante Holbox a Los Angeles Niki Nakayama, chef del ristorante giapponese n/naka a Los Angeles Josh Niernberg, del ristorante Bin 707 Foodbar a Grand Junction, Colorado David Standridge, chef del ristorante The Shipwright’s Daughter a Mystic, Connecticut Michael Tusk, chef del ristorante Quince a San Francisco

Miglior ristorante dell’anno (Outstanding Restaurant)

Tra i ristoranti candidati:

The Catbird Seat - Nashville, Tennessee

- Nashville, Tennessee The Four Horsemen - Brooklyn, New York

- Brooklyn, New York Kalaya - Philadelphia

- Philadelphia Mixtli - San Antonio, Texas

- San Antonio, Texas Vicia - St. Louis, Missouri

Miglior chef emergente (Emerging Chef)

Questa categoria premia le nuove promesse della cucina americana:

Fátima Juárez - ristorante Komal , Los Angeles

- ristorante , Los Angeles E.J. Lagasse - ristorante Emeril’s , New Orleans

- ristorante , New Orleans Rasheeda Purdie - Ramen by Ra , New York

- , New York Bailey Sullivan - Monteverde Restaurant & Pastificio , Chicago

- , Chicago Adrian Torres - Maximo, West University Place, Texas

Miglior nuovo ristorante (Best New Restaurant)

Tra le nuove aperture dell’anno:

1033 Omakase - Milwaukee

- Milwaukee Agnes and Sherman - Houston

- Houston Anjin - Kansas City

- Kansas City Emmett - Philadelphia

- Philadelphia Lei - New York

- New York Maison Bar à Vins - Washington DC

- Washington DC Merci - Charleston

- Charleston Robin - St. Louis

- St. Louis Tamba - Las Vegas

Miglior panetteria (Outstanding Bakery)

Cultured - Sister Bay, Wisconsin

- Sister Bay, Wisconsin Fire Island Rustic Bakeshop - Anchorage, Alaska

- Anchorage, Alaska Super Secret Ice Cream - Bethlehem, New Hampshire

- Bethlehem, New Hampshire Weltons Tiny Bakeshop - Charleston, South Carolina

- Charleston, South Carolina Wild Crumb - Bozeman, Montana

Miglior pastry chef o panettiere (Outstanding Pastry Chef or Baker)

Neale Asato - Asato Family Shop, Honolulu

- Asato Family Shop, Honolulu Susan Bae - Moon Rabbit, Washington DC

- Moon Rabbit, Washington DC Tavel Bristol-Joseph - Nicosi, San Antonio

- Nicosi, San Antonio Maggie Huff - Lucia, Dallas

- Lucia, Dallas Justine MacNeil - Fiore, Philadelphia

Migliore ospitalità (Outstanding Hospitality)

Premio ai ristoranti che si distinguono per servizio e accoglienza. Finalisti:

Ammatoli - Long Beach

- Long Beach Ansots Basque Chorizos & Catering - Boise

- Boise Aria - Atlanta

- Atlanta Bottega - Birmingham

- Birmingham Louie - Clayton, Missouri

- Clayton, Missouri Providence - Los Angeles

Miglior programma vini e beverage (Outstanding Wine and Beverage Program)

Chambers - New York

- New York Field & Main - Marshall, Virginia

- Marshall, Virginia Kato - Los Angeles

- Los Angeles The Port of Call - Mystic, Connecticut

- Mystic, Connecticut Sway Brewing & Blending - Baileys Harbor, Wisconsin

Miglior bar (Outstanding Bar)

Bow & Arrow Brewing Co. - Albuquerque

- Albuquerque Lovers Bar - Philadelphia

- Philadelphia Onyx Coffee Lab - Rogers, Arkansas

- Rogers, Arkansas Scotch Lodge - Portland, Oregon

- Portland, Oregon Smuggler’s Cove - San Francisco

Miglior nuovo bar (Best New Bar)

Bar Chenin - Detroit

- Detroit Bar Please! - Boise

- Boise Clemente Bar - New York

- New York Later Bye - Oklahoma City

- Oklahoma City Loma - Providence

Premi speciali

Humanitarian of the Year

Premio assegnato all’organizzazione No Us Without You LA, guidata da Damián Díaz e Othon Nolasco, per il sostegno ai lavoratori immigrati del settore hospitality.

Lifetime Achievement

Il riconoscimento alla carriera va alla celebre chef e imprenditrice Nancy Silverton.