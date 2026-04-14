Legacoop e Ortomercato di Milano: il lavoro regolare al centro del sistema

La legalità del lavoro, l’inclusione sociale e la qualità dei servizi rappresentano i pilastri al centro dell’evento promosso da Legacoop Lombardia presso il Mercato Alimentare di Milano, gestito da SogeMi. L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per il 140° anniversario di Legacoop e si configura come un momento di riflessione sul futuro del lavoro, con particolare attenzione al ruolo del modello cooperativo nel contesto urbano e produttivo contemporaneo.

La visita delle autorità al Mercato Ortofrutticolo di Milano in occasione dei 140 anni di Legacoop

Al centro dell’incontro, l’esperienza della CLO - Cooperativa Lavoratori Ortomercato, realtà aderente a Legacoop Lombardia, che rappresenta un esempio concreto di applicazione quotidiana dei principi di legalità, organizzazione del lavoro e inclusione.

Il modello CLO: lavoro regolare e qualità nella logistica alimentare

Nel cuore di uno dei principali hub europei del settore alimentare, il modello cooperativo si distingue per la capacità di coniugare efficienza operativa e pieno rispetto delle regole. In un ambito come quello della logistica e dei mercati ortofrutticoli, storicamente esposto a fenomeni di irregolarità, CLO si afferma come una best practice nel panorama nazionale. La cooperativa garantisce condizioni di lavoro dignitose, tracciabilità delle attività e trasparenza nei processi, elementi fondamentali per costruire una filiera sostenibile e affidabile. Con oltre 2000 soci lavoratori e più di 50 nazionalità rappresentate, CLO dimostra come la diversità culturale possa tradursi in un valore concreto, capace di generare coesione sociale e crescita condivisa.

Gli intervenuti all‘incontro dove si è parlato del ruolo della Cooperativa Lavoratori Ortomercato

Tra le comunità più presenti figurano quelle srilankese, nigeriana, pakistana, filippina, marocchina e indiana, a testimonianza di un modello inclusivo che valorizza il lavoro regolare come strumento di integrazione. La solidità economica della cooperativa è confermata anche da un fatturato superiore ai 115 milioni di euro, dato che evidenzia la capacità di coniugare valore sociale e performance economica.

Una presenza storica all’Ortomercato di Milano

La presenza di CLO all’interno dell’Ortomercato di Milano rappresenta un elemento di continuità e radicamento territoriale. Attiva da 89 anni, la cooperativa si prepara a celebrare un traguardo significativo: i 90 anni di attività, confermando il proprio ruolo centrale nello sviluppo del mercato e del sistema logistico cittadino.

L'interno del Mercato Ortofrutta di Milano gestito da SogeMI

Questa lunga esperienza testimonia la capacità del modello cooperativo di adattarsi ai cambiamenti del contesto economico, mantenendo al centro il valore del lavoro, della partecipazione e della responsabilità condivisa.

Logistica, digitalizzazione e sviluppo del Mercato Alimentare

Gli interventi istituzionali hanno evidenziato l’importanza strategica della logistica, della digitalizzazione dei processi e degli investimenti infrastrutturali per il futuro del Mercato Alimentare di Milano. Questi elementi stanno contribuendo a rendere il mercato un punto di riferimento moderno e competitivo a livello internazionale. In questo contesto, il modello cooperativo si conferma uno strumento efficace per garantire qualità dei servizi, sicurezza operativa e sostenibilità, rafforzando al tempo stesso la dimensione sociale del lavoro.

All’iniziativa hanno partecipato anche realtà attive nel settore dei trasporti e della logistica, come CAA, specializzata nei servizi a temperatura controllata per la gdo, e L’Unitaria Logistica, premiata per i suoi 25 anni di attività, a conferma della vitalità del comparto.

Il valore della cooperazione secondo le istituzioni

«Condivido la soddisfazione che accompagna due anniversari importanti come i 140 anni dalla Fondazione a Milano di Legacoop e i quasi 90 della CLO Cooperativa Lavoratori Ortomercato: volentieri festeggiamo e insieme riconosciamo il valore di una presenza così significativa e storica all'interno del Mercato Ortofrutticolo Foody- Sogemi. Siamo testimoni e attori della trasformazione del lavoro e della qualità del commercio nel nostro Mercato, che in questi anni ha visto l'impegno e la competenza di realtà che hanno aiutato a migliorare la vita di lavoratori e imprese, afferma Anna Scavuzzo, vicesindaca del Comune di Milano.

Anna Scavuzzo, vice sindaco di Milano, e alla sua destra Andrea Laguardia, Vicepresidente Legacoop Produzione e Servizi

«Voglio cogliere questa occasione anche per ribadire il ruolo strategico che il mondo cooperativo ha nella promozione di modelli lavorativi e organizzativi basati su responsabilità, legalità, inclusione, lavoro dignitoso, sicurezza e trasparenza: valori fondanti che vogliamo affermare insieme, ogni giorno, con tutti i soggetti che operano in un Mercato che ambisce a crescere ancora e vuole farlo in modo sano, sicuro e sostenibile»

Legalità e contratti nella logistica: il ruolo di Legacoop

«Dal 2024 siamo impegnati nel portare avanti con grande determinazione insieme alla Prefettura di Milano il protocollo d’intesa per la legalità dei contratti di appalto nel settore della logistica che rappresenta un vero spartiacque nel settore e per la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Siamo stati i primi tra le associazioni di categoria a firmare convintamente il protocollo poiché come movimento cooperativo riteniamo sia fondamentale costruire tutti insieme una filiera trasparente e improntata al lavoro di qualità. Per il settore della logistica si parla molto della mancanza di addetti con numeri certamente allarmanti, ma il tema prioritario è che bisogna innanzitutto ricreare una condizione di trasparenza, sostenibilità e legalità, che deve essere la nuova caratteristica di questo settore» ha dichiarato Attilio Dadda, Presidente di Legacoop Lombardia.

Attilio Dadda, Presidente di Legacoop Lombardia

«Il lavoro di CLO all’interno dell’Ortomercato di Milano dimostra come sia concretamente possibile portare avanti un piano di contrasto all’illegalità, ma soprattutto di miglioramento della qualità della vita e del lavoro mettendo sempre al centro le persone».

Identità cooperativa e prospettive future

«CLO è nata nel 1937 all’Ortomercato di Milano, allora il “Verziere”, e il prossimo anno festeggerà 90 anni di cooperazione e di presenza costante qui» - afferma Ettore Autunno, Vicepresidente di CLO. «La nostra identità si fonda su lavoro, onestà, dignità, rispetto culturale e legalità. In questi anni non sono mancate difficoltà, e abbiamo anche denunciato situazioni di sfruttamento, sempre con l’obiettivo di migliorare in modo costruttivo l’ambiente di lavoro. Oggi vogliamo contribuire a costruire l’Ortomercato del futuro: un luogo di eccellenza e innovazione, capace di rispondere ai bisogni della città, del Paese e del mercato globale».

Ettore Autunno, Vicepresidente di Cooperativa Lavoratori Ortomercato

Sicurezza e controllo nella gestione del mercato

«Col progetto Foody non abbiamo riqualificato il Mercato solo dal punto di vista immobiliare, ma abbiamo promosso una cultura organizzativa fondata sul rigoroso rispetto delle norme», dichiara Cesare Ferrero, Presidente di Sogemi. «Nel 2025 abbiamo rinnovato il Piano di Sicurezza realizzato con la collaborazione della Prefettura di Milano, delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale e dell’Assessorato alla Sicurezza del Comune di Milano. Nelle ultime settimane è inoltre entrato in vigore il nuovo regolamento della logistica centralizzata che stiamo implementando con un’infrastruttura tecnologica avanzata. In un contesto che conta 450 addetti alla logistica e circa 5.000 transiti giornalieri, consideriamo il monitoraggio costante e la tracciabilità dei flussi pilastri imprescindibili per garantire la massima sicurezza».

Cesare Ferrero, presidente Sogemi

Cooperazione e sviluppo del settore logistico

«Oggi abbiamo raccontato una storia, quella della cooperativa che porta nel suo nome il lavoro svolto al mercato ortofrutticolo di Milano, caratterizzata dal tema della legalità e dell’inclusione. La cooperazione vera, quella dove i lavoratori detengono il capitale dell’imprese in cui lavorano, rimane l’argine principale all’illegalità nel mondo del lavoro. Come Legacoop Produzione e Servizi a livello nazionale lo facciamo dotando il mercato di strumenti di legalità a partire dal CCNL di settore, dove siamo impegnati insieme ai sindacati e alle altre associazioni a chiederne il rispetto contro il proliferare di contratti pirata che generano sfruttamento e precarietà» ha dichiarato Andrea Laguardia, Vicepresidente Legacoop Produzione e Servizi.

La giornata è stata organizzata per celebrare i 140 anni di Legacoop, cui la Cooperativa Lavoratori Ortomercato aderisce

«La logistica è un settore strategico per l’economia italiana, con prospettive di crescita, stiamo immaginando la creazione di aggregazioni tra imprese in forma cooperative per rispondere al meglio alle richieste del mercato, allo stesso tempo chiediamo al Governo degli impegni: lotta all’illegalità e contrasto ai CCNL pirata, miglioramenti delle grandi infrastrutture logistiche, incentivi per gli investimenti delle imprese in tecnologia. Siamo contrari all’annuncio del “decreto 1 maggio” dove s’intende rendere equivalenti i CCNL non maggiormente rappresentativi a quelli rappresentativi che sono il muro principale ai fenomeni d’illegalità» - ha dichiarato Andrea Laguardia, Vicepresidente Legacoop Produzione e Servizi».