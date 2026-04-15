La movida cresce senza regole: perché le licenze sono il vero problema

C’è una scena, in “Il Caimano” di Nanni Moretti, in cui il protagonista osserva la propria vita scivolare fuori controllo mentre attorno a lui tutto sembra “normale”. È un’immagine potente: il caos che si presenta come routine, l’eccezione che diventa sistema. Ecco: la movida incontrollata nelle città italiane funziona allo stesso modo. Non esplode all’improvviso. Si insinua. Cresce. Si normalizza. E quando ce ne accorgiamo, è già diventata un modello economico che divora tutto il resto.

Ne Il Caimano tutto sembra normale mentre il caos avanza, proprio come la movida

Ne Il Caimano tutto sembra normale mentre il caos avanza, proprio come la movida

La notte come economia (e come problema)

Negli ultimi dieci anni, i centri storici di Milano, Roma, Napoli e molte altre città hanno visto un’esplosione di:

locali food & beverage

dehors permanenti

turismo breve

consumo alcolico in strada

saturazione commerciale

La notte è diventata un’economia. Ma un’economia senza limiti produce esternalità devastanti: rumore, degrado, insicurezza, perdita di residenzialità. Il risultato è un conflitto permanente tra:

chi lavora nella notte

chi vive nella notte

chi la notte la subisce

Il contingentamento delle licenze: perché è tornato centrale

Il contingentamento - cioè la possibilità di limitare o sospendere nuove aperture - non è un tabù europeo. La Direttiva servizi lo consente quando serve a tutelare:

patrimonio culturale

ambiente urbano

salute pubblica

sicurezza

Il contingentamento è necessario per evitare la saturazione delle città

Il contingentamento è necessario per evitare la saturazione delle città

Ed è esattamente ciò che molte città stanno tentando di fare. Napoli ha scelto la moratoria temporanea. Roma ha costruito un regolamento strutturale. Milano ha preferito strumenti urbanistici e limiti qualitativi. Ma il punto è un altro: senza contingentamento, la saturazione è inevitabile.

Cos’è il contingentamento delle licenze Il contingentamento delle licenze è uno strumento con cui i Comuni possono limitare il numero di nuove attività in una determinata area, soprattutto nei centri storici o nei quartieri già saturi. Non vieta l’apertura di locali in modo assoluto, ma stabilisce criteri, soglie o blocchi temporanei per evitare un’eccessiva concentrazione di esercizi simili. L’obiettivo è garantire equilibrio tra funzioni urbane, tutela dei residenti e qualità dello spazio pubblico. Può essere applicato attraverso regolamenti comunali, piani urbanistici o vincoli specifici legati a sicurezza, salute e vivibilità. In questo modo, si cerca di governare lo sviluppo commerciale, evitando squilibri difficili da correggere.

Cos’è il contingentamento delle licenzeIl contingentamento delle licenze è uno strumento con cui i Comuni possono limitare il numero di nuove attività in una determinata area, soprattutto nei centri storici o nei quartieri già saturi. Non vieta l’apertura di locali in modo assoluto, ma stabilisce criteri, soglie o blocchi temporanei per evitare un’eccessiva concentrazione di esercizi simili. L’obiettivo è garantire equilibrio tra funzioni urbane, tutela dei residenti e qualità dello spazio pubblico. Può essere applicato attraverso regolamenti comunali, piani urbanistici o vincoli specifici legati a sicurezza, salute e vivibilità. In questo modo, si cerca di governare lo sviluppo commerciale, evitando squilibri difficili da correggere.

La sentenza che cambia tutto: il Comune responsabile del rumore

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9566/2025, ha stabilito un principio che pesa come un macigno: il Comune può essere condannato a risarcire i residenti se non governa la movida. Il caso è noto: zona Lazzaretto-Melzo, anni di schiamazzi, rifiuti, degrado, ambulanze bloccate, residenti stremati. Il giudice ha riconosciuto:

responsabilità omissiva dell’amministrazione

danno alla salute e al riposo

risarcimento di 4.700 euro a persona

obbligo di far cessare le immissioni rumorose oltre la soglia di tollerabilità

Non è un episodio isolato. Un’altra pronuncia, la n. 9958/2025, ha condannato il Comune anche per la situazione di Corso Garibaldi, con risarcimenti fino a 6.500 euro a residente. Il messaggio è chiaro: se il Comune non interviene, paga. E paga perché il rumore non è un fastidio: è una violazione del diritto alla salute.

Il vero problema non è il rumore: è la densità

Il rumore è solo il sintomo. La causa è la densità commerciale. Troppi locali in troppo poco spazio generano:

affollamento continuo

consumo alcolico in strada

rifiuti e degrado

perdita di funzioni residenziali

trasformazione dei centri storici in “parchi tematici” del divertimento

Il contingentamento serve a questo: ridurre la densità, non la vitalità.

Perché contingentare è legittimo (e necessario)

Il contingentamento non è una misura punitiva. È una misura di governo del territorio. Serve a:

evitare la monocultura del food & beverage

proteggere i residenti

preservare la qualità urbana

garantire un equilibrio tra vita e riposo

prevenire nuove condanne giudiziarie

Il contingentamento è una misura di governo del territorio

Il contingentamento è una misura di governo del territorio

E soprattutto: serve a restituire ai Comuni la capacità di decidere che città vogliono essere.

Ma contingentare non basta

Limitare le licenze è necessario, ma non sufficiente. Senza:

controlli reali

limiti orari efficaci

gestione dello spazio pubblico

politiche sull’alcol

strategie per la residenzialità

pianificazione urbanistica coerente

il contingentamento diventa un tappo su una pentola in ebollizione. La movida non si governa con un divieto. Si governa con una visione.

La domanda finale: che città vogliamo?

La sentenza di Milano non è solo una condanna. È un avvertimento. Se le città non governano la notte, sarà la notte a governare le città. E a quel punto, come nel cinema di Moretti, ci accorgeremo troppo tardi che ciò che sembrava normale era già diventato insostenibile. Il punto non è scegliere tra vita notturna e riposo. Il punto è progettare un equilibrio. Un equilibrio che passa inevitabilmente da una scelta politica: decidere che il centro storico non è un luna park, ma un luogo abitato, fragile, prezioso. Un luogo che merita di essere vissuto, non consumato.