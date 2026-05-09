Ray-Ban apre un ristorante a New York: il retail usa il cibo per vendere di più

Per anni la ristorazione ha cercato di trasformarsi in marchio. E in molti casi è successo con ottimi risultati (pensiamo a Da Vittorio, Langosteria o Da Giacomo). C’è però anche il contrario: ci sono marchi, le icone del lusso, che entrano direttamente nella ristorazione. E non per gioco. L’ultimo caso arriva da Ray-Ban (l marchio di occhiali di Luxottica), che il 5 maggio ha aperto a New York un nuovo spazio con ristorante, patio e cucina guidata dallo chef italiano Pasquale Cozzolino. La notizia, riportata da Eater, potrebbe sembrare una semplice curiosità. In realtà racconta molto di più.

Chef Pasquale Cozzolino

Chef Pasquale Cozzolino

Il commercio sta ormai usando da tempo usando il food per aumentare permanenza, affluenza e relazione col cliente. Non si tratta più soltanto di vendere occhiali, abiti o accessori. Il punto è costruire un ecosistema in cui il cliente resti più tempo possibile.

Il negozio non basta più

Negli ultimi anni il commercio tradizionale ha dovuto affrontare:

e-commerce

calo dell’ingresso nei negozi

cambiamento delle abitudini di consumo

La risposta di molti marchi è stata trasformare i punti vendita in esperienze. E la ristorazione e il bar sono diventati uno degli strumenti più efficaci. Il cliente entra per comprare, ma resta per vivere il marchio. Nel caso Ray-Ban, il ristorante diventa:

spazio sociale

leva di marketing

estensione dell’identità del marchio

E New York è da sempre il laboratorio perfetto di questa trasformazione.

Chi è chef Pasquale Cozzolino Pasquale Cozzolino è uno chef napoletano attivo a New York, riconosciuto a livello internazionale per la sua interpretazione autentica della cucina italiana e per la valorizzazione della pizza napoletana negli Stati Uniti. Dal 2013 è Partner ed Executive Chef di Ribalta, ristorante diventato punto di riferimento della scena gastronomica newyorkese, che sotto la sua guida ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio per il miglior Spaghetti al Pomodoro negli Stati Uniti secondo NY Magazine e posizionamenti di vertice nella classifica 50 Top Pizza, arrivando al 4° posto nel 2021 e al 6° nel 2023. Il locale è stato inoltre inserito tra le migliori pizzerie al mondo da diverse guide internazionali e ha ricevuto il Best Pasta Proposal Award 2023. La sua carriera include anche progetti come Pizzarte, DellaRocco’s e il concept Amo Seafood, oltre a collaborazioni internazionali in Brasile e prossime aperture in Colombia. È ora protagonista anche della nuova avventura nel ristorante Ray-Ban a New York.

Chi è chef Pasquale CozzolinoPasquale Cozzolino è uno chef napoletano attivo a New York, riconosciuto a livello internazionale per la sua interpretazione autentica della cucina italiana e per la valorizzazione della pizza napoletana negli Stati Uniti. Dal 2013 è Partner ed Executive Chef di Ribalta, ristorante diventato punto di riferimento della scena gastronomica newyorkese, che sotto la sua guida ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio per il miglior Spaghetti al Pomodoro negli Stati Uniti secondo NY Magazine e posizionamenti di vertice nella classifica 50 Top Pizza, arrivando al 4° posto nel 2021 e al 6° nel 2023. Il locale è stato inoltre inserito tra le migliori pizzerie al mondo da diverse guide internazionali e ha ricevuto il Best Pasta Proposal Award 2023. La sua carriera include anche progetti come Pizzarte, DellaRocco’s e il concept Amo Seafood, oltre a collaborazioni internazionali in Brasile e prossime aperture in Colombia. È ora protagonista anche della nuova avventura nel ristorante Ray-Ban a New York.

New York laboratorio globale delle contaminazioni

Che tutto questo accada proprio a New York non è casuale. La città resta il grande laboratorio mondiale delle contaminazioni tra commercio, ospitalità e ristorazione. Qui il cliente:

entra per un prodotto

resta per l’esperienza

torna per il contesto

Ed è proprio per questo che il food sta diventando uno degli strumenti più potenti per i marchi. Un ristorante:

genera traffico

aumenta il tempo di permanenza

crea contenuti social

rafforza il legame emotivo con il brand

L'esterno del nuovo store Ray-Ban di New York

L'esterno del nuovo store Ray-Ban di New York

In pratica il food non è più un servizio accessorio, ma diventa un’attività di marketing operativo. New York anticipa spesso modelli che poi arrivano anche in Europa: boutique con cocktail bar, negozi che diventano spazi culturali, hotel che aprono ristoranti pensati più per i residenti che per gli ospiti. La logica è semplice: il cliente non vuole più soltanto acquistare. Vuole vivere un ambiente.

Da Gucci ad Armani: il food come estensione del lusso

Ray-Ban non è affatto un caso isolato. Negli ultimi anni molti grandi marchi hanno investito direttamente nella ristorazione.

Gucci Osteria

Gucci è stata tra le prime a trasformare davvero il food in parte integrante del marchio, con il progetto Gucci Osteria da Massimo Bottura. Oggi Gucci Osteria è presente:

Firenze

Tokyo

Seoul

Qui il ristorante non è un servizio accessorio: è un’estensione culturale del marchio.

La sala di Gucci Osteria a Tokyo

La sala di Gucci Osteria a Tokyo

Armani e l’ospitalità integrata

Anche Armani ha costruito un sistema completo tra moda, hotel e ristorazione. Gli Armani/Ristorante di Milano e Dubai sono parte di un ecosistema che conta su 26 locali nel mondo considerando anche gli Armani Caffè e gli Emporio Armani Ristorante & Café.e che unisce:

ospitalità

design

cucina

commercio

Non si compra solo un prodotto Armani. Si entra dentro il mondo Armani.

Il Ristorante Armani di Milano

Il Ristorante Armani di Milano

Ralph Lauren: stile di vita americano servito al tavolo

Ralph Lauren è stato uno dei pionieri con:

The Polo Bar

Ralph’s Coffee

Ralph’s Restaurant

tra New York, Parigi e Milano. Qui il food serve a rafforzare l’immaginario del marchio:

eleganza americana

club esclusivo

comfort sofisticato

Il ristorante diventa racconto del marchio attraverso il cibo.

Il Ralph's Restaurant di Parigi

Il Ralph's Restaurant di Parigi

Tiffany e il Blue Box Café

Anche Tiffany & Co. ha puntato sulla ristorazione con il Blue Box Café all’interno del negozio simbolo di New York. L’obiettivo è evidente:

aumentare permanenza

creare esperienza condivisibile

trasformare il negozio in meta turistica

Prada e Marchesi 1824

In Italia il caso più interessante era fino a poco tempo fa quello di Prada con l’acquisizione di Pasticceria Marchesi 1824. Qui il lusso non apre un nuovo locale, ma incorpora una storica insegna milanese trasformandola in parte della propria identità. Tradizione gastronomica e moda diventano un unico linguaggio.

Louis Vuitton: café, chef stellati e cioccolaterie

Anche Louis Vuitton sta accelerando:

café temporanei

ristoranti

collaborazioni con chef stellati

spazi gastronomici nelle boutique

Da Parigi a Bangkok fino a Tokyo, passando ovviamente per Milano. Il caso di DaV Milano, nato dalla collaborazione tra la famiglia Cerea di Da Vittorio e il gruppo Louis Vuitton all’interno di The Arts Club, mostra bene questa evoluzione. Non è semplicemente un ristorante di hotel o un locale firmato: è uno spazio costruito per mettere insieme alta cucina, relazioni, lifestyle internazionale ed esperienza urbana in un unico ambiente. Anche qui il cibo diventa parte di un ecosistema più ampio, dove ospitalità, immagine e socialità si fondono.

Il cliente non entra solo per comprare una borsa. Entra per vivere un’esperienza completa e pe ril food lo fa con la realtà di ristorazione più importante a livello di attività.

Il Da Vittorio Café Louis Vuitton di via Montenapoleone a Milano

Il Da Vittorio Café Louis Vuitton di via Montenapoleone a Milano

Il ristorante da solo basta sempre meno

Dietro tutti questi progetti c’è una trasformazione più profonda. Il ristorante non scompare, ma da solo basta sempre meno. I modelli che crescono oggi sono quelli integrati:

commercio + food

hotel + ristorazione

spazi di lavoro + ospitalità

intrattenimento + cucina

Perché il vero obiettivo non è solo servire pasti, ma:

generare traffico

trattenere persone

moltiplicare le occasioni di consumo

Il metro quadro deve produrre di più

C’è poi un elemento molto concreto: il valore degli spazi. In città come New York, Parigi o Milano ogni metro quadro deve lavorare continuamente:

vendita

consumo

socialità

eventi

contenuti digitali

Un ristorante integrato in un marchio aumenta la redditività dello spazio e rafforza la relazione col cliente.

Un segnale anche per la ristorazione italiana

Tornando a New York, il punto non è imitare Ray-Ban aprendo ristoranti nei negozi. Il punto è capire la direzione del mercato. Oggi il cliente cerca:

ambienti fluidi

esperienze integrate

luoghi dove consumo e identità si mescolano

E questo cambia anche la ristorazione tradizionale. Non basta più avere una buona cucina. Bisogna diventare un luogo dove le persone vogliono restare.

Il futuro? Ecosistemi, non semplici locali

La vera lezione di Ray-Ban è forse tutta qui:

il negozio non è più solo negozio

il ristorante non è più solo ristorante

l’hotel non è più solo hotel

I confini tra settori si stanno sciogliendo. E questo era stato evidente già nel primo post pandemia, quando i sperimentavano pasticcerie che lavorano anche sul salato, ristoranti che riaprivano bar interni, hotel che potenziavano i ristoranti di fine dining da aprire ai non ospiti…E chi continua a ragionare solo in termini di “locale” rischia di trovarsi fuori mercato mentre altri costruiscono ecosistemi capaci di vendere contemporaneamente:

prodotti

esperienze

permanenza

identità

La ristorazione non sta certo scomparendo. Sta diventando il collante del commercio contemporaneo. Tutto questo può essere positivo per tutti se si saprà tenere la barra dritta a livello di identità e tradizione italiana da non abbandonare.