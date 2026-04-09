Da Bra a Taormina: cinque tappe per un turismo diverso, partendo dal treno

Ferrovie dello Stato ha lanciato “Il Paese della bellezza”: un progetto che rimette al centro la provincia e usa il treno per costruire un turismo meno prevedibile. Cinque le destinazioni scelte - Bra, Vicenza, Pisa, Pompei e Taormina - non come mete isolate, ma come punti di accesso. L’idea è semplice: arrivare in un luogo riconoscibile e, da lì, muoversi per prossimità, senza itinerari rigidi, seguendo traiettorie che spesso restano fuori dalle mappe principali.

Bra, soglia delle Langhe tra città e paesaggio

Bra è la scelta meno scontata. Non è una capitale d’arte, non ha un’immagine immediata. Funziona in un altro modo: come soglia. Il centro è compatto, si attraversa facilmente e mantiene una coerenza rara per una città di queste dimensioni. La chiesa di Santa Chiara, progettata da Bernardo Vittone, lavora sulla luce più che sulla struttura: la cupola traforata modifica lo spazio durante la giornata, senza effetti aggiunti. Poco distante, corso Garibaldi tiene insieme la vita cittadina sotto il portico dell’Ala, che il venerdì si riempie di banchi e restituisce un ritmo non costruito per chi arriva, ma per chi resta. Il Museo Civico Craveri introduce un altro livello: nato nell’Ottocento come raccolta privata, conserva collezioni che vanno dai fossili agli insetti fino ai mammiferi, raccontando una stagione di esplorazioni scientifiche poco visibile altrove.

Bra e i dintorni in treno

Bra e i dintorni in treno

A pochi chilometri, Pollenzo concentra una densità culturale insolita. Il complesso Carloalbertino, oggi patrimonio Unesco, ospita l’Università di Scienze gastronomiche e la Banca del vino: qui il territorio si organizza e si racconta, collegando ricerca, formazione e paesaggio. Da qui lo sguardo si apre rapidamente: Alba è la tappa più immediata, ma il passaggio più interessante resta quello tra Langhe e Roero. Da una parte colline ordinate, dall’altra un paesaggio più irregolare, inciso dalle Rocche. Due sistemi vicini, ma non sovrapponibili. La linea Torino-Bra-Alba permette di costruire un percorso per tappe brevi: si scende, si attraversa, si riparte. È qui che Bra funziona davvero, più come ingresso che come destinazione.

Vicenza, architettura come sistema continuo

Vicenza è costruita attorno a un’idea architettonica forte. Il nome di Andrea Palladio è ovunque, ma fermarsi all’elenco dei monumenti è riduttivo: Vicenza si legge come un insieme continuo. Piazza dei Signori è il centro evidente. La Basilica Palladiana e la Torre Bissara organizzano lo spazio, ma è appena ci si sposta che tutto diventa più chiaro. Corso Palladio attraversa il centro come un asse lineare, dove palazzi, negozi e passaggi costruiscono una continuità tra rappresentazione e vita quotidiana.

Vicenza e i dintorni in treno

Vicenza e i dintorni in treno

Il Teatro Olimpico è uno dei punti chiave, non solo per il valore storico ma per l’effetto: una scena fissa, prospettica, che cambia la percezione dello spazio e impone un tempo diverso. Superato il perimetro più immediato, la città si allarga. I Colli Berici portano una dimensione più aperta, fatta di ville, strade secondarie e paesaggi agricoli. Villa Pisani Bonetti mantiene vivo il rapporto tra architettura e territorio. A nord, Schio racconta una storia industriale ancora leggibile, mentre Cittadella offre la possibilità di percorrere integralmente le mura medievali. Bassano del Grappa tiene insieme fiume, città e territorio in un equilibrio che resta leggibile anche fuori dai flussi principali.

Pisa oltre l’immagine

Pisa si esaurisce in fretta, almeno in apparenza. Il problema è tutto lì: sembra già vista prima ancora di iniziare. Si arriva, si entra in Piazza del Duomo e tutto è immediatamente riconoscibile. Il rischio è fermarsi a quella prima immagine. Basta uscire da quella traiettoria per trovare un’altra città. I lungarni costruiscono una sequenza più lenta, fatta di palazzi, attraversamenti e spazi vissuti. Palazzo Blu è uno dei punti di equilibrio, ma è l’insieme a tenere. Poco oltre, il Parco naturale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli cambia passo: pinete, zone umide, percorsi lunghi che allontanano dalla città compatta.

Pisa e i dintorni in treno

Pisa e i dintorni in treno

Verso est, San Giuliano Terme segna il passaggio verso il Monte Pisano, mentre San Miniato apre a un paesaggio più interno. Muovendosi lungo la linea ferroviaria si intercetta un’altra tappa che cambia registro: il Museo Piaggio aggiunge una dimensione industriale e progettuale che amplia il racconto. Non è un’estensione turistica della città, ma un passaggio che aggiunge profondità.

Pompei, archeologia e paesaggio attivo

Pompei è uno dei pochi luoghi in cui il racconto arriva prima dell’esperienza. Si entra sapendo già cosa si troverà. Nel Parco archeologico il tempo si ferma: strade, case, oggetti quotidiani restituiscono un’immagine completa, quasi autosufficiente. Il rischio è fermarsi lì. Ma basta uscire dall’area archeologica perché il territorio torni a muoversi.

Pompei e i dintorni in treno

Pompei e i dintorni in treno

Il Parco nazionale del Vesuvio cambia prospettiva: salire significa leggere il rapporto tra città, mare e vulcano. Scendendo verso la costa, il paesaggio si distende e introduce un altro ritmo. Paestum sposta lo sguardo su un piano diverso, fatto di spazi aperti e costruzioni isolate. Il treno tiene insieme questi passaggi senza complicazioni: Pompei non è una destinazione isolata, ma un nodo da cui si diramano percorsi brevi, costruiti per prossimità.

Taormina, tra sguardo e movimento lungo la costa

Taormina si consuma a colpo d’occhio. È una città che sembra fatta per essere guardata più che attraversata. Il centro resta un passaggio obbligato, ma basta spostarsi per cambiare lettura. Il Teatro Antico è il punto più noto, ma non esaurisce il luogo. L’Isola Bella introduce una dimensione più fisica, legata alla costa. Salendo, l’Etna cambia scala: il paesaggio si apre, diventa più ampio, meno costruito.

Taormina e i dintorni in treno

Taormina e i dintorni in treno

Le Gole dell’Alcantara rompono il ritmo con un ambiente che impone tempi diversi. Anche qui il treno funziona come struttura: la linea costiera collega rapidamente i punti principali e permette di uscire dal centro senza costruire percorsi complessi. Il progetto non introduce nuovi luoghi. Li mette in relazione: si arriva in un punto preciso e poi ci si muove per prossimità.