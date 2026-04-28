Ponte del 1° maggio 2026, ecco la classifica delle mete più cercate dagli italiani

Roma, Firenze e Napoli. Sono queste le tre città più cercate dagli italiani per il ponte del 1° maggio, che quest’anno, ricordiamo, cade di venerdì e offre la possibilità di concedersi un weekend lungo. A rilevarlo è Holidu, portale europeo per la prenotazione di case e appartamenti vacanza, che ha stilato la classifica delle 30 destinazioni preferite dagli italiani, indicando anche il prezzo medio degli alloggi per notte. L’analisi, fanno sapere, ha preso in considerazione le ricerche effettuate su Holidu.it per soggiorni con arrivo compreso tra il 28 e il 30 aprile e partenza tra il 3 e il 4 maggio.

La Top 10 delle mete più cercate dagli italiani per il ponte del 1° maggio

Entrando nel merito della classifica, come anticipato, in testa c’è ancora Roma, dove il prezzo medio di un alloggio è di 251 euro a notte. Alle sue spalle sale Firenze, che guadagna 15 posizioni rispetto al 2025 e registra una media di 266 euro a notte, mentre al terzo posto si conferma Napoli, con un costo medio di 139 euro. Ai piedi del podio si piazza Parigi, quarta con un prezzo medio di 364 euro a notte, mentre Barcellona perde tre posizioni e scivola al quinto posto: per soggiornare nella città catalana servono in media 379 euro a notte.

Parigi si conferma tra le mete estere preferite: è quarta

Parigi si conferma tra le mete estere preferite: è quarta

Entra invece in classifica Milano, assente lo scorso anno e oggi al sesto posto (molto probabilmente spinta dalla Milano Design Week) con una media di 174 euro a notte, seguita da Londra, settima con 292 euro. Tra i balzi più significativi c’è Palermo, che recupera 22 posizioni e sale all’ottavo posto con un prezzo medio di 127 euro a notte. Cresce anche Assisi, nona dopo un avanzamento di 18 posizioni, con una media di 162 euro. Chiude la Top 10 Bologna, dove una notte costa in media 192 euro.

Italia protagonista nelle ricerche. Spagna prima tra le mete estere

Detto questo, l’Italia si conferma la scelta principale per il ponte del 1° maggio: nella top 30 compaiono infatti 25 località italiane contro appena cinque estere. Un dato ancora più netto rispetto al 2025, quando le mete oltreconfine presenti nella graduatoria erano dieci. Scavando nei numeri, a livello regionale è il Veneto a contare il maggior numero di destinazioni in classifica, con quattro località: Venezia all’11° posto, Verona al 13°, Peschiera del Garda al 26° e Caorle al 29°.

A livello regionale è il Veneto a contare il maggior numero di destinazioni in classifica (con Venezia, Verona, Peschiera del Garda e Caorle)

A livello regionale è il Veneto a contare il maggior numero di destinazioni in classifica (con Venezia, Verona, Peschiera del Garda e Caorle)

Seguono Toscana, Liguria e Campania con tre località ciascuna. Per la Toscana, oltre a Firenze, compaiono anche Follonica al 25° posto e Lucca al 28°. La Liguria è rappresentata da Varazze (16ª), Genova (17ª) e La Spezia (30ª), mentre per la Campania, oltre Napoli, figurano anche Sorrento (19ª) e Santa Maria di Castellabate (27ª). Con due località ciascuna troviamo anche il Lazio con Roma e Sperlonga, la Sicilia con Palermo e Catania, l’Emilia-Romagna con Bologna e Rimini e la Puglia con Alberobello e Bari.

Tra le mete estere domina la Spagna con Barcellona, Valencia e Madrid

Tra le mete estere domina la Spagna con Barcellona, Valencia e Madrid

Le regioni presenti con una sola destinazione sono invece l’Umbria con Assisi, la Lombardia con Milano, il Piemonte con Torino e il Friuli-Venezia Giulia con Lignano Sabbiadoro. Invece, fra le destinazioni estere presenti nella top 30 domina la Spagna con tre località, le tre regine del turismo iberico: Barcellona, Valencia e Madrid.

La classifica delle 30 mete più cercate per il ponte del 1° maggio

Di seguito, la classifica completa delle 30 destinazioni più cercate dagli italiani per il ponte del 1° maggio secondo Holidu.