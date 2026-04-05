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lunedì 06 aprile 2026  | aggiornato alle 02:33 | 118454 articoli pubblicati

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Pasqua 2026

L’augurio di Italia a Tavola per una Pasqua di pace e serenità

La redazione di Italia a Tavola augura una serena Pasqua: in un tempo di tensioni, che la tavola torni luogo di pace, dialogo e condivisione, simbolo di speranza e serenità per tutti

di Redazione Italia a Tavola
 
05 aprile 2026 | 09:30

L’augurio di Italia a Tavola per una Pasqua di pace e serenità

La redazione di Italia a Tavola augura una serena Pasqua: in un tempo di tensioni, che la tavola torni luogo di pace, dialogo e condivisione, simbolo di speranza e serenità per tutti

di Redazione Italia a Tavola
05 aprile 2026 | 09:30
 

La redazione di Italia a Tavola augura a tutti i lettori una Pasqua serena e ricca di significato. In un periodo segnato da tensioni internazionali, conflitti e incertezze, il valore dei gesti semplici acquista ancora più forza. Tra questi, sedersi a tavola resta uno dei più autentici: un momento di incontro, dialogo e condivisione che supera barriere culturali e geografiche. È proprio attorno alla tavola che si riscopre il senso più profondo della convivialità, fatto di ascolto, rispetto e vicinanza.

L’augurio di Italia a Tavola per una Pasqua di pace e serenità

L’augurio di Italia a Tavola per una Pasqua di pace e serenità attorno alla tavola

L’auspicio è che questa Pasqua possa rappresentare un’occasione per rallentare, per ritrovare equilibrio e per riscoprire la bellezza dello stare insieme, anche nelle piccole cose. Che ogni tavola, nelle case e nei luoghi di accoglienza, possa diventare simbolo di pace e serenità, capace di unire le persone al di là delle differenze.

In questo spirito, Italia a Tavola rinnova il proprio impegno a raccontare il valore del cibo non solo come esperienza gastronomica, ma come linguaggio universale di dialogo e incontro. Con l’augurio che proprio dalla tavola possano nascere gesti, pensieri e relazioni capaci di guardare con fiducia al futuro.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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