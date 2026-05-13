Eventi e turismo: Desenzano sempre più “Capitale” del Garda bresciano

Desenzano (Bs), nonostante tutto e tutti, si conferma sempre più la “Capitale” della sponda bresciana del lago di Garda. «La parola destagionalizzazione - rimarca il sindaco Guido Malinverno - per noi, di fatto, è già realtà. Qui, per tutto l’anno - a parte un paio di mesi di tregua (novembre e gennaio) - il flusso dei turisti è costante e continuo. Le strutture alberghiere hanno un turnover che si blocca solo per ferie o per la carenza di personale e non si può certo parlare di crisi. La presenza del casello autostradale, della stazione ferroviaria e del porto, punto di attracco essenziale per tutta la navigazione sul Benaco, ci consente di vivere pienamente la stagione turistica e di essere un punto di riferimento».

Desenzano sempre più punto di riferimento della sponda bresciana del Garda

Dal lungolago alla cultura: gli eventi che trainano la stagione

Stagione che è iniziata sotto i migliori auspici grazie ai vacanzieri italiani ed europei, anzitutto polacchi e norvegesi, e al richiamo di alcune importanti iniziative che spaziano dallo sport alla cultura, fino all’ambiente. Il primo importante appuntamento è per il 21 maggio con l’inaugurazione del terzo ed ultimo lotto dei lavori sul lungolago.

Viene così completata la passeggiata che parte dalla frazione di Rivoltella, arriva fino al centro per terminare verso il lido di Lonato. Con una spesa di tre milioni è stato praticamente rifatto ex novo uno dei luoghi più caratteristici del lago, con la posa di due statue dedicate alle lavandaie, simbolo di tradizione e passato, opera dello scultore Angelo Aime. A ispirare l’artista i versi di Giosuè Carducci: “Per voi lavandaie, il Benaco è un gran catino e il cielo un asciugatoio...”. «Siamo riusciti nell’operazione - sottolinea soddisfatto il sindaco - consentendo così ai visitatori di percorrere complessivamente a piedi otto chilometri, a tu per tu con le acque, in sicurezza».

Guido Malinverno, sindaco di Desenzano

Il secondo appuntamento è con l’inaugurazione della mostra d’arte "Giorgio De Chirico. Un mondo senza tempo". Le opere di De Chirico e degli artisti che, insieme a lui, hanno ridefinito e consacrato l’arte del Novecento italiano saranno esposte fino a ottobre negli spazi del Castello. Obiettivo: la promozione della cultura e la valorizzazione artistica del territorio.

Il momento d’oro di Desenzano anche nel calcio

E, dulcis in fundo, la squadra di calcio del Desenzano, che ha raggiunto un traguardo impensabile fino a qualche anno fa: la promozione in Serie C. Non male per una cittadina di 29mila abitanti, considerando che il capoluogo Brescia (190mila abitanti), con l’Union, milita - dopo il fallimento - pure nella stessa serie dilettantistica. Desenzano Capitale del Garda: titolo più che mai meritato, in attesa, a settembre, dello show delle Frecce Tricolori.