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Guida Gallo 2026: 142 ricette e un grande viaggio nel mondo del risotto

Riso Gallo celebra 170 anni con la XII edizione della Guida Gallo, tornata anche in libreria. “Tutti i Risotti del Mondo” raccoglie 142 ricette internazionali e racconta il ruolo del risotto nell’alta ristorazione globale

di Redazione Italia a Tavola
 
12 maggio 2026 | 13:35

Guida Gallo 2026: 142 ricette e un grande viaggio nel mondo del risotto

Riso Gallo celebra 170 anni con la XII edizione della Guida Gallo, tornata anche in libreria. “Tutti i Risotti del Mondo” raccoglie 142 ricette internazionali e racconta il ruolo del risotto nell’alta ristorazione globale

di Redazione Italia a Tavola
12 maggio 2026 | 13:35
 

Indice

Nel 2026 Riso Gallo, tra le più storiche industrie risiere italiane e una delle principali riserie europee, celebra il traguardo dei 170 anni di attività con il lancio della XII edizione della Guida Gallo, storico progetto editoriale dedicato all’universo del risotto e del riso nell’alta ristorazione. Presentata a Milano nella Sala Buzzati del Corriere della Sera, la nuova edizione segna anche il ritorno della guida in libreria, rafforzando un percorso editoriale che da oltre vent’anni osserva l’evoluzione gastronomica del riso in Italia e nei cinque continenti.

Guida Gallo 2026: 142 ricette e un grande viaggio nel mondo del risotto

La presentazione della Guida Gallo 2026 a Milano

Nata nel 1998 da un’intuizione di Mario Preve, la Guida Gallo si è progressivamente trasformata da raccolta di eccellenze gastronomiche a riferimento autorevole per professionisti, chef e appassionati. Se agli esordi proponeva 19 interpretazioni, oggi rappresenta una mappa internazionale della cucina a base di riso, capace di attraversare culture, territori e visioni gastronomiche differenti. L’edizione 2026, intitolata “Tutti i Risotti del Mondo”, riporta il risotto al centro della narrazione dopo l’edizione 2022 “Non solo risotti - dei migliori ristoranti del mondo”, riaffermando il ruolo di questo piatto come linguaggio gastronomico contemporaneo. La nuova pubblicazione raccoglie 142 ricette, oltre venti in più rispetto alla precedente, firmate da chef italiani e internazionali, offrendo una panoramica articolata sulla capacità del riso di adattarsi a sensibilità culinarie diverse.

Italia protagonista nella Guida Gallo 2026 con 91 ristoranti selezionati

Uno degli aspetti più rilevanti della XII edizione è la crescita della presenza italiana, che passa da 66 a 91 ristoranti, con un significativo ampliamento nel Centro-Sud. Questo dato conferma la vitalità del risotto italiano come simbolo della cucina nazionale e come espressione di territorialità. Parallelamente, la dimensione internazionale resta centrale, con presenze consolidate in mercati strategici come Regno Unito, Stati Uniti e Asia. Il progetto consolida così la propria vocazione globale, raccontando come il riso continui a essere ingrediente identitario ma anche versatile protagonista di contaminazioni gastronomiche.

Dal risotto ai dessert: il riso conquista anche la pasticceria

La Guida amplia inoltre il proprio sguardo oltre il piatto salato, valorizzando il crescente ruolo del riso nel mondo del dessert e della pasticceria. Alla presenza consolidata di Ernst Knam si aggiungono nuove realtà come Poppella e Vero Latte, testimoniando una visione trasversale dell’ingrediente. Questo ampliamento rafforza il posizionamento del riso come materia prima duttile, capace di spaziare dall’alta cucina alla creatività dolciaria.

Guida Gallo 2026: 142 ricette e un grande viaggio nel mondo del risotto

Eugenio, Emanuele, Carlo e Riccardo Preve

«Questa nuova edizione - commenta Emanuele Preve, CFO e Consigliere Delegato di Riso Gallo e responsabile del progetto Guida Gallo - rappresenta un’evoluzione importante del progetto, che continua a crescere e ad aprirsi a nuovi contesti, mantenendo al centro il risotto come elemento identitario e linguaggio universale della cucina”, “Un percorso che ci permette di raccontare il riso in tutte le sue declinazioni, valorizzando il lavoro degli chef e la ricchezza delle interpretazioni che oggi questo piatto è in grado di esprimere a livello globale.”

Riso Gallo 170 anni: storia, sostenibilità e nuova identità

Fondata nel 1856 a Genova e oggi guidata dalla sesta generazione della famiglia Preve, Riso Gallo ha costruito la propria identità nel cuore della Lomellina, diventando un simbolo del riso italiano nel mondo. Dai primi sviluppi del riso confezionato a marchio negli anni ’40 fino all’attuale rinnovamento della visual identity, il Gruppo continua a consolidare il proprio posizionamento come “la Grande Famiglia Italiana del Riso”. Nel 170° anniversario trovano spazio anche i temi della sostenibilità, grazie a iniziative come “Il Riso che Sostiene” e il Premio Mario Preve per un’Agricoltura Sostenibile, elementi che rafforzano l’attenzione verso filiera, responsabilità sociale e sviluppo.

Webinar 19 maggio

Guida Gallo disponibile in libreria e digitale

Disponibile in libreria dall’11 maggio al prezzo di 40 euro, la Guida Gallo 2026 sarà distribuita anche in formato digitale da settembre grazie alla collaborazione con CairoRCS, attraverso quattro uscite dedicate alle diverse aree geografiche. Un progetto editoriale che conferma il risotto come protagonista di un racconto gastronomico sempre più internazionale.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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