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sabato 02 maggio 2026  | aggiornato alle 19:24 | 118975 articoli pubblicati

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Turismo: come 50 advisor internazionali generano prenotazioni reali in 30 giorni

TRUE Event è la piattaforma del lusso italiano che connette travel advisor internazionali ed eccellenze del territorio. Attraverso eventi immersivi e format B2B, consente ai buyer di vivere esperienze e generare business

di Emanuela T. Cavalca
 
02 maggio 2026 | 17:13

Turismo: come 50 advisor internazionali generano prenotazioni reali in 30 giorni

TRUE Event è la piattaforma del lusso italiano che connette travel advisor internazionali ed eccellenze del territorio. Attraverso eventi immersivi e format B2B, consente ai buyer di vivere esperienze e generare business

di Emanuela T. Cavalca
02 maggio 2026 | 17:13
 

Treu Event è una piattaforma, nata da una idea dell’imprenditore Luigi De Santis. Si tratta della prima piattaforma di promozione del lusso italiano, che mette in collegamento i migliori travel advisor internazionali con l’eccellenza italiana. Infatti crea eventi, veri e propri viaggi dentro l’anima di un logo, per entrare in sintonia con la cultura di un territorio Italiano. TRUE è una piattaforma che vuole rivoluzionare il modo di far scoprire l’Italia ai buyers internazionali.

Turismo: come 50 advisor internazionali generano prenotazioni reali in 30 giorni

: Incontri B2B tra travel advisor internazionali e hospitality di eccellenza durante True Puglia

50 selezionati esperti del settore hanno modo di testare di persona non solo la qualità delle strutture, ma anche il valore di un territorio. In una full immersion di tre giorni è possibile costruire business di successo. Si tratta di un format innovativo, che non si limita a presentare una meta turistica, ma la fa vivere attraverso i sapori, i volti e le tradizioni. Consente ai migliori agenti di viaggio di vivere in prima persona ciò che proporranno ai loro clienti. I numeri lo dimostrano: nei 30 giorni successivi a ogni evento TRUE, oltre il 60% degli espositori ha ricevuto prenotazioni dirette dai luxury advisor che erano stati presenti.

Il format esperienziale e i risultati concreti

Recentemente si è tenuto True Puglia: durante le tre giornate di manifestazione, il programma ha alternato incontri B2b One-to-One a Borgo Egnazia, Masseria Montenapoleone, Masseria Torre Maizza e Torre Coccaro, offrendo un’esperienza concreta del territorio, fondamentale per comprenderne logistica, potenzialità e valore economico. Il format itinerante dell’evento include inoltre due fan trip dedicati a 20 agenti internazionali, organizzati prima e dopo l’evento, per approfondire la destinazione.

Turismo: come 50 advisor internazionali generano prenotazioni reali in 30 giorni

Luigi De Santis

I partner istituzionali e i prossimi appuntamenti True

Protagonisti istituzionali di questa edizione sono stati: Puglia Promozione e APT Regione Basilicata, in qualità di Destination Partner. L’esperienza di TRUE continuerà dal 12 al 15 giugno in Alta Badia con TRUE Dolomites e dal 28 settembre al 1° ottobre in Sardegna e dal 10 al 13 novembre in Sicilia.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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