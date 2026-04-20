Venezia e Firenze nella Top 10 delle città più “invase” dai turisti al mondo

Venezia e Firenze sono, ormai da tempo, il simbolo dell’overtourism in Italia. A ribadirlo ancora una volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, è l’ultima classifica pubblicata da DiscoverCars.com che mette in relazione il numero di turisti internazionali con quello dei residenti: le due città italiane rientrano tra le prime dieci al mondo per pressione turistica, mentre Roma, pur restando una delle destinazioni più visitate in assoluto, presenta un rapporto più contenuto tra visitatori e popolazione.

Venezia e Firenze nella top ten globale della pressione turistica

Nel dettaglio, Venezia si colloca al terzo posto con 4.240 turisti ogni 100 abitanti, pari a 10,6 milioni di visitatori a fronte di circa 250mila residenti. Firenze si posiziona invece al settimo posto con 2.028 turisti ogni 100 residenti, grazie a 7,3 milioni di arrivi su una popolazione di circa 360mila persone. Dati che fotografano due città dove il peso del turismo incide in modo diretto sul tessuto urbano e sulla quotidianità. Allargando lo sguardo, la classifica generale è guidata da Dubrovnik, in Croazia, che registra 16.250 turisti ogni 100 abitanti, seguita da Reykjavik (Islanda) con 5.286.

Dubrovnik è prima in classifica con 16.250 turisti ogni 100 abitanti

Dubrovnik è prima in classifica con 16.250 turisti ogni 100 abitanti

Dopo Venezia si trovano Ginevra (Svizzera) e Porto (Portogallo), mentre completano la top ten Phuket (Thailandia), Lisbona (Portogallo), Edimburgo (Scozia) e Atene (Grecia). Parliamo in gran parte di città con una forte attrattività internazionale e una popolazione relativamente contenuta, elemento che amplifica il rapporto fra visitatori e residenti.

Le 10 mete turistiche più gettonate al mondo Città Paese Visitatori ogni 100 abitanti Dubrovnik Croazia 16.250 Reykjavik Islanda 5.286 Venezia Italia 4.240 Ginevra Svizzera 3.900 Porto Portogallo 2.800 Phuket Thailandia 2.080 Firenze Italia 2.028 Lisbona Portogallo 1.793 Edimburgo Scozia 1.714 Atene Grecia 1.594

Le grandi metropoli con meno turisti (e il caso Roma)

Parallelamente, il report ha individuato anche le grandi città dove il rapporto tra turisti e residenti è più basso. In testa c’è Il Cairo, in Egitto, con 11 visitatori ogni 100 abitanti, seguito da Giacarta (Indonesia) con lo stesso dato. Poi San Paolo (Brasile) e Città del Messico, entrambe a quota 14, mentre Tokyo (Giappone) chiude la top five con 47 turisti ogni 100 residenti.

Il Cairo è la grande città con il rapporto più basso: 11 turisti ogni 100 abitanti

Il Cairo è la grande città con il rapporto più basso: 11 turisti ogni 100 abitanti

A questo punto il confronto diventa inevitabile anche con Roma: fuori da questa classifica, ma comunque tra le città europee con il minor peso relativo del turismo. I numeri restano alti in valore assoluto - circa 14 milioni di visitatori - ma cambiano completamente se rapportati alla popolazione, che supera i 4,3 milioni. Il risultato è un dato di 326 turisti ogni 100 abitanti, molto distante dalle cifre registrate nelle città più esposte.

Il commento alla classifica

«La nostra classifica delle città che attraggono più e meno turisti rispetto ai residenti locali è una fantastica fonte di ispirazione per le prossime vacanze - ha commentato Aleksandrs Buraks, responsabile della crescita di DiscoverCars.com. Anche se è importante sottolineare che solo perché una città ha meno turisti non significa che sarà un viaggio più tranquillo: al contrario, le città che hanno il numero più alto di residenti locali rispetto ai visitatori sono molto affollate e piene di vita. Roma e l'area metropolitana circostante hanno più di quattro milioni di residenti».