Ricina, cosa c’è dietro il caso di Campobasso: la sostanza e i rischi reali

La ricina è entrata nell’immaginario collettivo grazie a Breaking Bad, la serie televisiva che l’ha trasformata in un potente simbolo narrativo: un veleno invisibile, silenzioso, difficile da individuare. Nella fiction, la ricina appare come l’arma “perfetta”, maneggiata da un chimico esperto e nascosta in una capsula quasi mitica. Ma fuori dallo schermo, la ricina è una sostanza reale, studiata da decenni e considerata una delle tossine naturali più pericolose conosciute, tanto da essere monitorata a livello internazionale per i suoi potenziali usi criminali.

Wikipedia La ricina richiama l’immaginario di Breaking Bad (in foto, il protagonista della serie, Walter White)

La ricina richiama l’immaginario di Breaking Bad (in foto, il protagonista della serie, Walter White)

Nelle ultime settimane, il tema è tornato d’attualità anche in Italia dopo una svolta nelle indagini sulla morte di una madre e di sua figlia a Campobasso, inizialmente attribuita a una possibile intossicazione alimentare. Successivi accertamenti hanno aperto all’ipotesi - ancora al vaglio degli inquirenti - di un coinvolgimento della ricina. Le indagini sono in corso e non ci sono certezze definitive, ma il solo riferimento a questa sostanza ha riportato l’attenzione pubblica su un pericolo raro, spesso poco compreso.

Che cos’è la ricina

La ricina è una tossina proteica di origine vegetale estratta dai semi della pianta di ricino (Ricinus communis), diffusa nelle aree tropicali e talvolta coltivata anche come pianta ornamentale. Dal punto di vista biologico, agisce bloccando la sintesi delle proteine all’interno delle cellule, un processo fondamentale per la vita: quando questa funzione si arresta, le cellule muoiono e gli organi possono subire danni gravi. È importante chiarire subito un punto che riguarda da vicino il mondo del cibo: l’olio di ricino raffinato non contiene ricina ed è sicuro. La tossina resta concentrata nei residui solidi dei semi, che sono sottoposti a regole stringenti di trattamento e smaltimento.

Perché viene definita “veleno invisibile”

La ricina viene spesso definita così perché:

è incolore e inodore

non altera sapore, odore o consistenza degli alimenti

degli alimenti i sintomi possono comparire anche dopo 10-24 ore

La ricina è una tossina proteica di origine vegetale estratta dai semi della pianta di ricino

La ricina è una tossina proteica di origine vegetale estratta dai semi della pianta di ricino

Queste caratteristiche la distinguono nettamente dalle comuni intossicazioni alimentari, che hanno in genere un esordio più rapido e riconoscibile. Proprio il ritardo con cui compaiono i sintomi rende più complesso collegare immediatamente causa ed effetto.

Fiction e realtà: cosa c’è di vero in Breaking Bad

Gli esperti concordano su un punto: Breaking Bad ha avuto il merito di attirare l’attenzione del grande pubblico, ma ha fortemente semplificato la realtà. Nella pratica, l’isolamento e la manipolazione della ricina sono operazioni complesse e altamente pericolose, riservate a laboratori scientifici sotto stretto controllo, dove la sostanza viene studiata anche per applicazioni mediche sperimentali. L’idea che la ricina possa essere facilmente ottenuta o usata in ambienti domestici o improvvisati è fuorviante: qualsiasi manipolazione non controllata comporta un rischio immediato anche per chi tenta di maneggiarla.

Sintomi e cure

I sintomi dell’avvelenamento da ricina variano a seconda della modalità di esposizione, ma possono includere:

nausea, vomito e diarrea

difficoltà respiratorie

collasso circolatorio e insufficienza d’organo nei casi più gravi

Tra i sintomi dell’avvelenamento nausea, vomito, diarrea e difficoltà respiratorie

Tra i sintomi dell’avvelenamento nausea, vomito, diarrea e difficoltà respiratorie

Un aspetto cruciale è che non esiste un antidoto specifico. Il trattamento ospedaliero è esclusivamente di supporto: gestione dello shock, supporto respiratorio e monitoraggio delle funzioni vitali.

Ricina e fertilizzanti biologici: facciamo chiarezza

Negli ultimi giorni, in rete e sui social si è diffusa una preoccupazione: la ricina può trovarsi nei fertilizzanti biologici? La risposta è no, nei prodotti regolarmente in commercio. I fertilizzanti bio certificati - come compost, stallatico pellettato, ammendanti vegetali - non rappresentano un rischio. Esiste però un caso teorico da chiarire: alcuni concimi organici possono contenere panello o farina di ricino, un residuo naturale ricco di azoto. La ricina è presente nel seme di ricino, ma la normativa impone che questi materiali vengano detossificati prima della vendita, attraverso trattamenti che inattivano la tossina.

Il rischio può esistere solo in casi anomali:

prodotti artigianali o non certificati

uso improprio di residui industriali grezzi

Un punto fondamentale per i consumatori: la ricina non si accumula nel terreno, non entra nelle piante e non finisce nei cibi. È una proteina instabile che viene degradata nell’ambiente.

Dal mito alla responsabilità

Il possibile richiamo alla ricina nel caso di Campobasso, se confermato, rappresenterebbe un evento raro e drammatico, ma non deve generare allarmismi sul fronte alimentare. La ricina non è un rischio legato alla filiera agroalimentare, né ai fertilizzanti biologici certificati, né ai cibi che arrivano sulle nostre tavole. Il vero pericolo è la disinformazione: confondere una tossina rarissima con le comuni intossicazioni alimentari può creare paure infondate. Tra mito televisivo e realtà scientifica, la ricina resta una sostanza da conoscere con rigore, senza spettacolarizzazioni, ricordando che sicurezza alimentare e controllo normativo restano solidi e affidabili.