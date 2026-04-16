Lombardia, nuovo progetto per il turismo: più esperienze, più mercati, più valore

All’Arena Experience in Piazza Lombardia è stato presentato ufficialmente il progetto inLombardia reBrand Journey, promosso dall’Assessorato al Turismo di Regione Lombardia guidato da Debora Massari. L’iniziativa rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento del turismo lombardo, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento della regione nei mercati nazionali e internazionali valorizzando al massimo il concetto "Solo inLombardia".

L'assessora al turismo Debora Massari durante la presentazione del progetto Solo inLombardia

Il progetto nasce da una visione chiara: costruire un’identità più coerente, competitiva e riconoscibile, in grado di rispondere ai profondi cambiamenti che stanno ridefinendo il settore turistico globale. Il rebranding si configura come un intervento strutturato che coinvolge comunicazione, promozione e sviluppo dei mercati.

Nuovi scenari del turismo e posizionamento della Lombardia

Il contesto turistico contemporaneo è caratterizzato da una crescente domanda di esperienze autentiche, sostenibilità e personalizzazione dei viaggi. In questo scenario, la Regione Lombardia ha scelto di superare una comunicazione frammentata per sviluppare una narrazione unitaria, capace di valorizzare l’intero ecosistema territoriale. Il concetto chiave “Solo inLombardia” sintetizza una proposta distintiva fondata sulla coesistenza di elementi diversi: città e natura, cultura e benessere, grandi eventi e borghi. Questa pluralità rappresenta un valore strategico da organizzare e comunicare in modo efficace.

Bergamo alta, una delle mete che saranno più valorizzate dal progetto Solo inLombardia

«Questo progetto rappresenta una scelta politica precisa e lungimirante: quella di investire in un’identità forte, riconoscibile e condivisa della Lombardia turistica, capace di parlare ai mercati globali senza perdere autenticità. Il turismo oggi non si limita più a promuovere luoghi, ma deve costruire significati, generare connessioni e offrire esperienze coerenti con le aspettative di pubblici sempre più evoluti e segmentati» ha dichiarato Debora Massari che ha aggiunto «con inLombardia reBrand Journey avviamo un percorso strutturato che mette al centro la capacità della nostra regione di essere molte cose insieme: metropoli internazionali e borghi autentici, eccellenze enogastronomiche e grandi eventi, paesaggi naturali e innovazione. Questa pluralità non è una complessità da semplificare, ma un valore da organizzare e raccontare in modo strategico. Abbiamo scelto di superare logiche di comunicazione episodiche per costruire un racconto continuo e coordinato, supportato da una pianificazione mirata sui diversi mercati - nazionale, europeo e long haul - e da un sistema integrato di strumenti: campagne, contenuti, fiere, relazioni internazionali e attività B2B. È un cambio di paradigma che punta a rafforzare la competitività della Lombardia nel lungo periodo».

Strategia integrata e strumenti di promozione turistica

Il piano prevede una strategia multicanale che integra campagne di comunicazione, contenuti digitali, partecipazione a fiere e attività B2B. Il progetto punta a costruire un racconto continuo e coordinato, supportato da una pianificazione mirata sui mercati nazionale, europeo e long haul.

Una splendida vista serale di Mantova

Particolare attenzione è riservata al ruolo dei canali digitali, con il coinvolgimento di creator e local ambassador, chiamati a raccontare la Lombardia attraverso contenuti autentici e coinvolgenti. Il sistema mira inoltre a rafforzare la collaborazione tra pubblico e privato, creando sinergie tra domanda e offerta turistica.

Dati turismo Lombardia 2025: crescita e qualità della domanda

I dati più recenti confermano la solidità del comparto. Nel 2025 la Lombardia ha registrato circa 22,4 milioni di arrivi e 56,8 milioni di pernottamenti, con una crescita del 7,2% rispetto all’anno precedente. Il turismo internazionale rappresenta il 68% delle presenze, con una permanenza media di 2,8 notti.

L'assessora Debora Massari illustra ai presenti i numeri del turismo in Lombardia

Si evidenzia una progressiva destagionalizzazione, con un aumento dei flussi nei mesi primaverili e autunnali, e una maggiore distribuzione dei visitatori nei territori. Le aree naturalistiche, tra cui laghi, borghi e montagne, concentrano il 60% delle presenze, a conferma della crescente attenzione verso esperienze sostenibili.

Spesa turistica e mercati internazionali in espansione

Dal punto di vista economico, la spesa turistica registra un incremento del 9%, con performance positive soprattutto nei mercati europei come Polonia, Turchia e Regno Unito. Tra i mercati extraeuropei si confermano centrali Stati Uniti e Canada, mentre cresce in modo significativo la Cina. Le previsioni indicano un’ulteriore espansione nel triennio successivo, con il superamento dei 60 milioni di pernottamenti e una crescita complessiva del 16% entro il 2028.

Il pubblico presente alla presentazione di inLombardia reBrand Journey all'Arena Experience in Piazza Lombardia

Turismo Lombardia: un sistema integrato per la crescita

Il progetto inLombardia reBrand Journey rappresenta un’evoluzione del modello turistico regionale, basato su un sistema integrato capace di generare valore per territori, imprese e comunità locali. L’obiettivo è rafforzare la competitività della Lombardia nel lungo periodo, attraverso una proposta turistica completa e riconoscibile.

La Lombardia si afferma così come una destinazione capace di offrire esperienze diversificate e di qualità, valorizzando il proprio patrimonio culturale, naturale ed enogastronomico.