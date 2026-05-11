“Maestri dell’accoglienza”, a Padova il riconoscimento a 20 professionisti

Venti professionisti dell’ospitalità padovana sono stati premiati lunedì 11 maggio a Palazzo Santo Stefano, sede della Provincia di Padova, in occasione della prima edizione del premio “Maestri dell’accoglienza”, istituito dall’Associazione provinciale pubblici esercizi di Padova per valorizzare chi ogni giorno lavora nel mondo della ristorazione, del bar e dell’intrattenimento distinguendosi per dedizione, professionalità e attenzione al cliente. La cerimonia, ricordiamo, si è svolta in occasione della quarta edizione della “Giornata della ristorazione”, iniziativa nazionale promossa dalla Fipe per promuovere i valori dell’ospitalità italiana.

I 20 “Maestri dell’accoglienza” di Padova

I 20 professionisti premiati da Appe

A consegnare i riconoscimenti sono stati Federica Luni, presidente Appe, e il direttore di Italia a Tavola, Alberto Lupini. Presenti anche Vincenzo Gottardo, consigliere provinciale con delega al Turismo, e Andrea Galeota, in rappresentanza della Camera di commercio di Padova.

Di seguito, la lista completa dei 20 premiati:

Novello Agostini - Titolare del ristorante La Famiglia di Correzzola

- Titolare del ristorante La Famiglia di Correzzola Laura Alajmo - Dipendente del bar ristorante Il Calandrino di Rubano

- Dipendente del bar ristorante Il Calandrino di Rubano Emanuele Alfonzetti - Titolare di Birrolandia di Padova

- Titolare di Birrolandia di Padova Stefano Allocca - Dipendente del ristorante GingerGi di Padova

- Dipendente del ristorante GingerGi di Padova Artemio Barongan - Dipendente del ristorante Zairo di Padova

- Dipendente del ristorante Zairo di Padova Giampaolo Benato - Dipendente del ristorante Montegrande di Rovolon

- Dipendente del ristorante Montegrande di Rovolon Giorgio Borin - Titolare del ristorante La Montanella di Arquà Petrarca

- Titolare del ristorante La Montanella di Arquà Petrarca Michela Casotto - Dipendente dell’Antica Trattoria Ballotta di Torreglia

- Dipendente dell’Antica Trattoria Ballotta di Torreglia Antonio Cavinato - Titolare della discoteca Acquarius di Campodarsego

- Titolare della discoteca Acquarius di Campodarsego Silvano Cristofanon - Titolare del ristorante Montegrande di Rovolon

- Titolare del ristorante Montegrande di Rovolon Stefania Daniele - Titolare dell’Antica Trattoria Al Bosco di Saonara

- Titolare dell’Antica Trattoria Al Bosco di Saonara Alessia Ferrari - Dipendente del ristorante Da Giovanni di Padova

- Dipendente del ristorante Da Giovanni di Padova Francesco Filimbeni - Titolare del ristorante Zairo di Padova

- Titolare del ristorante Zairo di Padova Roberto Luchin - Dipendente del ristorante La Montanella di Arquà Petrarca

- Dipendente del ristorante La Montanella di Arquà Petrarca Michela Parpaiola - Titolare del ristorante Da Giovanni di Padova

- Titolare del ristorante Da Giovanni di Padova Livia Poletto - Titolare del ristorante pizzeria Da Silvio di Cadoneghe

- Titolare del ristorante pizzeria Da Silvio di Cadoneghe Luca Puppi - Dipendente dell’Antica Trattoria Al Bosco di Saonara

- Dipendente dell’Antica Trattoria Al Bosco di Saonara Antonio Ruggiero - Titolare della pizzeria La Lanterna di Padova

- Titolare della pizzeria La Lanterna di Padova Lorenzo Santinello - Dipendente della pizzeria La Lanterna di Albignasego

- Dipendente della pizzeria La Lanterna di Albignasego Barbara Schiavon - Titolare de La Folperia di Padova

Il valore umano dell’ospitalità al centro della giornata

A margine della premiazione, la presidente Appe Federica Luni ha sottolineato il valore dell’iniziativa e il suo possibile impatto sulle nuove generazioni. «Mi auguro - ha dichiarato - che proprio da Padova, attraverso questo riconoscimento, si possa sensibilizzare i giovani a lavorare in sala, in cucina o dietro al bancone, per continuare a rappresentare la nostra città con il valore dell’accoglienza, raccontando tradizioni, usi e identità del territorio».

A seguire è intervenuto anche il direttore Lupini, che ha posto l’attenzione sul ruolo del “fattore umano” nell’esperienza dell’ospitalità e sull’importanza della qualità dell’accoglienza nel rafforzare l’identità culturale ed enogastronomica italiana. «La Provincia di Padova - ha aggiunto Vincenzo Gottardo - è orgogliosa di ospitare nella sede di Palazzo Santo Stefano un’iniziativa che celebra il cuore pulsante della nostra economia turistica. Premiare questi 20 “Maestri” - ha concluso - significa riconoscere ufficialmente il valore di chi, con dedizione e professionalità, trasforma ogni giorno il servizio in un’esperienza importante per i visitatori del territorio».