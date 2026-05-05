Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 05 maggio 2026  | aggiornato alle 20:34 | 119027 articoli pubblicati

Rational
Unilever Food Solutions
Unilever Food Solutions

tradizioni

Calendimaggio: tra riti e stagionalità, i piatti che segnano l’inizio della primavera

Dal rito pagano alla tavola, il Calendimaggio racconta la primavera italiana tra piatti simbolo e vini territoriali. Un viaggio tra tradizioni regionali, stagionalità e abbinamenti che valorizzano la biodiversità

di Giorgio Vizioli
 
05 maggio 2026 | 17:51

Calendimaggio: tra riti e stagionalità, i piatti che segnano l’inizio della primavera

Dal rito pagano alla tavola, il Calendimaggio racconta la primavera italiana tra piatti simbolo e vini territoriali. Un viaggio tra tradizioni regionali, stagionalità e abbinamenti che valorizzano la biodiversità

di Giorgio Vizioli
05 maggio 2026 | 17:51
 

Indice

Il Calendimaggio è una delle ricorrenze più antiche del nostro calendario rurale. Il termine stesso deriva dalle "Calende" di maggio, il primo giorno del mese, che i romani dedicavano alla dea Maia, simbolo di fecondità e risveglio. Nato come rito agrario per salutare il ritorno della luce, questa festa non ha una data precisa di riferimento e si celebra più o meno lungo tutto il mese, a seconda dei posti. Il "Calendimaggio" conserva l'eredità di celebrazioni ancestrali: dalle feste celtiche di Beltane ai Floralia romani. È la festa del risveglio, un passaggio che la cucina italiana ha sempre codificato trasformando le prime risorse della terra in simboli di abbondanza e condivisione.

Calendimaggio: tra riti e stagionalità, i piatti che segnano l’inizio della primavera

Il Calendimaggio di Assisi

Calendimaggio di Assisi: tra rievocazione medievale e cucina storica

Sebbene le celebrazioni siano diffuse lungo tutta la Penisola, è ad Assisi che la festa trova la sua espressione più maestosa. Durante la sfida tra la Nobilissima Parte de Sopra e la Magnifica Parte de Sotto, la città riabbraccia le sue origini medievali, portando questa atmosfera anche nelle taverne rionali.

Calendimaggio: tra riti e stagionalità, i piatti che segnano l’inizio della primavera

La Torta al Testo

Qui la gastronomia è un esercizio di recupero storico: zuppe di cereali, legumi e la celebre Torta al Testo - servita con salumi del territorio e carni speziate allo spiedo - non sono semplici piatti, ma un viaggio filologico nei sapori del Trecento umbro. Per accompagnare queste portate strutturate, la scelta ideale ricade su un Grechetto di Todi o un Assisi Bianco Doc, vini sapidi e di corpo capaci di reggere il confronto con la rusticità dei condimenti.

Virtù Teramane, fave, pecorino e guanciale: la primavera nel Centro Italia

Ma non solo ad Assisi il Calendimaggio si declina in ricette che celebrano la fine dell'inverno e l'esplosione della primavera attraverso la logica della transizione. In Abruzzo, un esempio magistrale è rappresentato dalle Virtù Teramane, un piatto monumentale che unisce sapientemente i legumi secchi invernali con le primizie dell'orto, carne (pallottine, prosciutto) e sette diversi formati di pasta. Questa preparazione lenta e corale trova il suo abbinamento più equilibrato con un Cerasuolo d’Abruzzo, la cui vibrante acidità è fondamentale per ripulire il palato dalla complessità della minestra.

Calendimaggio: tra riti e stagionalità, i piatti che segnano l’inizio della primavera

Le Virtù Teramane

Spostandosi nel Centro Italia, tra Lazio e Toscana, il Calendimaggio assume invece il sapore immediato delle fave fresche sbucciate a mano, accompagnate dal pecorino romano e dal guanciale croccante. È una cucina essenziale, legata alla stagionalità pura, che si armonizza perfettamente con un Frascati Superiore o un Vermentino di Toscana, grazie alle loro note minerali e ai sentori di macchia mediterranea.

Calendimaggio: tra riti e stagionalità, i piatti che segnano l’inizio della primavera

Fave, Pecorino Romano e guanciale

Dalla Lunigiana al Nord: biodiversità e ingredienti spontanei

Questa rassegna di biodiversità prosegue poi in Lunigiana, con la dolcezza della Cipolla di Treschietto, e nelle valli del Nord con le frittate a base di luppolo selvatico, a volte arricchite con formaggio, confermando come questa festa sia, ancora oggi, un autentico censimento dei micro-territori italiani.

Calendimaggio: tra riti e stagionalità, i piatti che segnano l’inizio della primavera

La Cipolla di Treschietto

Per la Cipolla di Treschietto si suggeriscono Verdicchio o Vermentino, che offrono buona struttura e mineralità, adeguate a sostenere la persistenza aromatica della cipolla di senza sovrastarla

Calendimaggio: tra riti e stagionalità, i piatti che segnano l’inizio della primavera

La frittata di luppolo

L'abbinamento d'elezione per la frittata di luppolo sono invece i vini a base Sauvignon Blanc, grazie alle note erbacee che richiamano il vegetale e all’ acidità che pulisce il palato dalla grassezza dell'uovo.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Calendimaggio tradizioni italiane cucina primaverile Assisi Virtù teramane fave e pecorino biodiversità ricette regionali abbinamenti vino gastronomia italiana
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Grana Padano
Parmigiano Reggiano
Molino Dallagiovanna
Debic
Webinar
Grana Padano
Parmigiano Reggiano
Molino Dallagiovanna
Debic
Brita
Sagna

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026