Destagionalizzazione, Riccione punta sui giovani: con lo Spring Break attesi in 4mila

Riccione (Rn) torna a investire su un segmento che negli ultimi anni ha mostrato segnali di ripresa: il turismo giovanile strutturato. L’accordo tra Federalberghi, il Comune e la società Abrakadabra segna un passaggio preciso, quello di un’offerta meno spontanea e più organizzata. I numeri offrono una prima chiave di lettura. Nel 2025 il progetto ha generato circa 265mila presenze turistiche, un dato che intercetta l’interesse degli operatori alberghieri anche per un aspetto non secondario: si tratta di flussi tracciati, costruiti attraverso pacchetti che comprendono trasporti, alloggi e accessi ai locali.

Riccione punta sul turismo giovanile organizzato per destagionalizzare i flussi

Lo Spring Break come test di sistema

In questo contesto si inserisce lo Spring Break in programma dal 21 al 24 maggio, evento che rappresenta una sorta di banco di prova per il modello. Sono attese circa 4mila presenze, con una componente internazionale significativa, favorita anche dal collegamento ferroviario diretto tra Monaco di Baviera e la Riviera. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune e si inserisce in una strategia che punta a intercettare un turismo giovane ma gestito. «Esprimo grande soddisfazione per la professionalità dimostrata da questa realtà, capace di fare rete con il territorio creando un indotto strategico - afferma l’assessore al Turismo, Mattia Guidi al Resto del Carlino - Crediamo nel sostegno a imprese che puntano su un turismo giovanile sano e internazionale».

La presentazione dello Spring Break

Uno degli elementi centrali del progetto riguarda la gestione. L’utilizzo della Abk card, pensata per organizzare spostamenti e ingressi, consente di monitorare i flussi e costruire un’esperienza controllata. Un aspetto che, secondo amministrazione e operatori, contribuisce a definire un modello di turismo giovanile più sostenibile. Dal punto di vista dell’offerta, cresce il numero di strutture coinvolte. Tra i luoghi del divertimento figurano Cocoricò, Peter Pan, Villa delle Rose, Altromondo Studios e Aquafan, a cui si aggiungono eventi in spiaggia come quelli al Samsara Beach e le serate all’Opéra e al Beach Village.

Un modello che guarda alla continuità

L’operazione si inserisce in una fase di riposizionamento della destinazione, che cerca di bilanciare intrattenimento e organizzazione. Il coinvolgimento crescente degli hotel segnala come il settore stia osservando con attenzione un modello che punta su flussi programmati e maggiore controllo dell’offerta. Resta da capire se questa formula potrà consolidarsi nel tempo, trasformando eventi come lo Spring Break in un elemento stabile della stagione turistica, capace di generare continuità oltre i picchi.