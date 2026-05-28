“Una Pizza Napoletana” si conferma la miglior pizzeria negli Usa per 50 Top Pizza

Una Pizza Napoletana di Anthony Mangieri, a New York, si conferma anche nel 2026 la migliore pizzeria degli Stati Uniti per 50 Top Pizza Usa, conquistando per il quarto anno consecutivo il primo posto nella classifica della guida mondiale più influente di settore. La cerimonia di premiazione si è svolta mercoledì 27 maggio al Morris W. and Fannie B. Haft Theater di New York, durante un evento trasmesso in diretta sui canali social del network e presentato dalla giornalista Valeria Robecco. Sul podio, alle spalle della pizzeria newyorkese, un ex aequo tutto californiano con Pizzeria Sei di William Joo, a Los Angeles, e Tony’s Pizza Napoletana di Tony Gemignani, a San Francisco. Terza posizione per Razza di Dan Richer, a Jersey City.

Per la quarta volta consecutiva “Una Pizza Napoletana” è la miglior pizzeria degli Usa per 50 Top Pizza

Per la quarta volta consecutiva “Una Pizza Napoletana” è la miglior pizzeria degli Usa per 50 Top Pizza

50 Top Pizza Usa 2026, dal 4° al 15° posto

Subito fuori dal podio troviamo Truly Pizza, a Dana Point, in California, mentre la quinta posizione porta la classifica a Miami con Francesco Martucci. Si torna poi a New York con Don Antonio di Giorgia Caporuscio, sesto classificato, seguito da Jay’s di Joe Powers, a Kenmore. All’ottavo posto un nuovo ex aequo tra Ribalta di Pasquale Cozzolino, a New York, e Robert’s di Robert Garvey, a Chicago. La graduatoria prosegue con Leña di Marisol Doyle, a Cleveland, nel Mississippi, nona classificata, mentre il decimo posto è condiviso da Ken’s Artisan Pizza di Ken Forkish e Peter Kost, a Portland, in Oregon.

Altro ex aequo all’undicesima posizione con due indirizzi di Miami: La Leggenda di Giovanni Gagliardi e ‘O Munaciello di Carmine Candito. Dodicesima posizione per Valentina’s di Joe Carlucci, a Madison, in Alabama. Seguono Stretch Pizza di Wylie Dufresne, a New York, tredicesima classificata, e Audace di Fabio Stipulante, sempre a New York, quattordicesima. Chiude la top 15 un ulteriore ex aequo tra Pasquale’s di Pasquale Illiano, a South Kingstown, nel Rhode Island, e Pizza Secret di Rosario Granieri, a New York.

La classifica completa di 50 Top Pizza Usa 2026

Di seguito, la classifica completa di 50 Top Pizza Usa 2026:

Una Pizza Napoletana - New York Pizzeria Sei - Los Angeles; Tony’s Pizza Napoletana - San Francisco Razza - Jersey City Truly Pizza - Dana Point Francesco Martucci - Miami Don Antonio - New York Jay’s - Kenmore Ribalta - New York; Robert’s - Chicago Leña - Cleveland Ken’s Artisan Pizza - Portland La Leggenda - Miami; ‘O Munaciello - Miami Valentina’s - Madison Stretch Pizza - New York Audace - New York Pasquale’s - South Kingstown; Pizza Secret - New York Pizzeria Beddia - Philadelphia Ops - New York Partenope Ristorante - Dallas MPN - Mission Pizza Napoletana - Winston-Salem Inferno Pizzeria Napoletana - Darnestown Kesté - New York Flour House - San Luis Obispo Il Forno - San Antonio Fabrica Pizza - Tampa Nardò - Huntington Beach Grana - Portland Pizza Delicious - New Orleans Coals - Louisville Craft 64 - Scottsdale Sho Pizza Bar - Nashville Bricco - Haddon Township Salsa - New York Antico Pizza - Atlanta Zeneli - New Haven Posto - Somerville Andrew Bellucci’s Pizzeria - New York A Modo Mio - Arlington Tribute Pizza - San Diego Pasquale Jones - New York Pizzeria Florian - East Aurora Penelope Pizza - Tucson Pizza Baby - Charlotte Coda di Volpe - Chicago Angeli’s Pizzeria - Baltimore Lincoln Winebar - Mount Vernon Hapa Pizza - Beaverton Si Cara. - Cambridge Nostrana - Portland Quattro - Boston Lucky Dough Pizza - Pensacola

Le migliori pizza slice degli Stati Uniti nel 2026

Accanto alla classifica principale è stata presentata anche quella dedicata alle migliori pizza slice degli Stati Uniti. Al primo posto si è classificata L’industrie Pizzeria, a New York, di Massimo Laveglia e Nick Baglivo. Seconda posizione per Slice & Pie, a Washington, del pizzaiolo Giulio Adriani, mentre il terzo posto è andato a Miami Slice, a Miami. Detto questo, ricordiamo che le prime quindici posizioni della classifica 50 Top Pizza Usa 2026 e le prime tre della classifica 50 Top Pizza Slice Usa 2026 entrano di diritto nella classifica delle 100 migliori pizzerie al mondo, che si ritroveranno a Napoli il prossimo 15 settembre per la cerimonia di premiazione di 50 Top Pizza World 2026.

Il podio della 50 Top Pizza Slice Usa 2026

Il podio della 50 Top Pizza Slice Usa 2026

I premi speciali di 50 Top Pizza Usa 2026

A completare la cerimonia anche l’assegnazione dei premi speciali di 50 Top Pizza Usa 2026, riconoscimenti dedicati alle eccellenze di categoria. Ecco, di seguito la lista:

Best fried food 2026: Pizza Secret - New York

Pizza Secret - New York Best dessert list 2026: Valentina’s - Madison

Valentina’s - Madison One to watch 2026: Stretch Pizza - New York

Stretch Pizza - New York New entry of the year 2026: Andrew Bellucci’s Pizzeria - New York

Andrew Bellucci’s Pizzeria - New York Performance of the year 2026: Razza - Jersey City

Razza - Jersey City Made in Italy 2026: Partenope Ristorante - Dallas

Partenope Ristorante - Dallas Best cocktail list 2026: Audace - New York

Audace - New York Best pasta proposal 2026: Pasquale’s - South Kingstown

Pasquale’s - South Kingstown Pizza of the year 2026: Umami Mushroom di Truly Pizza - Dana Point

Umami Mushroom di Truly Pizza - Dana Point Pizza maker of the year 2026: Marisol Doyle di Leña - Cleveland

50 Top Pizza, i numeri della guida Usa 2026

Detto questo, l’intera guida Usa 2026, che include anche la sezione “Pizzerie eccellenti”, comprende 116 indirizzi distribuiti in 29 Stati federali differenti. New York è lo Stato più rappresentato con 27 locali, seguito dalla California con 13 e dalla Florida con 10. La città con il maggior numero di indirizzi presenti in guida è New York con 24 locali, seguita da Chicago e Portland con sei locali ciascuna. «Un settore in continua evoluzione negli Stati Uniti d’America, quello della pizza - hanno dichiarato i tre curatori di 50 Top Pizza, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere -, con tante proposte diverse e una qualità generale che continua a crescere senza sosta in termini di proposta, tutto a beneficio dei consumatori. La nostra guida USA diventa sempre più grande e quest’anno include ben 116 indirizzi da consigliare ai nostri lettori per mangiare una pizza eccellente».