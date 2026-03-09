Turisti in aumento a fine 2025, ma crescono soprattutto le strutture extra-alberghiere

Il turismo in Italia chiude il quarto trimestre del 2025 con segnali positivi, confermando la ripresa dopo un terzo trimestre in leggera flessione secondo i dati diffusi dall'Istat. Gli arrivi crescono dell’1,0% e le presenze del 2,9%, grazie soprattutto ai turisti stranieri, che rappresentano il 56,5% delle presenze totali. A distinguersi sono le strutture extra-alberghiere, con un incremento del 6,6% rispetto allo stesso periodo del 2024, superiore alla crescita degli alberghi (+1,2%), a indicare come B&B, case vacanza e appartamenti stiano guadagnando terreno tra la domanda ricettiva nazionale e internazionale.

Ottobre mese di picco per le presenze

Nel quarto trimestre 2025, ottobre si conferma il mese con il maggior numero di presenze turistiche, pari al 46% del totale trimestrale, mentre novembre mostra un calo tra i turisti italiani, compensato dall’aumento costante dei visitatori stranieri, particolarmente marcato a dicembre (+9,2%). La permanenza media nei soggiorni resta stabile a 2,82 notti, leggermente superiore per gli stranieri (3,13) rispetto agli italiani (2,50).

Stranieri sempre più protagonisti dei flussi turistici italiani

Nel quarto trimestre del 2025 i flussi turistici in Italia hanno registrato un andamento positivo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con arrivi in crescita dell’1,0% e presenze del 2,9%. La componente straniera si conferma determinante, aumentando del 5,1% e rappresentando il 56,5% del totale delle presenze. Gli italiani mostrano invece una sostanziale stabilità (+0,1%), pur con andamenti diversificati nei singoli mesi: ottobre e dicembre evidenziano incrementi del 4,4% e del 4,3%, mentre novembre segna un calo del 9,2%.

Turismo in Italia nel quarto trimestre 2025: crescita trainata dagli stranieri

Il turismo in Italia continua a beneficiare della componente internazionale, che guida la ripresa delle presenze e sostiene gli esercizi extra-alberghieri, secondo quanto emerge dall'analisi Istat, evidenziando come il Paese mantenga un appeal costante per i visitatori stranieri, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso come ottobre e dicembre.

Flussi turistici gli esercizi extra-alberghieri guidano la ripresa

L’analisi per tipologia di struttura evidenzia una crescita più marcata negli esercizi extra-alberghieri, con +6,6% rispetto allo stesso trimestre del 2024, mentre negli alberghi l’aumento è più contenuto (+1,2%). Tra gli hotel, la diminuzione delle presenze domestiche (-1,2%) è stata ampiamente compensata dall’incremento delle presenze straniere (+3,2%). Negli esercizi extra-alberghieri, entrambe le componenti, italiana e straniera, hanno registrato crescite rispettivamente del 3,2% e del 9,0%.

Extra-alberghiero in crescita del 6,6% nel quarto trimestre 2025

Permanenza media: quanto restano i turisti in Italia

La permanenza media dei turisti si conferma sostanzialmente stabile rispetto al 2024, pari a 2,82 notti, con una differenza tra stranieri (3,13 notti) e italiani (2,50 notti). Nel trimestre si concentra il 14,8% delle presenze annuali, in linea con la quota registrata l’anno precedente.

Ottobre e dicembre mesi chiave per i visitatori

Il trimestre si caratterizza per una distribuzione dei flussi turisti irregolare nei mesi: ottobre concentra quasi la metà delle presenze del trimestre (46%), consolidando il suo ruolo di mese principale per i viaggi in Italia. Nel complesso, il turismo italiano evidenzia un quadro di ripresa rispetto al terzo trimestre, con presenze complessive in aumento e arrivi leggermente in calo (-0,9%), un fenomeno determinato dalla differenza di comportamento tra turisti italiani e stranieri. Per i primi, si rileva una riduzione degli arrivi (-3,5%) con presenze sostanzialmente stabili, mentre la componente straniera cresce sia negli arrivi (+1,4%) sia nelle presenze (+4,3%).