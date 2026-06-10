Il turismo familiare traina le partenze di giugno: in viaggio 16 milioni di italiani

La conclusione dell'anno scolastico continua infatti a rappresentare un punto di svolta per milioni di famiglie, che scelgono proprio giugno per inaugurare le vacanze estive approfittando di condizioni spesso più favorevoli rispetto ai mesi di alta stagione. Secondo l'indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi, saranno 16 milioni gli italiani che partiranno nel mese di giugno, di cui 4,9 milioni minorenni, confermando il peso crescente delle vacanze legate al calendario scolastico. Il fenomeno assume una dimensione economica rilevante, con un giro d'affari complessivo stimato in 7,5 miliardi di euro.

Un turismo a forte vocazione familiare

I dati delineano un movimento turistico caratterizzato soprattutto dalla presenza delle famiglie. Un elemento confermato anche dalla programmazione delle partenze: tre vacanzieri su quattro hanno infatti organizzato il proprio soggiorno con almeno un mese di anticipo, segnale di una crescente attenzione alla pianificazione e alla gestione del budget.

Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi

Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi

Commentando i risultati dell'indagine, il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, sottolinea come «siamo di fronte ad un movimento turistico dalla forte impronta familiare». Secondo Bocca, la tendenza a prenotare con largo anticipo evidenzia la volontà dei viaggiatori di ridurre gli imprevisti e di costruire vacanze sempre più organizzate e prevedibili.

Vince il turismo domestico, con il mare in testa

Anche quest'anno la scelta degli italiani premia in modo netto il territorio nazionale. Il 90,7% dei viaggiatori trascorrerà infatti la vacanza in Italia, mentre solo il 9,3% opterà per una destinazione estera. Tra coloro che resteranno nel Paese, il mare si conferma la meta dominante, raccogliendo oltre la metà delle preferenze. Seguono la montagna, le città d'arte e le località lacustri, che continuano a consolidare il proprio ruolo all'interno dell'offerta turistica nazionale.

Circa la metà degli italiani in partenza a giugno sceglie il mare come destinazione

Circa la metà degli italiani in partenza a giugno sceglie il mare come destinazione

Per chi sceglie l'estero, le grandi capitali europee mantengono il primato, davanti alle crociere e alle destinazioni balneari situate nei Paesi più vicini all'Italia. «Ancora una volta l'Italia fa strike raccogliendo il grosso delle preferenze degli intervistati», osserva Bocca. «Non stupisce che il mare resti in testa alla classifica tra le località più gettonate, ma è significativo anche il risultato ottenuto dalla montagna e dai laghi, che continuano a conquistare nuovi estimatori».

Vacanze di fine scuola, i numeri chiave 16 milioni gli italiani in viaggio a giugno 2026

gli italiani in viaggio a giugno 2026 4,9 milioni i minorenni in vacanza con le famiglie

i minorenni in vacanza con le famiglie 90,7% sceglie una destinazione in Italia

sceglie una destinazione in Italia 50,3% preferisce il mare

preferisce il mare 19,8% opta per la montagna

opta per la montagna 18,9% visita città d'arte

visita città d'arte 5,7% sceglie le località lacustri

sceglie le località lacustri 9,3% andrà all'estero, soprattutto nelle capitali europee

andrà all'estero, soprattutto nelle capitali europee 468 euro la spesa media pro capite

la spesa media pro capite 6 giorni la durata media della vacanza

la durata media della vacanza 7,5 miliardi di euro il giro d'affari complessivo

il giro d'affari complessivo 73,9% raggiungerà la meta in automobile

raggiungerà la meta in automobile 75% circa ha prenotato con almeno un mese di anticipo

circa ha prenotato con almeno un mese di anticipo 54,3% partirà entro il 15 giugno

partirà entro il 15 giugno 32,6% dormirà in casa di parenti o amici

dormirà in casa di parenti o amici 26,3% sceglierà hotel o villaggi turistici

Vacanze di fine scuola, i numeri chiave16 milioni gli italiani in viaggio a giugno 2026 4,9 milioni i minorenni in vacanza con le famiglie 90,7% sceglie una destinazione in Italia 50,3% preferisce il mare 19,8% opta per la montagna 18,9% visita città d'arte 5,7% sceglie le località lacustri 9,3% andrà all'estero, soprattutto nelle capitali europee 468 euro la spesa media pro capite 6 giorni la durata media della vacanza 7,5 miliardi di euro il giro d'affari complessivo 73,9% raggiungerà la meta in automobile 75% circa ha prenotato con almeno un mese di anticipo 54,3% partirà entro il 15 giugno 32,6% dormirà in casa di parenti o amici 26,3% sceglierà hotel o villaggi turistici

Vacanze brevi, spesa controllata e mobilità su gomma

L'indagine fotografa un turista sempre più attento ai costi. La permanenza media sarà di sei giorni, mentre la spesa pro capite prevista, comprensiva di trasporto, alloggio, ristorazione e attività ricreative, si attesterà sui 468 euro. La quota più consistente del budget verrà destinata ai pasti e ai trasferimenti, seguiti dalle spese per l'alloggio e dagli acquisti effettuati durante il soggiorno.

Quasi tre quarti dei vacanzieri utilizzeranno la propria automobile per raggiungere la destinazione scelta

Quasi tre quarti dei vacanzieri utilizzeranno la propria automobile per raggiungere la destinazione scelta

Anche sul fronte della mobilità emergono indicazioni precise: quasi tre quarti dei vacanzieri utilizzeranno la propria automobile per raggiungere la destinazione scelta, mentre una quota più contenuta si sposterà in aereo o via mare. Le partenze saranno concentrate soprattutto nella prima metà del mese, confermando la stretta correlazione tra calendario scolastico e programmazione delle vacanze.

Dove va il budget delle vacanze 29,5% della spesa destinata a pasti e ristorazione

della spesa destinata a pasti e ristorazione 23,5% ai trasporti e agli spostamenti

ai trasporti e agli spostamenti 18,6% all'alloggio

all'alloggio 12,7% allo shopping durante il soggiorno

Dove va il budget delle vacanze29,5% della spesa destinata a pasti e ristorazione 23,5% ai trasporti e agli spostamenti 18,6% all'alloggio 12,7% allo shopping durante il soggiorno

Chi resta a casa: il peso dei costi continua a incidere

Se da un lato le vacanze di fine scuola coinvolgeranno milioni di italiani, dall'altro emerge una quota significativa di cittadini che rinuncerà a partire. Secondo l'indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi, il principale ostacolo resta quello economico: il 50,3% di chi non andrà in vacanza indica infatti i costi come motivo della rinuncia. Seguono le ragioni familiari, segnalate dal 25,1% degli intervistati, mentre il 23,8% dichiara di aver semplicemente programmato il proprio periodo di ferie in un altro momento dell'anno. Un dato che conferma come la capacità di spesa continui a influenzare le scelte turistiche delle famiglie, pur in presenza di una domanda complessivamente in crescita rispetto allo scorso anno.

Perché non si parte 50,3% rinuncia alla vacanza per motivi economici

rinuncia alla vacanza per motivi economici 25,1% per motivi familiari

per motivi familiari 23,8% perché partirà in un altro periodo dell'anno

Perché non si parte50,3% rinuncia alla vacanza per motivi economici 25,1% per motivi familiari 23,8% perché partirà in un altro periodo dell'anno

Giugno da anticipo dell'estate a stagione turistica autonoma

L'aspetto più interessante che emerge dall'indagine riguarda forse il ruolo crescente del mese di giugno all'interno dell'economia turistica italiana. Non più semplice periodo di transizione verso luglio e agosto, ma segmento ormai capace di generare flussi consistenti e ricadute economiche autonome. «L'indagine rivela una crescita rispetto al 2025», evidenzia Bocca. «Questo dato va letto come un'opportunità per valorizzare il mese di giugno, considerandolo già integrato in una stagione turistica piena e non soltanto come un anticipo dell'estate». Una prospettiva che apre nuove possibilità per operatori e destinazioni, chiamati a sviluppare proposte sempre più accessibili, sostenibili e integrate per intercettare una domanda che mostra segnali di consolidamento anno dopo anno.