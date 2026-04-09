Chi sono davvero i ristoratori e i baristi: lavorano fino a 60 ore a settimana

Dietro ogni bar, trattoria o ristorante italiano c’è quasi sempre una storia personale prima ancora che un’impresa. Una storia fatta di passione, sacrificio e per lo più di famiglia. È questo il ritratto che emerge dal Rapporto Ristorazione 2026 della Fipe, che quest’anno ha scelto di guardare non solo ai numeri del settore, ma soprattutto alle persone che lo tengono in piedi ogni giorno. E ce ne era davvero bisogno.

Perché se è vero che la ristorazione in Italia vale ormai circa 100 miliardi di euro di consumi, è altrettanto vero che questo sistema continua a reggersi su una struttura imprenditoriale molto particolare: piccole imprese, spesso familiari, guidate da imprenditori che lavorano in prima linea nel proprio locale. Altro che star chef o uomini immagini per il marketing. A rappresentare il valore della Cucina italiana premiato dall’Unesco si sono moltissime di queste famiglie che lavorano duramene fra bancone, sala e cucina, con imprese spesso piccole, radicate nel territorio e sostenute da una motivazione che va ben oltre il semplice ritorno economico.

Il rapporto rispondere in modo molto chiaro a una domanda semplice ma decisiva: chi sono oggi i ristoratori italiani e perché scelgono questo mestiere?

Un settore enorme, ma fatto di micro imprese

Prima di entrare nel profilo degli imprenditori, i numeri aiutano a capire il peso del comparto. Nel 2025 in Italia si contavano 324.436 imprese attive nei servizi di ristorazione, in leggero calo rispetto all’anno precedente (-1%). Di queste circa 194.899 erano ristoranti, mentre 124.917 erano bar.

Il comparto genera una domanda che sfiora i 100 miliardi di euro di consumi annui, con una crescita del +3,7% rispetto al 2024. Tuttavia, la ripresa non è ancora completa: se il valore della spesa è tornato sopra i livelli pre-pandemia, i consumi reali restano ancora inferiori rispetto al 2019. Dietro questi numeri c’è però - come Italia a Tavola va ripetendo da tempo -una struttura imprenditoriale fragile: nel 2025 si sono registrati oltre 25 mila chiusure contro circa 10 mila nuove aperture, con un saldo negativo superiore alle 15 mila imprese. Chiusure e aperture influenzate anche dal fenomeno dell’infiltrazione criminale che usa i pubblici esercizi per pochi anni e poi cambia…

L’identikit del ristoratore e del barista italiano

Il rapporto Fipe dedica, meritatamente, un intero capitolo alla figura dell’imprenditore della ristorazione. Ne emerge un profilo piuttosto preciso. L’età media è 53 anni, con circa 19 anni di esperienza imprenditoriale. La maggioranza è composta da uomini, con diploma di scuola superiore e attività concentrata soprattutto nel Nord Italia.

Da sinistra: il dg Roberto Calugi, il presidente Lino Stoppani e il vicedirettore generale Luciano Sbraga durante la presentazione del Rapporto Fipe 2026

Da sinistra: il dg Roberto Calugi, il presidente Lino Stoppani e il vicedirettore generale Luciano Sbraga durante la presentazione del Rapporto Fipe 2026

Ma il dato più interessante riguarda le motivazioni che spingono a fare questo mestiere. Solo il 4% degli imprenditori dichiara di aver scelto la ristorazione per necessità. Per tutti gli altri prevalgono motivazioni legate a passione, tradizione familiare o desiderio di autonomia. La ricerca individua quattro grandi profili di imprenditori:

Imprenditori per passione (41%) : fortemente identificati con il mestiere

: fortemente identificati con il mestiere Imprenditori per tradizione familiare (34%) : continuano un’attività avviata dai familiari

: continuano un’attività avviata dai familiari Imprenditori per autonomia (21%) : cercano indipendenza e auto-realizzazione

: cercano indipendenza e auto-realizzazione Imprenditori per necessità (4%): entrano nel settore per mancanza di alternative

In altre parole, per la maggioranza dei ristoratori l’attività non è semplicemente un lavoro, ma una scelta identitaria. E questo è ciò che più di tante parole ci può rincuorare sulla permanenza di una attività centrale per il nostro stile di vita e per il nostro trismo.

Chi sono i gestori italiani Il rapporto Fipe dedica una parte importante allo studio del profilo degli imprenditori della ristorazione, rivelando un settore fortemente identitario. Identikit medio 53 anni età media

età media 19 anni di esperienza imprenditoriale

prevalenza maschile

titolo di studio principale: diploma Le motivazioni che spingono a fare impresa nel settore non sono quasi mai solo economiche. Le quattro tipologie di imprenditori 41% imprenditori per passione

34% imprenditori per tradizione familiare

21% imprenditori per autonomia

4% imprenditori per necessità Per molti titolari il locale rappresenta molto più di un’attività economica: è una parte della propria storia personale e della propria identità professionale.

Chi sono i gestori italianiIl rapporto Fipe dedica una parte importante allo studio del profilo degli imprenditori della ristorazione, rivelando un settore fortemente identitario.Identikit medio53 anni età media19 anni di esperienza imprenditorialeprevalenza maschiletitolo di studio principale: diplomaLe motivazioni che spingono a fare impresa nel settore non sono quasi mai solo economiche.Le quattro tipologie di imprenditori41% imprenditori per passione34% imprenditori per tradizione familiare21% imprenditori per autonomia4% imprenditori per necessitàPer molti titolari il locale rappresenta molto più di un’attività economica: è una parte della propria storia personale e della propria identità professionale.

Un mestiere nei pubblici esercizi che assorbe la vita

Questa forte identificazione con il proprio locale si riflette anche nell’impegno quotidiano: 8 imprenditori su 10 lavorano oltre 40 ore a settimana e uno su due supera le 60 ore.

Gran parte del tempo è assorbito dall’operatività: circa il 55% della giornata è dedicato al lavoro quotidiano, mentre solo una quota minoritaria va alla pianificazione strategica o allo sviluppo dell’impresa. È il segno di un modello ancora molto centrato sulla presenza diretta del titolare, che garantisce controllo e qualità ma limita spesso la crescita organizzativa delle aziende.

La famiglia resta il vero motore

Un altro elemento distintivo della ristorazione italiana è il peso della famiglia: il 37,3% degli imprenditori guida un’impresa di famiglia, mentre circa il 70% è affiancato nella gestione quotidiana da parenti tra partner, figli, genitori o fratelli. Quando esistono soci, tre volte su quattro si tratta di familiari, segno di un modello imprenditoriale ancora fortemente domestico e capace di reggere la sfida con i fast food, in costante crescita, e con il fine dining alla ricerca di modelli sempre più simili a quelli della fascia media per sopravvivere.

La famiglia non offre solo lavoro: per molti imprenditori rappresenta anche un capitale culturale e valoriale. Il 59% indica nei valori familiari - impegno, dedizione, senso di responsabilità - uno degli elementi fondamentali della propria esperienza imprenditoriale.

Il peso della famiglia nei pubblici esercizi La ristorazione italiana resta un settore fortemente familiare. 37,3% delle imprese nasce da tradizione familiare

circa il 70% degli imprenditori lavora con familiari

3 soci su 4, quando presenti, sono parenti La famiglia rappresenta spesso una vera infrastruttura dell’impresa: offre supporto operativo, trasmette competenze e garantisce continuità nel tempo. Ma il passaggio generazionale non è più scontato. Il 45,4% degli imprenditori preferirebbe che i figli scegliessero un altro lavoro, segno delle difficoltà e dei sacrifici richiesti dal settore.

Il peso della famiglia nei pubblici eserciziLa ristorazione italiana resta un settore fortemente familiare.37,3% delle imprese nasce da tradizione familiarecirca il 70% degli imprenditori lavora con familiari3 soci su 4, quando presenti, sono parentiLa famiglia rappresenta spesso una vera infrastruttura dell’impresa: offre supporto operativo, trasmette competenze e garantisce continuità nel tempo.Ma il passaggio generazionale non è più scontato. Il 45,4% degli imprenditori preferirebbe che i figli scegliessero un altro lavoro, segno delle difficoltà e dei sacrifici richiesti dal settore.

Il nodo del passaggio generazionale

Nonostante questo forte radicamento familiare, il futuro non è scontato. Il 45,4% degli imprenditori preferirebbe che i figli scegliessero un percorso professionale diverso, mentre solo il 10,5% considera il passaggio generazionale un obiettivo prioritario.

La ragione è semplice: chi vive questo mestiere conosce bene anche i suoi costi. Orari lunghi, margini spesso limitati e difficoltà nel trovare personale rendono la ristorazione una professione affascinante ma impegnativa.

I numeri della ristorazione italiana Il settore della ristorazione resta uno dei pilastri dell’economia italiana, sia per dimensione imprenditoriale sia per impatto su turismo e occupazione. 324.436 imprese attive nei servizi di ristorazione

nei servizi di ristorazione 194.899 ristoranti e 124.917 bar

e 100 miliardi di euro circa di consumi annui fuori casa

circa di consumi annui fuori casa +3,7% crescita della spesa delle famiglie nel 2025

delle famiglie nel 2025 oltre 1 milione di lavoratori dipendenti Il settore continua a mostrare una forte vitalità ma anche una significativa fragilità imprenditoriale: nel 2025 si registrano oltre 25 mila cessazioni contro poco più di 10 mila nuove aperture, con un saldo negativo di circa 15 mila imprese.

I numeri della ristorazione italianaIl settore della ristorazione resta uno dei pilastri dell’economia italiana, sia per dimensione imprenditoriale sia per impatto su turismo e occupazione.324.436 imprese attive nei servizi di ristorazione194.899 ristoranti e 124.917 bar100 miliardi di euro circa di consumi annui fuori casa+3,7% crescita della spesa delle famiglie nel 2025oltre 1 milione di lavoratori dipendentiIl settore continua a mostrare una forte vitalità ma anche una significativa fragilità imprenditoriale: nel 2025 si registrano oltre 25 mila cessazioni contro poco più di 10 mila nuove aperture, con un saldo negativo di circa 15 mila imprese.

Un settore che resta centrale grazie agli artigiani dell’accoglienza

Nonostante queste criticità, la ristorazione continua a essere uno dei pilastri dell’economia italiana. Conta oltre un milione di lavoratori dipendenti, rappresenta il 78% dell’occupazione del comparto alberghi e pubblici esercizi e rimane uno dei settori più importanti per l’economia del turismo e della vita sociale del Paese. E soprattutto continua a essere sostenuta da imprenditori che, più che manager, sono spesso artigiani dell’accoglienza: persone che scelgono questo lavoro non solo per fare impresa, ma perché sentono che quel locale - bar, trattoria o ristorante - è parte della propria storia personale.

Il quadro che emerge è quello di un settore che continua a essere centrale per l’economia e per la vita sociale del Paese, ma che resta fortemente legato alle persone che lo guidano. La ristorazione italiana non è fatta solo di numeri, bilanci e consumi. È fatta soprattutto di imprenditori che trasformano un mestiere in una scelta di vita, spesso condivisa con la propria famiglia e con il territorio. Ed è proprio questo intreccio tra impresa, identità personale e tradizione familiare che continua a rendere la ristorazione uno dei settori più caratteristici - e anche più complessi - dell’economia italiana. Se si riuscisse a risolvere il problema del personale e togliere di mezzo l’infiltrazione sempre più ampia della criminalità (che usa come detto i pubblici esercizi per ripulire denaro sporco) il futuro potrebbe essere decisamente più roseo.

Stoppani: un settore che resiste

«Il Rapporto Ristorazione 2026 ci restituisce l'immagine di un settore che resiste al rallentamento dell’economia, registrando una crescita del valore aggiunto e dei consumi, a conferma di quanto la ristorazione sia un pilastro irrinunciabile della vita quotidiana degli italiani», ha commentato Lino Stoppani, presidente Fipe.

Lino Stoppani, presidente di Fipe

Lino Stoppani, presidente di Fipe

Quindi ha aggiunto: «Le crescenti difficoltà delle imprese nel reperimento del personale, trovano riflesso nella flessione dell’occupazione dipendente, confermando l’esigenza di politiche attive che favoriscano l’incrocio tra domanda ed offerta di lavoro, la continua riqualificazione professionale e una migliore strategia sugli orientamenti scolastici per i giovani. Le trasformazioni demografiche, le difficoltà sui temi della produttività e marginalità stanno innescando profondi cambiamenti nel settore, con il modello familiare che, se rimane la prevalente forma di accesso e organizzazione dell’impresa, è però chiamato a una profonda evoluzione per valorizzare le qualità e non disperdere i valori che hanno portato la cucina italiana al riconoscimento Unesco - Patrimonio immateriale dell’umanità».