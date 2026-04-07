Dalle inchieste di Italia a Tavola alla legge 34: la guerra alle recensioni false non è finita

Dal 7 aprile 2026 l’Italia prova a mettere ordine in un terreno che per anni è rimasto ai margini delle regole: quello delle recensioni online di ristoranti e hotel. La legge 11 marzo 2026 n. 34, inserita nella cornice della legge annuale sulle Pmi, introduce per la prima volta una disciplina specifica. Non è un dettaglio tecnico, ma un passaggio che incide su reputazione, concorrenza e fiducia dei consumatori, come Italia a Tavola reclama a gran voce da oltre 10 anni e anche la Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) hanno sottolineato più volte. Si tratta di una svolta normativa che sarà chiamata alla prova dei fatti, tra norme attuative, regolamenti tecnici e capacità di intervento sulle piattaforme online.

Stop alle recensioni false: come funziona

Il principio è semplice: le recensioni devono tornare a essere uno strumento di valutazione reale, non una leva manipolabile. Per questo vengono fissati alcuni criteri minimi. Il giudizio deve essere pubblicato entro un tempo limitato dall’esperienza, deve provenire da chi ha effettivamente usufruito del servizio e deve risultare coerente con quanto vissuto. Viene inoltre esclusa qualsiasi forma di incentivo economico o scambio, mentre la presenza di uno scontrino o di una ricevuta diventa un elemento decisivo la credibilità del contributo.

Lo scontrino sarà fondamentale per valutare se una recensione è valida o meno

Lo scontrino sarà fondamentale per valutare se una recensione è valida o meno

Sul piano formale cambia anche il perimetro delle pratiche vietate. La compravendita di recensioni entra esplicitamente nell’area dell’illecito, mentre i contenuti più datati possono essere contestati se non più attuali. Per i titolari delle attività si apre inoltre una strada più diretta: segnalare alle piattaforme le recensioni ritenute non conformi e chiederne la rimozione. Resta però un passaggio decisivo ancora incompleto. La legge è in vigore, ma l’applicazione concreta dipenderà dalle linee guida delle autorità competenti e soprattutto dal comportamento delle piattaforme. È lì che si misurerà la reale efficacia della norma.

Una storia lunga più di dieci anni

Guardando indietro, è difficile considerare questa svolta come improvvisa. Il tema delle recensioni false accompagna il settore dell’ospitalità da troppo, e non come episodio isolato ma come fenomeno strutturale. Già nei primi anni 2010 emergeva un elemento critico: la possibilità di pubblicare recensioni senza aver realmente frequentato un locale. Un meccanismo che ha inciso direttamente su classifiche e reputazioni, aprendo la porta a distorsioni difficili da controllare. In parallelo iniziano a moltiplicarsi i casi di operatori che contestano giudizi ritenuti infondati o diffamatori, spesso senza ottenere risposte efficaci.

Nel tempo il quadro si complica. Non si tratta più solo di singole recensioni dubbie, ma di contenuti che scompaiono e ricompaiono, segnalazioni ignorate, sistemi di controllo percepiti come opachi. Intorno a questo contesto cresce anche un ecosistema parallelo fatto di email fraudolente, promesse di interventi a pagamento e offerte di manipolazione della reputazione.

La lunga guerra di Italia a Tavola contro le recensioni false

In questo lungo lasso di tempo Italia a Tavola è sempre stata in prima linea su questo fronte. È il caso del ristorante inesistente che riesce a scalare le classifiche locali in poche settimane, o dell’hotel chiuso da anni che continua a ricevere recensioni fino a posizionarsi tra i migliori della sua città. Situazioni che non sono semplici errori, ma segnali di una vulnerabilità strutturale. Accanto alle distorsioni del ranking, si afferma anche un mercato parallelo delle recensioni. Pacchetti di commenti positivi venduti a pagamento, operazioni opache che sfruttano il valore commerciale della reputazione digitale e, in alcuni casi, l’uso improprio di marchi noti per attività fraudolente. Un sistema che, in assenza di controlli efficaci, diventa terreno fertile per pratiche scorrette.

Non sono mancate poi le truffe dirette ai ristoratori. Email che promettono la rimozione di recensioni negative dietro compenso, spesso accompagnate da riferimenti falsi a contatti o accordi con le piattaforme. Un fenomeno che alimenta confusione e mina ulteriormente la fiducia. Sul piano più operativo, emergono anche criticità legate alla gestione dei contenuti. Alcuni titolari avevano segnalato nel corso del tempo la presenza di dati errati, la scomparsa di recensioni positive o la pubblicazione di contenuti non verificati, con effetti concreti sulla reputazione delle attività. In altri casi, recensioni particolarmente gravi, come accuse di comportamenti scorretti o truffaldini, restano online nonostante le contestazioni. Tanto che alla fine anche le piattaforme hanno dovuto risconoscere l’esistenza del problema, ammettendo la presenza di recensioni false e la difficoltà di controllare un volume enorme di contenuti. Una presa d’atto che conferma quanto il sistema, per sua natura, sia esposto a manipolazioni.

Una situazione insostenibile

Questi casi contribuiscono a far crescere la percezione di un mercato delle recensioni. Pacchetti di giudizi positivi venduti a pagamento, commenti costruiti ad arte, accuse pesanti che restano online senza verifica. Per molti operatori del settore, la reputazione digitale diventa un terreno esposto a dinamiche difficili da governare e spesso indipendenti dalla qualità reale del servizio. Con il tempo il tema esce dalla dimensione settoriale e approda su un piano istituzionale. Le autorità iniziano a occuparsi delle pratiche legate alle piattaforme e al loro impatto sul mercato. La questione non riguarda più solo il rapporto tra cliente e ristoratore, ma la correttezza della concorrenza.

Italia a Tavola rimane in prima linea contro le recensioni false Come sempre Italia a Tavola si mantiene a disposizione di tutti quei pubblici esercizi e hotel che si trovano a dover affrontare comportamenti scorretti da parte delle diverse piattaforme. Il network segnalerà ogni operazione scorretta e rappresentarà queste denunce nei confronti di Antitrust e Agcom

Italia a Tavola rimane in prima linea contro le recensioni falseCome sempre Italia a Tavola si mantiene a disposizione di tutti quei pubblici esercizi e hotel che si trovano a dover affrontare comportamenti scorretti da parte delle diverse piattaforme. Il network segnalerà ogni operazione scorretta e rappresentarà queste denunce nei confronti di Antitrust e Agcom

Non mancano le prese di posizione delle stesse piattaforme, che dichiarano di voler contrastare le recensioni false e invitano gli operatori a diffidare da chi promette risultati facili. Tuttavia, la distanza tra dichiarazioni e percezione resta ampia. La credibilità del sistema continua a essere messa in discussione, soprattutto nei casi in cui contenuti contestati rimangono visibili senza interventi chiari.

Un sistema che ha inciso sul mercato

Negli ultimi anni il dibattito si è ulteriormente allargato. Le recensioni online non sono più solo uno strumento informativo, ma un fattore che incide direttamente sui ricavi e sulla sopravvivenza delle imprese. Una valutazione negativa, se ritenuta ingiusta, può avere conseguenze economiche concrete. Allo stesso modo, recensioni positive costruite artificialmente alterano la concorrenza. Da qui nasce la pressione per un intervento normativo, che arriva solo ora dopo una lunga fase di segnalazioni, inchieste e prese di posizione. La legge del 2026 rappresenta quindi più un punto di arrivo che un punto di partenza.

La vera incognita: l’applicazione

Il quadro normativo introduce principi chiari, ma la loro efficacia dipenderà da come verranno tradotti in pratica. Le piattaforme restano il nodo centrale, perché sono il luogo in cui le recensioni nascono, si diffondono e incidono sulle scelte dei consumatori. Il rischio è che le nuove regole restino sulla carta o vengano applicate in modo disomogeneo. Al contrario, un sistema di controlli più rigoroso e trasparente potrebbe segnare un cambio reale, riducendo le distorsioni che hanno caratterizzato il settore negli ultimi anni. La legge 34/2026 rappresenta un rafforzamento del quadro normativo esistente in materia di contrasto alle recensioni online, ma la sua reale efficacia dipenderà dalle prossime linee guida applicative. Queste saranno definite congiuntamente da Antitrust e Agcom: alla prima spetterà il compito di chiarire il sistema sanzionatorio, mentre la seconda lavorerà alla definizione di un Codice di Condotta che le piattaforme dovranno rispettare nella gestione delle recensioni ritenute illecite.

Da sempre Italia a Tavola è stata in prima linea contro le recensioni false

Da sempre Italia a Tavola è stata in prima linea contro le recensioni false

Un nodo ancora aperto riguarda i casi in cui l’esperienza e la recensione avvengono su piattaforme diverse. Se, ad esempio, un utente acquista un soggiorno su Booking e successivamente pubblica la propria recensione su un altro portale come Trustpilot, si apre il problema dell’identificazione e della verifica dell’identità del recensore, proprio perché i due sistemi non condividono necessariamente lo stesso profilo. La questione è stata sollevata da Federconsumatori nel corso di un’audizione lo scorso luglio, evidenziando una criticità concreta nel meccanismo di controllo. In base alla norma, l’unico elemento in grado di dimostrare l’effettiva esperienza sarebbe la documentazione fiscale, come lo scontrino o la ricevuta. Tuttavia, tale prova verrebbe richiesta solo a seguito di una segnalazione, lasciando aperti interrogativi sull’effettiva tutela sia dei consumatori sia degli operatori. Un punto che, proprio per la sua ambiguità operativa, ha generato più di una perplessità.