Filiera agroalimentare italiana: il ruolo degli hub logistici secondo Sogemi

Sogemi ha preso parte al Forum “La Roadmap del futuro per il Food & Beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni”, organizzato da TEHA Group il 5 e 6 giugno a Bormio. L’evento ha riunito istituzioni, imprese e operatori della filiera agroalimentare italiana per analizzare le principali dinamiche del comparto. Al centro del confronto, i temi legati a competitività, sostenibilità, gestione dei flussi, internazionalizzazione e organizzazione delle filiere distributive.

Il confronto tra istituzioni e imprese al Forum Food & Beverage di Bormio

Durante la sessione dedicata al contributo dell’industria e del retail allo sviluppo dei territori, è intervenuto Cesare Ferrero, Presidente Sogemi, vicepresidente Italmercati e membro del board della WUWM. Ferrero ha evidenziato il ruolo centrale delle infrastrutture agroalimentari nel rafforzamento della competitività territoriale, sottolineando come i mercati rappresentino nodi strategici per la logistica e la distribuzione del cibo.

Semplificazione e dati: le leve per la filiera agroalimentare

«È stato un incontro di alto livello, sia per la qualità degli speaker sia per la profondità delle analisi presentate», ha dichiarato Cesare Ferrero. «Dal confronto tra rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali, manager e imprenditori è emersa una consapevolezza condivisa: ci troviamo in una fase caratterizzata da una crescita economica contenuta e da una crescente complessità dei mercati. In questo contesto diventa fondamentale puntare su efficienza, capacità gestionale e semplificazione dei processi». Ferrero ha inoltre sottolineato la centralità della semplificazione normativa e della disponibilità di dati condivisi lungo la filiera. «L’efficienza del sistema passa attraverso regole più semplici, una governance più efficace e una maggiore trasparenza informativa. La disponibilità di dati condivisi e comparabili rappresenta oggi uno strumento indispensabile per consentire alle imprese di programmare gli investimenti e affrontare le trasformazioni del mercato con maggiore consapevolezza».

Mercati agroalimentari come hub strategici della distribuzione

«Da questo confronto esce ulteriormente rafforzata la convinzione che i mercati agroalimentari rappresentino infrastrutture strategiche per la competitività dei territori. Così come un territorio non può svilupparsi senza aeroporti efficienti, allo stesso modo non può essere competitivo dal punto di vista logistico e distributivo senza un moderno hub alimentare. Il Mercato Agroalimentare di Milano svolge esattamente questa funzione: garantire efficienza, sostenibilità e continuità nei flussi di approvvigionamento e distribuzione del cibo», ha sottolineato Ferrero.

Cesare Ferrero, Presidente Sogemi, vicepresidente Italmercati e membro del board della WUWM

Nel corso del Forum sono state presentate analisi sull’evoluzione del comparto Food & Beverage e sulle prospettive del Made in Italy sui mercati internazionali. «L’agroalimentare italiano si trova di fronte a sfide decisive che richiedono visione strategica, capacità di innovazione e una crescente collaborazione tra tutti gli attori della filiera», ha commentato Benedetta Brioschi, Partner e Responsabile Food & Retail di TEHA Group. «Momenti di confronto come quello di Bormio consentono di mettere a sistema competenze, esperienze e dati per costruire una roadmap condivisa a supporto della competitività del settore e dei territori».

Distribuzione ortofrutticola e ruolo del Mercato di Milano

Tra i partecipanti anche operatori della distribuzione come F.lli Spreafico. «L’efficienza della filiera ortofrutticola dipende sempre di più dalla capacità di integrare logistica, innovazione e sostenibilità», ha dichiarato Raffaele Spreafico, Amministratore Delegato di Spreafico Francesco & F.lli Spa «Il Mercato di Milano rappresenta un nodo strategico per l’approvvigionamento e la distribuzione dei prodotti freschi e il confronto sviluppato durante il Forum ha confermato quanto sia importante investire in infrastrutture moderne e in strumenti che favoriscano la collaborazione tra produzione, commercio e distribuzione».

La partecipazione al Forum conferma il ruolo di Sogemi nel dibattito sul futuro della filiera agroalimentare italiana. Il Mercato Alimentare di Milano si consolida come piattaforma strategica per garantire efficienza logistica, sostenibilità dei processi e continuità nella distribuzione alimentare.