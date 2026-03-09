50 Top Pizza Asia-Pacific 2026: vince RistoPizza by Napoli sta ca di Tokyo

A Tokyo è stata presentata la nuova classifica 50 Top Pizza Asia-Pacific 2026, appuntamento che ogni anno fotografa la diffusione della pizza italiana in una delle aree più dinamiche della ristorazione internazionale. La cerimonia si è svolta all’Istituto Italiano di Cultura, dove sono stati annunciati i risultati della guida dedicata alle migliori pizzerie della regione. A conquistare la prima posizione è RistoPizza by Napoli sta ca, il locale guidato da Giuseppe Errichiello all’interno dell’Azabudai Hills Store. Un risultato che conferma il peso crescente della capitale giapponese nel panorama mondiale della pizza.

RistoPizza by Napoli sta ca: la pizza Don Salvo

Tokyo e Giappone sempre più centrali nella scena della pizza

Alle spalle della pizzeria di Errichiello si colloca The Pizza Bar on 38th, locale noto anche per le dimensioni ridotte - può ospitare fino a otto clienti - guidato da Daniele Cason, executive chef del Mandarin Oriental di Tokyo. Il terzo posto è condiviso da Fiata, pizzeria di Salvatore Fiata a Hong Kong, e da gigi’s di Daniel Semrani a Sydney. Seguono Spacca Napoli a Seoul, guidata da Giulio Lee, e Crosta a Manila, progetto dei ristoratori Ingga S. Cabangon Chua e Thomas Woudwyk con il pizzaiolo Yuichi Ito. Nelle prime posizioni figurano anche Massilia a Bangkok, SHOP225 a Melbourne e Pizzeria Braceria Cesari!! a Nagoya, mentre completano la top ten a mano a Manila e Bottega dei fratelli Salvo a Pechino. Le prime quindici pizzerie della classifica accederanno direttamente alla selezione delle 100 migliori pizzerie del mondo, che sarà presentata a Napoli il 15 settembre.

50 Top Pizza Asia – Pacific 2026: la classifica Posizione Nome locale Città Paese 1 RistoPizza by Napoli sta ca Tokyo Japan 2 The Pizza Bar on 38th Tokyo Japan 3 Fiata Hong Kong China 3 gigi’s Sydney Australia 4 Spacca Napoli Seoul South Korea 5 Crosta Makati Philippines 6 Massilia Bangkok Thailand 7 SHOP225 Melbourne Australia 8 Pizzeria Braceria CESARI!! Nagoya Japan 9 a mano Makati Philippines 10 Bottega Beijing China 11 da Susy Gurugram India 12 Margherí Ho Chi Minh City Vietnam 13 Dante’s by Enis Baçova Auckland New Zealand 14 48h Pizza e Gnocchi Bar Melbourne Australia 15 ANTO Singapore Singapore 16 Al Taglio Sydney Australia 17 La Tripletta Tokyo Japan 18 Pizzeria Marione Seoul South Korea 19 Pizzeria da Tigre Osaka Japan 20 L’OLIVA Bangkok Thailand 21 Pizza Strada Tokyo Japan 22 Pizzeria Mazzie Bangkok Thailand 23 L’INSIEME Tokyo Japan 24 BACI Hong Kong China 25 Queen Margherita of Savoy Sydney Australia 26 Five Olives Phuket Thailand 27 Andrea Style Taipei City Taiwan 28 Lil Franky Pizzeria Sydney Australia 29 Il Caminetto Melbourne Australia 30 Little Napoli Hong Kong China 31 La Bottega Enoteca Singapore Singapore 32 MASSIMOTTAVIO Tokyo Japan 33 Fortuna Singapore Singapore 34 Pizzeria Cavalese Jakarta Indonesia 35 pizza marumo Tokyo Japan 36 Pizzeria da Ciro Kyoto Japan 37 Napoli Contemporanea Auckland New Zealand 38 MAESTRO Sourdough Pizza Perth Australia 39 Marni Phuket Thailand 40 +39 Pizzeria Melbourne Australia 41 Leo’s New Delhi India 42 Beintema’s Bandung Indonesia 43 Vesu Pizza Bar Hong Kong China 44 a Mano pizzeria & Italian kitchen – Taipei City Taiwan 45 Gino Pizza New Taipei City Taiwan 46 90 Seconds Shenzhen China 47 Cucina Marinara Surat India 48 Vesuvio pizzeria Lukang Taiwan 49 TONCINI Tomakomai Japan 50 Proof Pizza Kuala Lumpur Malaysia

I premi speciali assegnati durante la serata

Accanto alla classifica principale sono stati consegnati diversi riconoscimenti dedicati a pizzaioli e locali. Il titolo di Pizza Maker of the Year 2026 è stato assegnato a Daniel Semrani di gigi’s a Sydney, mentre la Pizza of the Year 2026 è andata alla margherita di Spacca Napoli a Seoul. Il premio Performance of the Year 2026 è stato attribuito a Pizzeria Braceria CESARI!! a Nagoya. Tra le nuove aperture segnalate dalla guida, il riconoscimento di New Entry of the Year 2026 è andato a a Mano - pizzeria & Italian kitchen a Taipei. La guida ha indicato come realtà da seguire Vesu Pizza Bar a Hong Kong, premiata con il titolo One to Watch 2026, mentre il riconoscimento Made in Italy 2026 è stato assegnato a Dante’s di Enis Baçova ad Auckland. Altri premi hanno riguardato la proposta gastronomica complessiva dei locali. Massilia a Bangkok ha ricevuto il titolo per il miglior fritto, mentre SHOP225 a Melbourne è stato premiato per la migliore proposta di pasta. La migliore carta dei dessert è stata riconosciuta a La Bottega Enoteca a Singapore, mentre la migliore cocktail list è stata attribuita a BACI a Hong Kong. Il premio per la customer satisfaction è andato invece a Little Napoli, sempre a Hong Kong.

50 Top Pizza Asia – Pacific 2026: i premi speciali Premio Vincitore Città Paese Best Fried Food 2026 – Il Fritturista – Oleificio Zucchi Award Massilia Bangkok Thailand Best Dessert List 2026 – Latteria San Salvatore Award La Bottega Enoteca Singapore Singapore One to Watch 2026 – Monte Bussan Award Vesu Pizza Bar Hong Kong China New Entry of the Year 2026 – Solania Award a Mano pizzeria & Italian kitchen – Taipei City Taiwan Performance of the Year 2026 – Robo Award Pizzeria Braceria CESARI!! Nagoya Japan Best Customer Satisfaction 2026 – Grassl Glass Award Little Napoli Hong Kong China Made in Italy 2026 – Salumi Coati Award Dante’s by Enis Baçova Auckland New Zealand Best Cocktail List 2026 – Sei Bellissimi Award BACI Hong Kong China Best Pasta Proposal 2026 – Pastificio Di Martino Award SHOP225 Melbourne Australia Pizza of the Year 2026 – Latteria Sorrentina Award Spacca Napoli Seoul South Korea Pizza Maker of the Year 2026 – Ferrarelle Award gigi’s Sydney Australia

I riconoscimenti “Top in Country”

Durante la cerimonia sono stati assegnati anche i premi Top in Country, che segnalano le pizzerie considerate riferimento nei singoli Paesi dell’area Asia-Pacifico. In Giappone il riconoscimento è andato a RistoPizza by Napoli sta ca di Tokyo, mentre a Hong Kong è stata premiata Fiata. In Australia il titolo è stato attribuito a gigi’s di Sydney e in Corea del Sud a Spacca Napoli di Seoul. Nelle Filippine si è distinta Crosta a Makati, mentre in Thailandia il premio è andato a Massilia a Bangkok.

Per la Cina continentale è stata indicata Bottega a Pechino, mentre in India il riconoscimento è andato a da Susy a Gurugram. In Vietnam è stata premiata Margherí a Ho Chi Minh City e in Nuova Zelanda Dante’s by Enis Baçova ad Auckland. Completano la mappa dei premi nazionali ANTO a Singapore, Andrea Style a Taipei per Taiwan, Pizzeria Cavalese a Jakarta per l’Indonesia e Proof Pizza a Kuala Lumpur per la Malesia.

50 Top Pizza Asia – Pacific – Top in Country 2026 Premio Vincitore Città Top Pizzeria in Japan 2026 RistoPizza by Napoli sta ca Tokyo Top Pizzeria in Hong Kong 2026 Fiata Hong Kong Top Pizzeria in Australia 2026 gigi’s Sydney Top Pizzeria in South Korea 2026 Spacca Napoli Seoul Top Pizzeria in the Philippines 2026 Crosta Makati Top Pizzeria in Thailand 2026 Massilia Bangkok Top Pizzeria in Mainland China 2026 Bottega Beijing Top Pizzeria in India 2026 da Susy Gurugram Top Pizzeria in Vietnam 2026 Margherí Ho Chi Minh City Top Pizzeria in New Zealand 2026 Dante’s by Enis Baçova Auckland Top Pizzeria in Singapore 2026 ANTO Singapore Top Pizzeria in Taiwan 2026 Andrea Style Taipei City Top Pizzeria in Indonesia 2026 Pizzeria Cavalese Jakarta Top Pizzeria in Malaysia 2026 Proof Pizza Kuala Lumpur

Dalla “Tokyo Style” agli abbinamenti con cocktail

La guida riunisce locali distribuiti in tredici Paesi, tra cui Giappone, Australia, Cina, Corea del Sud, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam. Il Giappone è il Paese con il maggior numero di indirizzi presenti in classifica, con undici pizzerie, seguito dall’Australia con nove e dalla Cina con sei.Anche a livello urbano si evidenziano alcune concentrazioni significative. Tokyo è la città più rappresentata con sette pizzerie, mentre Hong Kong e Melbourne ne contano quattro ciascuna. Tra gli elementi osservati con maggiore attenzione c’è anche la diffusione di nuovi stili. «Negli ultimi due anni - spiegano i curatori - abbiamo seguito con interesse la crescita della Neapolitan Tokyo Style, una interpretazione della pizza napoletana nata in Giappone e oggi presente anche in altri Paesi».

Lo chef‘s table di RistoPizza by Napoli sta ca a Tokyo

Un’altra tendenza riguarda gli abbinamenti. In diversi locali dell’area Asia-Pacifico la pizza viene sempre più spesso proposta insieme ai cocktail. «Soprattutto tra i clienti più giovani - osservano - cresce la preferenza per drink miscelati al posto di vino o birra». La cerimonia è stata condotta da Imma Romano e ha visto il saluto dell’ambasciatore d’Italia in Giappone Mario Vattani. I riconoscimenti sono stati consegnati da Raffaele Borriello, capo di gabinetto del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Il calendario della guida proseguirà ora con il prossimo appuntamento internazionale: il 14 aprile a Rio de Janeiro, dove sarà presentata la classifica delle migliori pizzerie dell’America Latina.