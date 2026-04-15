La movida cresce senza regole: perché le licenze sono il vero problema

C’è una scena, in “Il Caimano” di Nanni Moretti, in cui il protagonista osserva la propria vita scivolare fuori controllo mentre attorno a lui tutto sembra “normale”. È un’immagine potente: il caos che si presenta come routine, l’eccezione che diventa sistema. Ecco: la movida incontrollata nelle città italiane funziona allo stesso modo. Non esplode all’improvviso. Si insinua. Cresce. Si normalizza. E quando ce ne accorgiamo, è già diventata un modello economico che divora tutto il resto.
La notte come economia (e come problema)
Negli ultimi dieci anni, i centri storici di Milano, Roma, Napoli e molte altre città hanno visto un’esplosione di:
- locali food & beverage
- dehors permanenti
- turismo breve
- consumo alcolico in strada
- saturazione commerciale
La notte è diventata un’economia. Ma un’economia senza limiti produce esternalità devastanti: rumore, degrado, insicurezza, perdita di residenzialità. Il risultato è un conflitto permanente tra:
- chi lavora nella notte
- chi vive nella notte
- chi la notte la subisce
Il contingentamento delle licenze: perché è tornato centrale
Il contingentamento - cioè la possibilità di limitare o sospendere nuove aperture - non è un tabù europeo. La Direttiva servizi lo consente quando serve a tutelare:
- patrimonio culturale
- ambiente urbano
- salute pubblica
- sicurezza
Ed è esattamente ciò che molte città stanno tentando di fare. Napoli ha scelto la moratoria temporanea. Roma ha costruito un regolamento strutturale. Milano ha preferito strumenti urbanistici e limiti qualitativi. Ma il punto è un altro: senza contingentamento, la saturazione è inevitabile.
Cos’è il contingentamento delle licenze
Il contingentamento delle licenze è uno strumento con cui i Comuni possono limitare il numero di nuove attività in una determinata area, soprattutto nei centri storici o nei quartieri già saturi. Non vieta l’apertura di locali in modo assoluto, ma stabilisce criteri, soglie o blocchi temporanei per evitare un’eccessiva concentrazione di esercizi simili. L’obiettivo è garantire equilibrio tra funzioni urbane, tutela dei residenti e qualità dello spazio pubblico. Può essere applicato attraverso regolamenti comunali, piani urbanistici o vincoli specifici legati a sicurezza, salute e vivibilità. In questo modo, si cerca di governare lo sviluppo commerciale, evitando squilibri difficili da correggere.
La sentenza che cambia tutto: il Comune responsabile del rumore
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 9566/2025, ha stabilito un principio che pesa come un macigno: il Comune può essere condannato a risarcire i residenti se non governa la movida. Il caso è noto: zona Lazzaretto-Melzo, anni di schiamazzi, rifiuti, degrado, ambulanze bloccate, residenti stremati. Il giudice ha riconosciuto:
- responsabilità omissiva dell’amministrazione
- danno alla salute e al riposo
- risarcimento di 4.700 euro a persona
- obbligo di far cessare le immissioni rumorose oltre la soglia di tollerabilità
Non è un episodio isolato. Un’altra pronuncia, la n. 9958/2025, ha condannato il Comune anche per la situazione di Corso Garibaldi, con risarcimenti fino a 6.500 euro a residente. Il messaggio è chiaro: se il Comune non interviene, paga. E paga perché il rumore non è un fastidio: è una violazione del diritto alla salute.
Il vero problema non è il rumore: è la densità
Il rumore è solo il sintomo. La causa è la densità commerciale. Troppi locali in troppo poco spazio generano:
- affollamento continuo
- consumo alcolico in strada
- rifiuti e degrado
- perdita di funzioni residenziali
- trasformazione dei centri storici in “parchi tematici” del divertimento
Il contingentamento serve a questo: ridurre la densità, non la vitalità.
Perché contingentare è legittimo (e necessario)
Il contingentamento non è una misura punitiva. È una misura di governo del territorio. Serve a:
- evitare la monocultura del food & beverage
- proteggere i residenti
- preservare la qualità urbana
- garantire un equilibrio tra vita e riposo
- prevenire nuove condanne giudiziarie
E soprattutto: serve a restituire ai Comuni la capacità di decidere che città vogliono essere.
Ma contingentare non basta
Limitare le licenze è necessario, ma non sufficiente. Senza:
- controlli reali
- limiti orari efficaci
- gestione dello spazio pubblico
- politiche sull’alcol
- strategie per la residenzialità
- pianificazione urbanistica coerente
il contingentamento diventa un tappo su una pentola in ebollizione. La movida non si governa con un divieto. Si governa con una visione.
La domanda finale: che città vogliamo?
La sentenza di Milano non è solo una condanna. È un avvertimento. Se le città non governano la notte, sarà la notte a governare le città. E a quel punto, come nel cinema di Moretti, ci accorgeremo troppo tardi che ciò che sembrava normale era già diventato insostenibile. Il punto non è scegliere tra vita notturna e riposo. Il punto è progettare un equilibrio. Un equilibrio che passa inevitabilmente da una scelta politica: decidere che il centro storico non è un luna park, ma un luogo abitato, fragile, prezioso. Un luogo che merita di essere vissuto, non consumato.