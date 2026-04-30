“Colazione d’Autore” a Bologna: quando il risveglio diventa alta pasticceria

Il raffinato Salone delle Feste de “I Portici Hotel”, struttura quattro stelle nel centro di Bologna, ha ospitato la terza tappa della rassegna “Colazione d’Autore” di Pasticceria Eden, costola golosa dell’unico ristorante stellato cittadino.
Alcune delle creazioni della terza tappa di “Colazione d’Autore”
Un format che trasforma la colazione in esperienza
Dopo il debutto, che ha acceso i riflettori sulla ritualità mattutina del momento della colazione, il format ideato dal pastry chef Vincenzo Digifico torna a raccontarsi come racconto di sapori, tempi e persone capaci di trasformare la colazione in un percorso di degustazione pensato per il mattino: un dialogo tra tecnica, materia prima selezionata (grazie alla collaborazione con Agrimontana) e interpretazioni personali che svelano nuove vie di gusto.
Il quattro mani con Cesare Murzilli
Per il “quattro mani”, a fianco di Vincenzo Digifico, questa volta è arrivato Cesare Murzilli, corporate executive pastry chef presso il Portrait Milano. Insieme hanno contribuito a costruire una colazione speciale, dove ogni boccone è stato vissuto dagli ospiti come un gesto di lentezza, una sospensione dal tempo di una continua “madeleine proustiana”, con l’idea di ripristinare quella centralità del risveglio, trasformando il gesto quotidiano in un’esperienza da vivere con consapevolezza, rallentando e concedendosi una golosa e creativa pausa di dolcezza.
Cesare Murzilli e Vincenzo Digifico
«Colazione d’Autore nasce dal desiderio di creare uno spazio di incontro intorno alla colazione, un momento della giornata spesso vissuto con fretta ma ricco di possibilità di racconto e condivisione - racconta Digifico. Invitare professionisti con percorsi e sensibilità diversi significa aprire ogni volta un dialogo nuovo, in cui la pasticceria diventa occasione di scoperta, confronto e crescita. Ospitare Cesare Murzilli è per me un piacere e un’opportunità per continuare questo percorso insieme ai nostri ospiti».
Che cosa sapere su Vincenzo Digifico e Cesare Murzilli
Pastry Chef del ristorante I Portici e di Pasticceria Eden, Vincenzo Digifico è tra le voci emergenti della nuova pasticceria italiana. Dopo esperienze formative in laboratori e cucine d’eccellenza, ha costruito uno stile riconoscibile che combina rigore tecnico, eleganza estetica e ricerca sul gusto. La sua produzione si distingue per l’attenzione alla materia prima, la pulizia dei sapori e una creatività misurata, capace di tenere insieme tradizione e contemporaneità. Con il progetto “Colazione d’Autore” ha ideato un format che mette in dialogo professionisti e pubblico, trasformando la colazione in un momento di confronto e scoperta.
Classe 1985, Cesare Murzilli sceglie la pasticceria dopo gli studi universitari, trasformando una passione in carriera. Lavora in ristoranti stellati come Osteria Arbustico, Metamorfosi a Roma e Joia a Milano, affinando tecnica e visione. Collabora con maestri come Denis Dianin e, dal 2018, con il campione del mondo Emmanuele Forcone, con cui sviluppa progetti e attività formative in Italia e all’estero. Oggi è corporate executive pastry chef del Portrait Milano. Premiato per la Miglior Colazione d’Hotel in Italia nel 2024 e 2025, è consulente internazionale, docente e membro dell’Ampi.
Verso una colazione estiva: il prossimo appuntamento
Il format creato da Vincenzo Digifico continua a muoversi come una piccola comunità mattutina, capace di unire tradizione e innovazione. E per giugno promette una nuova sfumatura: una Colazione d’Autore dal profumo estivo, dove gli sfogliati si intrecceranno all’arte del gelato, per offrire al risveglio una versione ancora più fresca e decisamente... da solstizio d’estate.