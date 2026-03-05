Dopo l’oro olimpico, Federica Brignone investe nel food: è nuova socia di Miscusi

La sciatrice Federica Brignone entra nella compagine societaria di Miscusi, il brand italiano dedicato alla pasta fresca fondato nel 2017 da Alberto Cartasegna e Filippo Mottolese. L’operazione nasce dal rapporto sempre più stretto tra alimentazione e performance sportiva e vede la campionessa valdostana assumere anche il ruolo di sport ambassador dell’azienda. Alla base della collaborazione c’è una visione condivisa: la pasta come alimento centrale di una dieta equilibrata e come fonte di energia per chi pratica attività fisica. Un tema tornato spesso al centro del dibattito nutrizionale negli ultimi anni, soprattutto in relazione alla gestione dei carboidrati, ai carichi di allenamento e ai tempi di recupero.

Federica Brignone investe nella pasta: entra in Miscusi come socia e ambassador

Dopo Milano-Cortina una fase di pausa e nuovi progetti

L’ingresso in Miscusi arriva in un momento particolare della carriera della sciatrice. Dopo le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, dove Brignone ha conquistato due medaglie d’oro nel super-G e nello slalom gigante, l’atleta sta affrontando un periodo di recupero fisico e una pausa dall’attività agonistica. Una stagione intensa che l’ha portata anche a diventare la sciatrice italiana più medagliata nella storia olimpica dello sci alpino. Proprio durante questa fase di rallentamento, segnata anche da alcuni problemi fisici, prende forma il progetto con Miscusi.

Sempre più sportivi investono nel food

Quello della sciatrice non è un caso isolato. Negli ultimi anni diversi protagonisti dello sport hanno scelto di entrare nel mondo della ristorazione non soltanto come testimonial, ma come investitori. L’idea di fondo è che sport, alimentazione e stile di vita possano dialogare anche al di fuori delle competizioni. Tra gli esempi più noti c’è quello della star NBA LeBron James, tra i primi sostenitori della catena americana Blaze Pizza, oppure il tennista spagnolo Rafael Nadal, coinvolto nel progetto dei ristoranti Tatel, nato a Madrid e poi sviluppato anche a livello internazionale.

Il co-fondatore di Miscusi Alberto Cartasegna con Federica Brignone

Il legame tra alimentazione e performance

Per Brignone il rapporto tra nutrizione e sport non è soltanto un tema teorico, ma parte integrante della preparazione atletica. «L’alimentazione è parte del mio lavoro tanto quanto l’allenamento», spiega la sciatrice. «La pasta è sempre stata una presenza naturale nella mia dieta: mi dà energia, mi aiuta nel recupero e mi permette di affrontare carichi intensi con continuità. Entrare in Miscusi come socia significa sostenere un progetto che mette al centro il benessere delle persone e uno stile di vita mediterraneo in cui credo». Un’impostazione condivisa anche dall’azienda. «Federica rappresenta bene il rapporto tra attività fisica e alimentazione», osserva Alberto Cartasegna, amministratore delegato e cofondatore di Miscusi.

La crescita di Miscusi nel food retail italiano

Fondata nel 2017, Miscusi è oggi una realtà consolidata del food retail italiano con oltre venti ristoranti distribuiti nel Paese. Dal 2021 l’azienda è certificata B Corp e costruisce la propria identità sulla produzione di pasta fresca direttamente nei locali, sulla selezione degli ingredienti e su una comunicazione orientata alla trasparenza nutrizionale. L’ingresso di Brignone si inserisce quindi in una strategia che punta a rafforzare il racconto della pasta come alimento legato alla cultura mediterranea e a uno stile di vita attivo.