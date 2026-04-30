“Colazione d’Autore” a Bologna: quando il risveglio diventa alta pasticceria

Che cosa sapere su Vincenzo Digifico e Cesare Murzilli

Pastry Chef del ristorante I Portici e di Pasticceria Eden, Vincenzo Digifico è tra le voci emergenti della nuova pasticceria italiana. Dopo esperienze formative in laboratori e cucine d’eccellenza, ha costruito uno stile riconoscibile che combina rigore tecnico, eleganza estetica e ricerca sul gusto. La sua produzione si distingue per l’attenzione alla materia prima, la pulizia dei sapori e una creatività misurata, capace di tenere insieme tradizione e contemporaneità. Con il progetto “Colazione d’Autore” ha ideato un format che mette in dialogo professionisti e pubblico, trasformando la colazione in un momento di confronto e scoperta.

Classe 1985, Cesare Murzilli sceglie la pasticceria dopo gli studi universitari, trasformando una passione in carriera. Lavora in ristoranti stellati come Osteria Arbustico, Metamorfosi a Roma e Joia a Milano, affinando tecnica e visione. Collabora con maestri come Denis Dianin e, dal 2018, con il campione del mondo Emmanuele Forcone, con cui sviluppa progetti e attività formative in Italia e all’estero. Oggi è corporate executive pastry chef del Portrait Milano. Premiato per la Miglior Colazione d’Hotel in Italia nel 2024 e 2025, è consulente internazionale, docente e membro dell’Ampi.