Salone del Mobile: l’occupazione delle camere di hotel arriva fino al 90%

Per le giornate centrali del Salone del Mobile e della Milano Design Week i dati di Federalberghi Milano indicano un’occupazione media degli hotel compresa tra l’85% e il 90%, superiore a quella registrata in diverse edizioni precedenti. Con l’avvio della manifestazione, era tornato al centro il tema del costo dell’ospitalità a Milano durante i grandi eventi. Il dibattito si è riacceso dopo le osservazioni della presidente del Salone Maria Porro, che ha richiamato il sistema città a una maggiore corresponsabilità sul fronte dell’accoglienza. Il riferimento andava ai livelli tariffari registrati nei giorni della manifestazione, con punte che hanno alimentato nuove riflessioni sulla competitività della destinazione e sull’equilibrio tra domanda internazionale e capacità ricettiva. A fronte delle critiche sui rincari, Federalberghi Milano ha però evidenziato che la domanda non abbia subito contraccolpi e che le prenotazioni mostrino segnali di tenuta, con alcuni indicatori persino in crescita.

Salone del Mobile: camere di hotel occupate tra l'85% e il 90%

Milano, un'ospitalità che non può essere solo beneficiario passivo

A riaprire il dibattito sul rapporto tra grandi eventi e ricettività, come detto, è stata Maria Porro, presidente del Salone del Mobile, che ha richiamato il sistema città a una maggiore attenzione sul tema dell’accoglienza. Il riferimento è ai livelli tariffari registrati durante la manifestazione e alla necessità, da lei evidenziata, di evitare che «freni interni» possano indebolire il lavoro di promozione svolto dal Salone a livello internazionale. Nel suo intervento, Porro ha sollevato il tema di un sistema che non può limitarsi, ha osservato, a essere «beneficiario passivo», richiamando il nodo dei prezzi e la necessità di mantenere competitiva la destinazione.

Federalberghi: domanda solida e offerte diversificate

Dal comparto alberghiero arriva però una lettura diversa. Secondo Maurizio Naro, presidente di Federalberghi Milano, l’andamento delle prenotazioni non mostra segnali di rallentamento e le stime sull’occupazione per alcune giornate risulterebbero in crescita rispetto agli anni precedenti. Le stime illustrate da Maurizio Naro, presidente di Federalberghi Milano, indicano per i giorni centrali del Salone un’occupazione media tra 85% e 90%, dato che si collocherebbe sopra i livelli registrati in molte edizioni precedenti.

Maurizio Naro, presidente di Federalberghi Milano

«Le proposte commerciali fatte dagli albergatori ai clienti del Salone sono state nel complesso coerenti con i budget delle aziende», osserva Naro, sottolineando come una parte significativa delle camere disponibili sui portali presenti anche offerte sotto le soglie più discusse. Secondo gli operatori, il livello di prenotazioni confermerebbe che il richiamo internazionale della manifestazione resta solido, nonostante il dibattito sui costi dell’ospitalità. Resta però sullo sfondo una riflessione più ampia sul ruolo della ricettività nell’ecosistema degli eventi e sulla necessità di tenere insieme sostenibilità economica, attrattività e reputazione della destinazione.

Sul tema interviene anche Milano&Partners, che ribadisce una strategia orientata a leggere Milano come porta di accesso a un sistema territoriale più ampio. «Soggiornare in altre località collegate, da Torino a Como, può rappresentare un valore aggiunto», osserva Fiorenza Lipparini, indicando una logica di ospitalità diffusa che integra esperienza business e proposta turistica. Una visione che si lega anche alle collaborazioni sviluppate per favorire collegamenti e soluzioni alternative nei giorni di maggiore pressione sulla domanda.

Gli hotel sempre più parte della Design Week

Accanto al tema delle tariffe, prosegue l’evoluzione degli alberghi come parte attiva della manifestazione. Molte strutture partecipano infatti alla Design Week come luoghi di installazioni, incontri e progetti speciali, rafforzando un modello di ospitalità che si intreccia sempre più con i contenuti dell’evento. Una trasformazione che contribuisce ad ampliare il ruolo dell’hôtellerie milanese, non più solo come supporto logistico, ma come componente dell’esperienza complessiva del Salone.

Tra installazioni, suite temporanee e pop-up, molte strutture partecipano al palinsesto del design. Dal Principe di Savoia con una camera ispirata a Barbie, fino agli interventi al Portrait, Casa Brera, Tivoli President e Savona 18 Suites, l’ospitalità assume una dimensione sempre più narrativa. Anche format urbani come il tram del design promosso da Radisson Collection in collaborazione con Atm si inseriscono in questa trasformazione.