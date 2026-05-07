Grazie agli “sconti” Burger King cresce e rinnova la sfida a McDonald’s

Dopo McDonald's, anche la catena internazionale Burger King conferma che il mercato globale della ristorazione sta entrando in una nuova fase: quella del ritorno al prezzo e allo sconto come arma per trovare consumatori. Secondo Reuters, “Restaurant Brands International” (la capogruppo canadese-stratunitense) ha superato le attese degli analisti grazie soprattutto alla spinta dei value menu (i menu scontati a prezzo fisso) e delle offerte aggressive lanciate negli Stati Uniti. Pasti economici, pacchetti e promozioni diventano così il principale strumento per sostenere il traffico nei ristoranti.

E qui si gioca la sfida fra i due colossi americani del settore. La notizia è interessante soprattutto perché arriva pochi giorni dopo un altro segnale forte: McDonald's ha infatti ammesso un rallentamento globale del traffico nei locali e il ritorno massiccio alle promozioni, come raccontato anche da Italia a Tavola. Ora il movimento si allarga e coinvolge direttamente anche Burger King. E questa è la conferma di quanto avevamo scritto: non è più la strategia di una singola catena. È un cambio di clima del mercato che a cascata avrà effetti su tutti i livelli della ristorazione, salvo forse quella medio-alta.

I numeri dietro la crescita di Burger King

Tornando ai dati di Restaurant Brands International, il trimestre si è chiuso sopra le attese degli analisti grazie soprattutto alle performance di Burger King negli Stati Uniti. I dati chiave sono:

Ricavi trimestrali superiori alle stime di mercato

Crescita sostenuta dai menu value e dalle offerte promozionali

Traffico in recupero nelle fasce più sensibili al prezzo

Performance migliore rispetto ad altri segmenti casual dining

Gli analisti leggono il dato in modo abbastanza chiaro: il consumatore continua a spendere, ma premia soprattutto i format percepiti come “convenienti”.

Burger King sta adottando una politica aggressiva sui prezzi

Burger King sta adottando una politica aggressiva sui prezzi

Il confronto con McDonald’s

La cosa interessante è che il dato arriva subito dopo il rallentamento segnalato da McDonald's:

McDonald’s rallenta e torna agli sconti

Burger King cresce proprio grazie agli sconti

Gli analisti vedono quindi un mercato meno disposto a spendere “a qualsiasi prezzo” e molto più reattivo alle offerte aggressive. Il problema, secondo diversi osservatori, è che questa strategia funziona sul traffico ma comprime i margini. Più clienti, ma meno redditività per singolo scontrino. Ed è qui che si giocherà la vera partita dei prossimi trimestri.

Il consumatore cerca convenienza

Negli ultimi anni il fast food aveva progressivamente alzato i prezzi, spingendo su:

digitalizzazione

delivery

menu premium

scontrino medio più alto

Oggi però il contesto cambia. Inflazione, costi quotidiani e minore disponibilità di spesa riportano la convenienza al centro. Il cliente continua a uscire, ma seleziona molto di più. E il fast food, storicamente percepito come accessibile, torna a giocarsi la partita proprio lì: sul valore percepito. E in un mercato in crescita ed effervescenza come quello italiano (dove il fast food è l’unico comparto con previsioni di crescita) sarà interessante capire cosa succederà.

Burger King e Restaurant Brands International (RBI) Restaurant Brands International (RBI) è una holding multinazionale canadese-statunitense, con sede a Toronto, che possiede e gestisce Burger King insieme ad altri noti marchi di fast food, tra cui Tim Hortons, Popeyes e Firehouse Subs. Nata nel 2014, è una delle più grandi aziende di ristorazione veloce al mondo. Portafoglio Marchi: Oltre a Burger King , il gruppo controlla Tim Hortons (caffè/ciambelle), Popeyes (pollo) e Firehouse Subs (panini).

Oltre a , il gruppo controlla Tim Hortons (caffè/ciambelle), Popeyes (pollo) e Firehouse Subs (panini). Posizione di Mercato: È uno dei principali attori globali del settore fast food con oltre 28.000 ristoranti in circa 100 Paesi.

È uno dei principali attori globali del settore fast food con oltre 28.000 ristoranti in circa 100 Paesi. Origine: È stata formata nel 2014 dalla fusione tra Burger King e Tim Hortons.

È stata formata nel 2014 dalla fusione tra Burger King e Tim Hortons. Proprietà: La maggioranza delle azioni è detenuta dalla società brasiliana 3G Capital.

La maggioranza delle azioni è detenuta dalla società brasiliana 3G Capital. Modello di Business: Opera principalmente attraverso franchising indipendenti. In sintesi, RBI è la "società madre" che gestisce la strategia globale, lo sviluppo e il marketing di Burger King e dei marchi associati.

Burger King e Restaurant Brands International (RBI)Restaurant Brands International (RBI) è una holding multinazionale canadese-statunitense, con sede a Toronto, che possiede e gestisce Burger King insieme ad altri noti marchi di fast food, tra cui Tim Hortons, Popeyes e Firehouse Subs. Nata nel 2014, è una delle più grandi aziende di ristorazione veloce al mondo.Portafoglio Marchi: Oltre a Burger King, il gruppo controlla Tim Hortons (caffè/ciambelle), Popeyes (pollo) e Firehouse Subs (panini).Posizione di Mercato: È uno dei principali attori globali del settore fast food con oltre 28.000 ristoranti in circa 100 Paesi.Origine: È stata formata nel 2014 dalla fusione tra Burger King e Tim Hortons.Proprietà: La maggioranza delle azioni è detenuta dalla società brasiliana 3G Capital.Modello di Business: Opera principalmente attraverso franchising indipendenti. In sintesi, RBI è la "società madre" che gestisce la strategia globale, lo sviluppo e il marketing di Burger King e dei marchi associati.

Non è più premium contro cheap, alta gamma contro basso costo

Il punto interessante è che il mercato non si divide più tra lusso e basso costo. La vera distinzione sta diventando fra accessibile oppure irrilevante. Le grandi catene stanno capendo che il traffico non è più garantito e che mantenere frequenza di visita vale quasi più del margine immediato.

Si tratta di un segnale che riguarda come detto direttamente anche l’Italia. Anche qui:

il cliente è più attento ai prezzi

aumentano offerte e formule combo

cresce la sensibilità sul rapporto qualità-prezzo

E non è un caso che anche nel nostro Paese il fast food stia tornando a lavorare in modo più aggressivo sul prezzo. Riportiamo di seguito la tabella pubblicata pochi giorni fa pr dare un'idea precisa di cosa stiamo parlando.

Le promozioni attuali nei fast food italiani Catena,Offerta Principale,Prezzo/Dettaglio,Validità/Notizie McDonald's,Offerte TOP (27 apr - 10 mag),Varie (es. SalvaEuro Menu) ,App e ristoranti McDonald's,Happy Meal o McMenu con telo,Non specificato,Promozionale attiva Burger King,Speciali Combo (es. Crispy Wrap),"da 5,95€",Pagina promo Burger King,Euro King,1 €,Coupon maggio Roadhouse,Light Monday (Wok/Salad/Bowl),-30%,"Solo app, lunedì " Roadhouse,Burger Lovers,50% con patatine,"Giovedì, app " Roadhouse,Menu Pranzo,"da 9,90€",Lun-Ven 12-15 Old Wild West,Mezzogiorno Perfetto,"10,50€ (piatto + bibita)",Lun-Ven pranzo Old Wild West,Mini Menu (bambini),Piatto + bibita + dolce,Fino 10 anni KFC,Menu Veggie/Novità,Non specificato,tramite newsletter

La vera sfida

Per le catene il rischio è chiaro: continuare a riempire i locali senza però distruggere i margini. Perché una cosa è certa: quando anche Burger King cresce grazie ai menu economici, significa che il mercato non sta cercando esperienze più ricche. Sta cercando tregua sul conto finale.