Trump punta sul sushi tech: perché Kura attira la finanza Usa

L’universo della ristorazione americana entra ancora una volta nelle scelte finanziarie di Donald Trump. Secondo i documenti pubblici sulle attività patrimoniali diffusi negli Stati Uniti, il presidente avrebbe investito tra uno e cinque milioni di dollari nella catena giapponese Kura Sushi, marchio specializzato nel servizio kaiten (dove i piatti scorrono su un nastro trasportatore, ndr), il sushi servito tramite nastro trasportatore. L’operazione risale al 2 febbraio 2026 e rientra tra i principali movimenti economici effettuati da Trump nei primi mesi dell’anno. Accanto ai grandi gruppi tecnologici e ai fondi indicizzati, compare così anche una delle insegne che negli ultimi anni ha consolidato la crescita del casual dining asiatico negli Stati Uniti.

Il modello Kura Sushi e la crescita del format kaiten

Fondata in Giappone e presente con oltre 400 ristoranti, Kura Sushi ha costruito la propria identità su un modello di servizio rapido e standardizzato, basato sul trasporto automatico dei piatti lungo il banco. Negli Usa il marchio opera dal 2008 attraverso Kura Sushi Usa e oggi conta decine di locali distribuiti nei principali mercati urbani americani. L’azienda definisce il proprio modello come una formula «technology-enabled», cioè sostenuta da sistemi digitali e automazione di sala. Una modalità che negli Stati Uniti continua a intercettare un pubblico trasversale, soprattutto nelle grandi aree metropolitane dove il consumo di cucina giapponese mantiene ritmi di crescita superiori rispetto ad altri segmenti del dining informale. Nel secondo trimestre fiscale del 2026 il gruppo ha dichiarato vendite per circa 80 milioni di dollari, dato che conferma l’espansione del brand in un comparto dove il sushi accessibile e standardizzato sta diventando sempre più competitivo.

Kura Sushi ha costruito la propria identità su un modello di servizio rapido e standardizzato

Kura Sushi ha costruito la propria identità su un modello di servizio rapido e standardizzato

Il modello kaiten diventa un asset finanziario

Per anni il sushi conveyor belt è stato percepito come una curiosità importata dal Giappone. Oggi, invece, il modello kaiten viene osservato con attenzione anche dagli investitori istituzionali. Il motivo è semplice: meno personale in sala, processi più rapidi, alta rotazione dei coperti e controllo centralizzato dell’offerta. Kura Sushi ha costruito la propria crescita proprio su questi elementi. Nei locali del gruppo gran parte dell’esperienza cliente è automatizzata: ordinazioni digitali, piatti movimentati tramite conveyor belt, gestione informatizzata delle comande e riduzione dell’intervento umano nelle fasi operative più semplici. Una struttura che permette di contenere i costi del lavoro in un mercato, quello americano, dove la ristorazione continua a confrontarsi con salari in aumento e difficoltà di reperimento del personale.

Il tema centrale resta la marginalità. Nei format automatizzati la standardizzazione riduce gli sprechi, semplifica la formazione del personale e rende più prevedibili i costi operativi. Un aspetto che interessa sempre di più i fondi e gli investitori privati in cerca di modelli resilienti. Anche il cliente partecipa a questa trasformazione. Il sushi su nastro elimina tempi morti, accelera il consumo e trasforma il servizio in un’esperienza continua, quasi industriale, ma ancora percepita come informale e accessibile. Negli Stati Uniti il segmento continua infatti a crescere soprattutto nelle aree urbane ad alta densità, dove rapidità e convenienza stanno modificando le abitudini del casual dining.

Gli investimenti di Trump: tecnologia, fast food, delivery e consumi popolari

L’investimento in Kura Sushi non rappresenta un caso isolato. Nei documenti finanziari compaiono infatti anche partecipazioni in Chipotle, Domino’s, DoorDash e McDonald’s. Una presenza che sembra delineare un interesse preciso verso il settore della ristorazione a larga diffusione, in particolare quello legato ai consumi quotidiani e al delivery. Trump, del resto, non ha mai nascosto la propria familiarità con le grandi catene americane. Nel corso degli anni il suo nome è stato spesso associato a McDonald’s e ai marchi storici del fast food statunitense. Durante un incontro alla Casa Bianca dedicato alla salute materna, parlando in modo informale delle abitudini alimentari americane, ha dichiarato: «Forse il junk food è buono e gli altri cibi non lo sono». Una frase che ha riaperto il dibattito sul rapporto tra politica, alimentazione popolare e cultura del fast food negli Stati Uniti, soprattutto considerando la lunga esposizione pubblica del presidente verso questo tipo di consumo.

Nello stesso periodo Trump ha investito anche in gruppi come Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon e Uber. L’ingresso di Kura Sushi all’interno di questo portafoglio suggerisce come alcune catene della ristorazione contemporanea vengano ormai considerate realtà ibride, capaci di unire food service, automazione e gestione digitale dei consumi. Il modello del sushi girevole, nato in Giappone nella seconda metà del Novecento, continua così a trovare nuovi spazi nel mercato americano, sostenuto da formule rapide, ticket medi accessibili e forte riconoscibilità visiva. Un segmento che oggi attira non soltanto clienti, ma anche investitori.