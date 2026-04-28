A Firenze il pranzo di Babette incontra il galoppo sacro dell’agrifood

Esiste una potenza trasformatrice nel cibo, nell’arte e nel rapporto ancestrale con la terra che va ben oltre il semplice consumo. È la lezione immortale di Karen Blixen (pseudonimo Isak Dinesen), figura che ha vissuto sulla propria pelle il legame tra destino e sacrificio. Le sue colline Ngong, in Kenya, rese immortali da La mia Africa («In Africa avevo una fattoria ai piedi degli altipiani del Ngong»), rappresentano un luogo iconico di bellezza paesaggistica e nostalgia coloniale. Nel suo libro, la Blixen descrive il paesaggio con ammirazione, citando le vette come luogo di sepoltura ideale del suo compagno, Denys Finch Hatton: figura dandy ed esteta, capace di trasformare l’esistenza in opera d’arte. Proprio a questa sensibilità dobbiamo uno dei racconti più profondi sul senso del convivio, Babette’s Feast (noto anche come Il pranzo di Babette), dove l’atto del cucinare si eleva a sacrificio rituale e dono totale.

La copertina del libro “La mia Africa” e quella del film “Il pranzo di Babette”

La copertina del libro “La mia Africa” e quella del film “Il pranzo di Babette”

Passiamo all’Italia, oggi libera e bella, e immaginiamo il filo invisibile che lega le colline Ngong alle piste delle Cascine di Florence. Sabato 25 aprile, all’Ippodromo del Visarno Cesare Meli, durante la 199ª Corsa dell’Arno, è sembrato di veder prendere vita un quadro di Sandro Botticelli. Se la sua Nascita di Venere rappresenta l’armonia che sorge dalla spuma del mare, i purosangue al galoppo hanno incarnato la "Venere del Visarno": l’armonia di un territorio che ritrova il suo Temenos, un recinto sacro dove l’eccellenza rurale e l’identità nazionale si ritrovano intorno a un unico, nobile convivio. Questa scena simbolica, che ha coinciso con la Festa della Liberazione, ha unito sport e solidarietà, legando idealmente il sacrificio estetico di Babette alla rinascita dell’ippica nazionale. L’Ippodromo del Visarno Cesare Meli è diventato, in questa occasione, il cuore sacro di tale identità.

L’ippodromo come Temenos e la Gens Valeria

Nella Grecia antica, il Temenos era lo spazio "ritagliato" per il divino, separato dal profano. Il collegamento risiede nella leggenda della Gens Valeria, che interpretava lo spazio sacro come unione tra salute pubblica e libertà civile. Il Campo Marzio, a Roma, era l’area destinata alle corse dei cavalli (Equirria): qui il cavallo simboleggiava l’energia vitale che, se domata nello spazio della disciplina (l’ippodromo), conduce alla vittoria e alla stabilità sociale. L’evento equestre di Firenze ha restituito al galoppo questa dimensione rituale. Non si è trattato solo della vittoria di “De Bisognosi” (montato da Andrea Mezzatesta); è stata la celebrazione di un confine protetto dove la nobiltà del cavallo e l’eccellenza della terra si sono fuse. La presenza del sottosegretario di Stato Patrizio La Pietra e dei vertici del Ministero ha suggellato l’atmosfera, nobilitando i valori umani e culturali dell’evento.

La rettifica del mondo: il modello Anact e la sfida del galoppo

Questa visione si scontra con la "crisi del mondo" moderna di René Guénon, dove il legame tra spirito e materia si spezza. La guarigione dalla crisi parte da una "rettifica": ritrovare il recinto che separi il sacro dal quotidiano. In questo percorso di valorizzazione, un punto di riferimento è Anact. Sebbene focalizzata sulla disciplina del trotto - differente per andatura e gestione dal galoppo visto a Firenze - l’Anact rappresenta l’esempio di come la selezione e la tutela del Libro genealogico possano trasformare l’allevamento in una "tradizione che crea valore".

L’Anact tutela la genealogia equina e valorizza l’allevamento come patrimonio culturale

L’Anact tutela la genealogia equina e valorizza l’allevamento come patrimonio culturale

Gestendo la "misura" del trotto, l’Anact indica la strada: l’ippica non è mero commercio, ma una forma di rettifica mentale e culturale. La sfida odierna del ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è estendere questa visione di eccellenza e tutela allevatoriale a tutto il comparto, galoppo compreso, curando la bellezza e la salute dell’animale come riflesso di una guarigione collettiva.

Una proposta: verso il Convivio delle Stagioni

Questo evento non è una parentesi, ma un atto che ci spinge a lanciare una proposta: la creazione di un percorso editoriale e di pensiero denominato "Convivio 4 Stagioni". Se nel primo trimestre del 2026 abbiamo analizzato la capacità dei territori di sfidare i mercati, questo secondo trimestre ci ricorda che, senza un "recinto sacro" dove celebrare le nostre radici, l’economia rischia di ridursi a semplice commercio. È necessario codificare questo legame indissolubile tra terra, allevamento e tavola. Il vero Convivio Agrifood sa coniugare la forza dell’innovazione con la sacralità dei riti millenari. Firenze ci insegna che l’agrifood italiano vince quando torna a essere "convivio". Perché, come dimostra ogni purosangue al traguardo del Visarno, solo nel rito e nella qualità estrema riscopriamo chi siamo veramente.

La lezione di Babette per il ristoratore moderno