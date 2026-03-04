Menu Apri login
mercoledì 04 marzo 2026  | aggiornato alle 14:01 | 117781 articoli pubblicati

lavoro

I 10 anni di 21 Grammi, il ristorante inclusivo che ha migliorato la comunità di Brescia

Nato come progetto della cooperativa Big Bang, è diventato un laboratorio di formazione e autonomia: qui giovani con Sindrome di Down imparano un mestiere e trovano un ponte verso il lavoro nelle imprese del territorio

di Renato Andreolassi
 
04 marzo 2026 | 10:59

«Sono stato il primo ad essere assunto come dipendente nel febbraio del 2016 all’apertura del locale. E sono stato il primo a trovare un altro lavoro al di fuori del 21 Grammi. L’esperienza del ristorante di viale Italia mi ha dato un bagaglio di preparazione molto importante per la mia vita lavorativa. Mi ha permesso di essere più autonomo e a saper interagire nel migliore dei modi con i clienti». È la testimonianza di Alessandro Amato, primo giovane con Sindrome di Down assunto dal ristorante bresciano che nei giorni scorsi ha festeggiato: “10 anni di sogni e inclusione lavorativa”.

Il personale di 21 Grammi a Brescia

Una scommessa sull’inclusione che ha dato risultati concreti

È l’esempio concreto di una scommessa ambiziosa: dimostrare che l’inclusione nel mondo del lavoro delle persone con disabilità e, nello specifico, con Sindrome di Down, non è solo un atto di solidarietà, ma un’opportunità datoriale. Oggi quella scommessa può dirsi ampiamente vinta all’insegna del buon cibo e dell’accoglienza, con un largo sorriso. Durante la festa per il decennale promossa dalla cooperativa Big Bang che gestisce la struttura, è stato sottolineato che 21 Grammi si è affermato come un vero e proprio polo formativo d’eccellenza.

La sala del ristorante 21 Grammi di Brescia

Il cuore del progetto non è solo la somministrazione di cibo di qualità (superlativi i risotti), ma la creazione di percorsi di autonomia professionale e comportamentale. Tra i traguardi raggiunti: il ristorante è la sede di tirocini intensivi di lavoro dove i giovani imparano i segreti della cucina; in secondo luogo rappresenta un ponte verso il territorio, tanto che praticamente tutti i disabili sono stati assunti da imprese della zona; ed è un motore di occupazione a livello provinciale.

Dieci anni che hanno cambiato la comunità

«Penso che in questi 10 anni di vita - ha detto il presidente della cooperativa Big Bang, Giovanni Maggiori - il 21 Grammi abbia contribuito a migliorare la nostra comunità: ha fatto sì che le persone con fragilità intellettiva migliorassero le autonomie e le competenze e, soprattutto, autostima e consapevolezza. Ha fatto sì che le famiglie avessero più speranze per il futuro e ampliato la cultura dell’inclusione sociale alle persone e alle aziende che si sono sentite coinvolte». Insomma, 21 Grammi d’oro sociale e di inclusione.

21 Grammi
Viale Italia 13/B 25126 Brescia
Tel +39 345 8227090
Lun-Gio 07:30-15:00; Ven-Sab 07:30-15:00, 18:30-23:00

