Ecco i premi che negli Usa fanno tremare la Michelin: i James Beard Awards

Sono stati annunciati i finalisti dei James Beard Awards 2026, i premi che negli Stati Uniti rappresentano il riconoscimento più ambito per chef e ristoranti. La lista è stata diffusa dalla James Beard Foundation e comprende alcune delle realtà più influenti della scena gastronomica americana. Come racconta la rivista gastronomica Eater, i premi celebrano «l’eccellenza nel settore culinario negli Stati Uniti» e sono spesso definiti gli “Oscar della ristorazione”. I vincitori saranno annunciati il 15 giugno 2026 alla Lyric Opera di Chicago, durante la cerimonia ufficiale organizzata dalla fondazione. Un evento che per il mondo della ristorazione americana vale quanto quello della note degli Oscar per il cinema.
Cosa sono i James Beard Awards
- istituiti nel 1990
- considerati gli “Oscar della ristorazione americana”
- premi per chef, ristoranti, bar e media gastronomici
- vincitori annunciati ogni anno a Chicago
- copertura nazionale, non limitata a poche città
Negli Stati Uniti vincere un Beard Award può cambiare la carriera di uno chef.
I ristoranti e gli chef candidati
Tra i finalisti di quest’anno compaiono alcuni nomi molto noti della ristorazione americana, insieme a locali emergenti che stanno ridisegnando la scena gastronomica del Paese.
A Las Vegas, nella categoria Best Chef Southwest, sono candidati:
- lo chef Sarah Thompson del ristorante Casa Playa
- lo chef Brian Howard del ristorante Sparrow + Wolf
Sempre a Las Vegas compare tra i finalisti per Best New Restaurant anche il ristorante indiano Tamba, uno dei locali più discussi della città. Ad Atlanta, invece, il ristorante Aria è stato nominato nella categoria Outstanding Hospitality, mentre lo chef J. Trent Harris del ristorante Mujo è candidato come Best Chef Southeast. La scena di New York resta tra le più rappresentate nei premi. Tra i finalisti figurano i ristoranti dei celebri ristoratori Lee Hanson e Riad Nasr, noti per locali come:
- Frenchette
- Le Rock
- Le Veau d'Or
Sempre a New York compare anche il ristorante coreano Jungsik, guidato dallo chef Jungsik Yim, uno dei nomi più influenti della cucina contemporanea.
Perché negli Stati Uniti contano più della Michelin
Se in Europa la guida Michelin resta il riferimento principale per valutare un ristorante, negli Stati Uniti il sistema è diverso. I James Beard Awards hanno assunto un ruolo ancora più forte nel determinare la reputazione di chef e ristoranti. La ragione è semplice. La Michelin è arrivata relativamente tardi negli Stati Uniti e copre solo alcune città, come New York, Chicago, Washington, oppure stati “ricchi” come California o Florida, mentre i Beard Awards hanno una copertura nazionale.
Questo significa che chef e ristoranti di tutto il Paese possono essere riconosciuti, anche fuori dalle grandi capitali gastronomiche. Un ristorante premiato ai Beard Awards spesso vede un aumento immediato di visibilità, prenotazioni e valore del brand. Per molti operatori del settore, il riconoscimento della fondazione americana ha quindi un impatto diretto sul business.
Premi che raccontano la ristorazione americana
Un’altra differenza riguarda il tipo di ristorazione premiata. La Michelin tende a privilegiare il fine dining, mentre i James Beard Awards celebrano una gamma molto più ampia di modelli gastronomici: ristoranti indipendenti, cucine regionali, wine bar, bistrot contemporanei. È anche per questo che i premi vengono spesso letti come una fotografia più fedele della ristorazione americana.
I riconoscimenti speciali
Oltre ai premi per chef e ristoranti, la fondazione assegna anche riconoscimenti dedicati all’impatto sociale della ristorazione. Tra questi, il premio Humanitarian of the Year è stato assegnato all’organizzazione No Us Without You, che sostiene i lavoratori immigrati dell’hospitality negli Stati Uniti. Un segnale che mostra come il settore stia sempre più guardando anche alle condizioni di lavoro e alla sostenibilità sociale.
James Beard vs Michelin: perché negli Usa contano di più i premi americani
Negli Stati Uniti la guida Michelin non ha lo stesso peso culturale che ha in Europa. Per questo i James Beard Awards sono diventati negli anni il riconoscimento più influente per la ristorazione americana.
Le ragioni sono diverse.
Copertura nazionale
La Michelin è presente solo in alcune città (New York, Chicago, California, Washington DC, Florida). I James Beard Awards invece coprono tutti gli Stati Uniti, con premi divisi per regioni.
Più modelli di ristorazione premiati
La guida Michelin privilegia soprattutto il fine dining. I Beard Awards premiano anche bistrot, wine bar, panetterie, bar e ristoranti regionali.
Impatto mediatico e commerciale
Una nomination ai James Beard Awards porta spesso immediatamente visibilità nazionale, aumento delle prenotazioni e valore per il brand del ristorante.
Premi anche per il sistema gastronomico
Oltre a chef e ristoranti, i Beard Awards riconoscono anche panetterie, programmi beverage, ospitalità, bar e iniziative sociali legate al food.
Per molti chef americani, vincere un James Beard Award è oggi più determinante per la carriera che ottenere una stella Michelin
La lista dei finalisti dei James Beard Awards 2026 racconta comunque molto più di un semplice premio. Racconta una ristorazione americana che continua a cambiare: nuove città protagoniste, chef emergenti accanto a nomi affermati, modelli di ristorante sempre più diversi tra loro. Ma racconta anche un’altra cosa. Negli Stati Uniti il riconoscimento più ambito non arriva più da una guida europea, ma da un premio nato dentro la cultura gastronomica americana. La Michelin resta un simbolo globale di eccellenza. Ma negli Stati Uniti, sempre più spesso, è il James Beard Award a decidere chi entra davvero nella storia della ristorazione.
I finalisti dei James Beard Awards 2026
Miglior ristoratore (Outstanding Restaurateur)
La categoria premia gli imprenditori che hanno costruito gruppi di ristorazione di grande impatto. Tra i finalisti figurano:
- Srijith Gopinathan e Ayesha Thapar, alla guida dei ristoranti Ettan, Copra ed Eylan tra Palo Alto, San Francisco, Los Altos e Menlo Park in California.
- Meherwan Irani e Molly Irani, fondatori del Chai Pani Restaurant Group, con locali come Chai Pani e Botiwalla ad Asheville, North Carolina.
- Donald Link e Stephen Stryjewski, creatori del Link Restaurant Group a New Orleans, che comprende ristoranti come Pêche Seafood Grill, Herbsaint e Cochon.
- Hugo Ortega e Tracy Vaught, del gruppo H-Town Restaurant Group di Houston, che gestisce ristoranti come Hugo’s, Xochi e Urbe.
- Dana Street, imprenditrice della ristorazione di Portland, Maine, con locali come Fore Street, Scales e Standard Baking Co.
Miglior chef dell’anno (Outstanding Chef)
Questa categoria premia i cuochi più influenti della scena americana. I finalisti sono:
- Gilberto Cetina, chef del ristorante Holbox a Los Angeles.
- Niki Nakayama, chef del ristorante giapponese n/naka a Los Angeles.
- Josh Niernberg, del ristorante Bin 707 Foodbar a Grand Junction, Colorado.
- David Standridge, chef del ristorante The Shipwright’s Daughter a Mystic, Connecticut.
- Michael Tusk, chef del ristorante Quince a San Francisco.
Gilberto Cetina, chef del ristorante Holbox a Los Angeles
Niki Nakayama, chef del ristorante giapponese n/naka a Los Angeles
Josh Niernberg, del ristorante Bin 707 Foodbar a Grand Junction, Colorado
David Standridge, chef del ristorante The Shipwright’s Daughter a Mystic, Connecticut
Michael Tusk, chef del ristorante Quince a San Francisco
Miglior ristorante dell’anno (Outstanding Restaurant)
Tra i ristoranti candidati:
- The Catbird Seat - Nashville, Tennessee
- The Four Horsemen - Brooklyn, New York
- Kalaya - Philadelphia
- Mixtli - San Antonio, Texas
- Vicia - St. Louis, Missouri
Miglior chef emergente (Emerging Chef)
Questa categoria premia le nuove promesse della cucina americana:
- Fátima Juárez - ristorante Komal, Los Angeles
- E.J. Lagasse - ristorante Emeril’s, New Orleans
- Rasheeda Purdie - Ramen by Ra, New York
- Bailey Sullivan - Monteverde Restaurant & Pastificio, Chicago
- Adrian Torres - Maximo, West University Place, Texas
Miglior nuovo ristorante (Best New Restaurant)
Tra le nuove aperture dell’anno:
- 1033 Omakase - Milwaukee
- Agnes and Sherman - Houston
- Anjin - Kansas City
- Emmett - Philadelphia
- Lei - New York
- Maison Bar à Vins - Washington DC
- Merci - Charleston
- Robin - St. Louis
- Tamba - Las Vegas
Miglior panetteria (Outstanding Bakery)
- Cultured - Sister Bay, Wisconsin
- Fire Island Rustic Bakeshop - Anchorage, Alaska
- Super Secret Ice Cream - Bethlehem, New Hampshire
- Weltons Tiny Bakeshop - Charleston, South Carolina
- Wild Crumb - Bozeman, Montana
Miglior pastry chef o panettiere (Outstanding Pastry Chef or Baker)
- Neale Asato - Asato Family Shop, Honolulu
- Susan Bae - Moon Rabbit, Washington DC
- Tavel Bristol-Joseph - Nicosi, San Antonio
- Maggie Huff - Lucia, Dallas
- Justine MacNeil - Fiore, Philadelphia
Migliore ospitalità (Outstanding Hospitality)
Premio ai ristoranti che si distinguono per servizio e accoglienza. Finalisti:
- Ammatoli - Long Beach
- Ansots Basque Chorizos & Catering - Boise
- Aria - Atlanta
- Bottega - Birmingham
- Louie - Clayton, Missouri
- Providence - Los Angeles
Miglior programma vini e beverage (Outstanding Wine and Beverage Program)
- Chambers - New York
- Field & Main - Marshall, Virginia
- Kato - Los Angeles
- The Port of Call - Mystic, Connecticut
- Sway Brewing & Blending - Baileys Harbor, Wisconsin
Miglior bar (Outstanding Bar)
- Bow & Arrow Brewing Co. - Albuquerque
- Lovers Bar - Philadelphia
- Onyx Coffee Lab - Rogers, Arkansas
- Scotch Lodge - Portland, Oregon
- Smuggler’s Cove - San Francisco
Miglior nuovo bar (Best New Bar)
- Bar Chenin - Detroit
- Bar Please! - Boise
- Clemente Bar - New York
- Later Bye - Oklahoma City
- Loma - Providence
Premi speciali
Humanitarian of the Year
Premio assegnato all’organizzazione No Us Without You LA, guidata da Damián Díaz e Othon Nolasco, per il sostegno ai lavoratori immigrati del settore hospitality.
Lifetime Achievement
Il riconoscimento alla carriera va alla celebre chef e imprenditrice Nancy Silverton.