Leggera Pizza Napoletana è la migliore pizzeria dell’America Latina 2026

La nuova classifica di 50 Top Pizza Latin America 2026 conferma una geografia ormai definita, con il Brasile e in particolare San Paolo come riferimento per la pizza napoletana fuori dall’Italia. In cima alla graduatoria si mantiene Leggera Pizza Napoletana di André Guidon, che consolida una posizione già acquisita negli anni precedenti. La proclamazione è avvenuta a Rio de Janeiro, negli spazi dell’Istituto Italiano di Cultura, nel corso di una serata seguita anche online. A introdurre l’evento è stato l’attore Pietro Barana, mentre i saluti istituzionali sono arrivati dal direttore Marco Marica. Un contesto che sottolinea il legame culturale tra Italia e America Latina, sempre più evidente anche nel settore della ristorazione.

Una delle pizze di Leggera Pizza Napoletana, la miglior pizzeria dell'America Latina per 50 Top Pizza

Una classifica che racconta un equilibrio in evoluzione

Alle spalle della pizzeria brasiliana vincitrice si colloca Allería, della famiglia Puzio, a Providencia in Cile. Il terzo posto è condiviso da due realtà diverse per impostazione ma accomunate dalla ricerca sull’impasto: Pizzardi Artigianale a Bogotá e QT Pizza Bar a San Paolo.

50 Top Pizza Latin America 2026 – Classifica Completa Posizione e locale Città e nazione 1 Leggera Pizza Napoletana San Paolo, Brasile 2 Allería Providencia, Cile 3 Pizzardi Artigianale Bogotá, Colombia 3 QT Pizza Bar San Paolo, Brasile 4 Ti Amo Adrogué, Argentina 5 La Clásica San Salvador, El Salvador 6 Flama Miraflores, Perù 7 A Pizza da Mooca San Paolo, Brasile 8 Unica Pizzeria San Paolo, Brasile 9 Portarossa Pampatar, Venezuela 10 L’Incanto Punta del Este, Uruguay 11 Bento Pizzeria Rio de Janeiro, Brasile 11 Raffaella Las Condes, Cile 12 Veridiana San Paolo, Brasile 13 Brunapoli Vitacura, Cile 14 Atte. Pizzeria Napoletana Buenos Aires, Argentina 15 Seba’s Uvita, Costa Rica 16 Imilla Alzada La Paz, Bolivia 17 GRAZIE Maceió, Brasile 18 Chichilo’s Santa Fe, Argentina 19 Ardente Città del Messico, Messico 20 Capricciosa Rio de Janeiro, Brasile 21 Siamo nel Forno Buenos Aires, Argentina 22 Baco Pizzaria Brasilia, Brasile 23 Coltivi Rio de Janeiro, Brasile 24 Pizza Verace Panama, Panama 25 Quintal 333 Governador Valadares, Brasile 26 Grazie Napoli Santo André, Brasile 27 Luigia Foz do Iguaçu, Brasile 28 ST Giovanni’s Vitacura, Cile 29 Di Bari Pizza San Paolo, Brasile 30 Paradiso Pedro Juan Caballero, Paraguay 31 Frasca Carlos Barbosa, Brasile 32 Capri Lo Barnechea, Cile 33 Otto e Mezzo Pizza Verace Bento Gonçalves, Brasile 34 Vinny’s Brasilia, Brasile 35 Il Caminetto Santo Domingo, Repubblica Dominicana 36 Pizza di Casabona Santos, Brasile 37 L’Apero´ Città del Guatemala, Guatemala 38 400 Pizzería Providencia, Cile 39 La Nonna Aguascalientes, Messico 40 Casa Gazcue Santo Domingo, Repubblica Dominicana 41 Bambina Caguas, Porto Rico 42 Wilma’s Pizza Ourinhos, Brasile 43 Grosso Asunción, Paraguay 44 LE MANI Pizza Napoletana Passo Fundo, Brasile 45 Diavolo Rosso Samborondón, Ecuador 46 Vallino Pizzeria Napoletana Domingos Martins, Brasile 47 CIAO Porto Alegre, Brasile 48 La Bella Pizza Cali, Colombia 49 Il Gatto Nero Valeria del Mar, Argentina 50 Davvero Pizzeria Ñuñoa, Cile

Proseguendo nella graduatoria emergono indirizzi distribuiti tra Argentina, El Salvador, Perù e Venezuela, con una presenza costante del Brasile nelle prime posizioni. La classifica evidenzia un equilibrio tra nuove aperture e locali ormai consolidati, segno di un settore che ha superato la fase iniziale di espansione per entrare in una dimensione più strutturata. Le prime quindici pizzerie accedono direttamente alla selezione mondiale, ottenendo il cosiddetto Golden Ticket, passaggio che le proietta verso la cerimonia conclusiva prevista a Napoli nel mese di settembre.

Una guida che amplia lo sguardo

Tra le novità dell’edizione 2026 c’è l’ampliamento della guida, che affianca alla classifica principale una sezione dedicata alle “Pizzerie Eccellenti”. Si tratta di quaranta indirizzi che, pur non rientrando nella graduatoria, rappresentano punti di riferimento locali. In questo modo il numero complessivo delle pizzerie segnalate in America Latina arriva a novantadue. Nel complesso, sono 17 gli Stati dell’America Latina presenti in guida: in testa il Brasile con 44 locali, seguito dall’Argentina con 11 locali e dal Cile con 9. La città più rappresentata è San Paolo con 13 locali, seguita da Rio de Janeiro con 7 pizzerie e Buenos Aires con 4.

50 Top Pizza Latin America – Top in Country 2026 Premio Locale Città e nazione Top Pizzeria in Brazil 2026 Leggera Pizza Napoletana San Paolo, Brasile Top Pizzeria in Chile 2026 Allería Providencia, Cile Top Pizzeria in Colombia 2026 Pizzardi Artigianale Bogotá, Colombia Top Pizzeria in Argentina 2026 Ti Amo Adrogué, Argentina Top Pizzeria in El Salvador 2026 La Clásica San Salvador, El Salvador Top Pizzeria in Peru 2026 Flama Miraflores, Perù Top Pizzeria in Venezuela 2026 Portarossa Pampatar, Venezuela Top Pizzeria in Uruguay 2026 L’Incanto Punta del Este, Uruguay Top Pizzeria in Costa Rica 2026 Seba’s Uvita, Costa Rica Top Pizzeria in Bolivia 2026 Imilla Alzada La Paz, Bolivia Top Pizzeria in Mexico 2026 Ardente Città del Messico, Messico Top Pizzeria in Panama 2026 Pizza Verace Panama, Panama Top Pizzeria in Paraguay 2026 Paradiso Pedro Juan Caballero, Paraguay Top Pizzeria in the Dominican Republic 2026 Il Caminetto Santo Domingo, Repubblica Dominicana Top Pizzeria in Guatemala 2026 L’Apero´ Città del Guatemala, Guatemala Top Pizzeria in Puerto Rico 2026 Bambina Caguas, Porto Rico Top Pizzeria in Ecuador 2026 Diavolo Rosso Samborondón, Ecuador

Premi e riconoscimenti tra tecnica e identità

La serata ha messo in evidenza una serie di riconoscimenti che fotografano la scena contemporanea della pizza in America Latina. Il titolo di Pizza Maker of the Year 2026 - Ferrarelle Award è stato assegnato a Juan Cárcamo de La Clásica a San Salvador, in El Salvador. La Pizza of the Year 2026 - Latteria Sorrentina Award è andata alla Pomodori di QT Pizza Bar a San Paolo in Brasile, mentre il premio Performance of the Year 2026 - Robo Award è stato attribuito a Pizzardi Artigianale a Bogotá, in Colombia. Il riconoscimento New Entry of the Year 2026 - Solania Award è stato assegnato a Diavolo Rosso a Samborondón, in Ecuador. Tra le realtà segnalate come emergenti figura anche Pizza Verace a Panama, premiata con il titolo One to Watch 2026 - C-Trade Gourmet Award.

50 Top Pizza Latin America 2026 – Premi Speciali Premio Locale Città e nazione Best Fried Food 2026 – Il Fritturista – Oleificio Zucchi Award Portarossa Pampatar, Venezuela Best Dessert List 2026 – Latteria San Salvatore Award Coltivi Rio de Janeiro, Brasile One to Watch 2026 – C-Trade Gourmet Award Pizza Verace Panama, Panama New Entry of the Year 2026 – Solania Award Diavolo Rosso Samborondón, Ecuador Performance of the Year 2026 – Robo Award Pizzardi Artigianale Bogotá, Colombia Made in Italy 2026 – Salumi Coati Award Brunapoli Vitacura, Cile Best Cocktail List 2026 – Sei Bellissimi Award A Pizza da Mooca San Paolo, Brasile Best Pasta Proposal 2026 – Pastificio Di Martino Award Raffaella Las Condes, Cile Pizza of the Year 2026 – Latteria Sorrentina Award Pomodori di QT Pizza Bar San Paolo, Brasile Pizza Maker of the Year 2026 – Ferrarelle Award Juan Cárcamo di La Clásica San Salvador, El Salvador Green Oven 2026 – Goeldlin Seba’s Uvita, Costa Rica

Il premio Made in Italy 2026 - Salumi Coati Award è andato a Brunapoli a Vitacura, in Cile, mentre il Best Fried Food 2026 - Il Fritturista - Oleificio Zucchi Award è stato assegnato a Portarossa a Pampatar, in Venezuela. Sul fronte della proposta gastronomica, il Best Pasta Proposal 2026 - Pastificio Di Martino Award è stato conferito a Raffaella a Las Condes, in Cile, mentre Coltivi a Rio de Janeiro, in Brasile, si è aggiudicato il Best Dessert List 2026 - Latteria San Salvatore Award. Il premio Best Cocktail List 2026 - Sei Bellissimi Award è andato infine a A Pizza da Mooca a San Paolo, in Brasile. L’unico riconoscimento legato alla sostenibilità, il Green Oven 2026 - Goeldlin, è stato assegnato a Seba’s a Uvita, in Costa Rica, come premio per la particolare attenzione all’impatto ambientale.

Un progetto in crescita continua

«Una guida che diventa sempre più grande, con un aumento della qualità generale», spiegano i curatori Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, sottolineando il percorso di sviluppo della selezione latinoamericana. L’appuntamento successivo è già fissato: il 27 maggio a New York verrà presentata la classifica dedicata agli Stati Uniti. Un calendario che conferma il ruolo internazionale assunto da 50 Top Pizza, capace di leggere le trasformazioni della pizza contemporanea su scala globale.