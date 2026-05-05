Primo ok dell’Ue alle nuove tecniche per l’agricoltura sviluppate in Lombardia

Le tecniche di evoluzione assistita (Tea) avanzano in Europa, dopo le sperimentazioni pilota effettuate (con qualche vandalismo) principalmente in Lombardia. Le nuove modalità sono destinate a rivoluzionare le coltivazioni del mais, del pomodoro, delle melanzane, della frutta e della vite grazie a tecniche che richiedono meno acqua e sono più resilienti rispetto a meteo pazzo. Con sei progetti di sperimentazione già attivi e altri tre pronti a partire nei prossimi mesi, la ricerca italiana si conferma un modello virtuoso d’eccellenza a livello europeo.

Primo ok dell’Ue alle Tea: la Lombardia in prima linea nella svolta agricola

Primo ok del Consiglio Ue alle Tea

Il via libera del Consiglio dell’Unione europea alle nuove norme sulle Tea o New genomic techniques (Ngt) rappresenta infatti un passaggio decisivo verso un’agricoltura più sostenibile, competitiva e rivolta all’innovazione. Il provvedimento, ulteriore passo verso il processo di approvazione del nuovo regolamento europeo, avanza nonostante le perplessità di due eurodeputati francesi e tedeschi.

L’assessore lombardo all’Agricoltura, Alessandro Beduschi

«Dopo anni di immobilismo - ha sottolineato l’assessore lombardo all’Agricoltura, Alessandro Beduschi - l’Europa compie finalmente un passo avanti e apre la strada a una sostenibilità concreta, libera da approcci ideologici che hanno rallentato innovazione e competitività. Parliamo di tecnologie che non stravolgono la natura, ma ne accompagnano i processi. L’intelligenza dell’uomo consente oggi di anticipare mutazioni spontanee e meccanismi di adattamento che esistono da sempre. È un cambio di paradigma che permette di ridurre input chimici, aumentare la capacità delle colture di affrontare attacchi di parassiti e malattie o di affrontare con strumenti nuovi le sfide climatiche».

Il ruolo della Lombardia e i prossimi passaggi normativi

La Lombardia, per amor di verità, è stata fra le prime regioni a credere nelle Tea, sostenendo la ricerca e favorendo un confronto serio, lontano da pregiudizi. Oggi questa scelta trova conferma a livello europeo. Il percorso normativo comunque non è ancora concluso perché deve passare, per l’ok definitivo, dal Parlamento di Strasburgo. Il segnale è comunque chiaro. «Usciamo da una fase di oscurantismo - ha concluso l’assessore lombardo - che ha condizionato troppo a lungo il dibattito nell’Unione. Ora è il momento di dare piena attuazione a queste tecnologie, offrendo agli agricoltori una vera “cassetta degli attrezzi” per produrre meglio, in modo più sostenibile e competitivo».