Benessere, silenzio e tempo per sé: così cambiano i viaggi nel 2026

Staccare la spina? Chi vive in città frenetiche o svolge un’attività particolarmente intensa sente sempre più spesso il bisogno di allontanarsi dalla folla e dal caos. Evita i luoghi affollati, rinuncia volentieri alle lunghe code davanti ai musei e va alla ricerca di silenzio e tranquillità. A volte basta un bosco, una distesa di fiori, un rifugio immerso nel verde o un hotel accogliente capace di offrire momenti di autentico relax per riappropriarsi del proprio tempo. Il turismo sta cambiando direzione e si orienta sempre più verso il benessere e la ricerca del silenzio, che sta diventando un vero e proprio lusso. I dati provenienti da gruppi alberghieri, agenzie di viaggio e osservatori internazionali confermano che il 2026 sarà l’anno delle fughe tranquille e dei viaggi consapevoli.

Quietcation: immergersi nella natura

Tra le manifestazioni più evidenti di questo cambiamento c'è la cosiddetta quietcation, una forma di viaggio che mette al centro il silenzio, la lentezza e la riconnessione con sé stessi. Non si tratta semplicemente di una pausa dalla frenesia quotidiana, ma di un modo diverso di abitare il tempo, dedicato all'ascolto, alla riflessione e al riposo. Il movimento che punta sulla quiete e sulla disintossicazione digitale viene chiamato anche "hushpitality" (hush significa silenzio) ed è un invito a prendere le distanze dalla cultura del lavoro frenetico. A raccontare questa esigenza è Giuseppina Guggino, proprietaria del Baglio del Gattopardo, una struttura isolata, recuperata e destinata a un pubblico di appassionati e cultori. In passato faceva parte del Feudo dei Tomasi di Lampedusa e prende il nome dal luogo dove i monaci frangevano l’olio per i principi.

Natura, silenzio e lentezza: l’esperienza proposta dal Baglio del Gattopardo

Natura, silenzio e lentezza: l’esperienza proposta dal Baglio del Gattopardo

«Una dimora storica senza tempo in un contesto paesaggistico di una riserva naturale, tra alberi di ulivo secolari, dove spazio e tempo sanno di infinito silenzio e di tradizioni lontane. Il valore aggiunto delle preesistenze culturali etnoantropologiche, con la presenza di un frantoio settecentesco per la macina delle olive, e archeologiche, quali tombe e tesori nascosti nella natura, l’accoglienza familiare e i sapori di una volta sono tutti elementi di cui oggi ognuno di noi ha bisogno per ritrovarsi». La ricerca del silenzio porta sempre più viaggiatori a scegliere luoghi immersi nella natura e lontani dai ritmi della quotidianità. Ma il bisogno di rigenerazione non si ferma alle campagne o alle riserve naturali. Sempre più spesso si traduce anche nella volontà di riscoprire il rapporto con la montagna e con i benefici che essa può offrire.

Respirare la montagna

L’Alto Adige e i suoi territori rappresentano uno degli esempi più concreti di questa tendenza. Qui il benessere si lega alla natura, al clima e a uno stile di vita che restituisce valore al silenzio, alla lentezza e al tempo vissuto senza fretta. A Parcines, nei dintorni di Merano, il progetto "Gsund bleibm! Salute! Take care!" nasce con l’obiettivo di rendere accessibili i benefici del particolare microclima della zona. Al centro dell’iniziativa c’è la Cascata di Parcines, certificata dall’Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera (Lmu) come luogo di cura, che diventa il punto di partenza per attività di climatoterapia e respirazione consapevole pensate per favorire il riequilibrio psicofisico.

La Cascata di Parcines è al centro di attività di climatoterapia

La Cascata di Parcines è al centro di attività di climatoterapia

La salute viene dall’erba essiccata

Accanto all’aria di montagna, ai boschi e ai percorsi dedicati alla respirazione, sopravvivono tradizioni che da generazioni vengono utilizzate per favorire il benessere. Una delle più caratteristiche è il bagno di fieno, trattamento nato proprio in Alto Adige. L’erba dell’alpeggio, ricca di proprietà benefiche, viene falciata al mattino presto o alla sera per preservare gli oli essenziali. Arnica, timo, alchemilla e altre piante officinali si mescolano all’erba, che viene poi essiccata e preparata per il trattamento. La persona immersa nel bagno di fieno inizia a sudare, favorendo l’eliminazione delle tossine. Fiè allo Sciliar, sull’altopiano omonimo, vanta una lunga tradizione in questo ambito. Le proprietà delle erbe agiscono sull’organismo aiutando a rilassare e stimolare la muscolatura, ridurre la ritenzione idrica e migliorare la circolazione sanguigna.

Il bagno di fieno valorizza le proprietà delle erbe alpine

Il bagno di fieno valorizza le proprietà delle erbe alpine

Alla ricerca del benessere in città

Il desiderio di rallentare, però, non riguarda soltanto chi sceglie di partire. Sempre più persone cercano occasioni di rigenerazione anche senza allontanarsi dalla propria città, trasformando il benessere in un’esperienza accessibile durante tutto l’anno. Un esempio è rappresentato da Terme De Montel, a Milano, inaugurate nell’aprile dello scorso anno. Nei primi dodici mesi di attività hanno registrato 150mila ingressi complessivi, di cui l’80% provenienti dal mercato domestico e il 20% da clienti stranieri. Il primo anno ha visto una presenza eterogenea e trasversale: residenti milanesi, viaggiatori internazionali, professionisti, coppie e gruppi.

Le Terme De Montel trasformano il relax in un’esperienza urbana

Le Terme De Montel trasformano il relax in un’esperienza urbana

Un pubblico che non cerca soltanto relax, ma esperienze autentiche capaci di restituire qualità al tempo trascorso. Molti hanno scoperto i benefici delle acque termali della città, captate a 396 metri di profondità, pure e attive per la cura della pelle. Il complesso si sviluppa su oltre 16mila metri quadrati, di cui 6mila al coperto e 10mila all’aperto tra corti e aree verdi. Le ex Scuderie De Montel, splendido esempio di architettura Liberty alle spalle dello stadio di San Siro, dopo decenni di abbandono si sono trasformate in un’oasi di relax nel cuore della città. Ogni ospite vive l’esperienza secondo i propri tempi e le proprie esigenze. Un po’ come accadeva nell’antica Roma, quando le terme erano luoghi dedicati non solo alla cura del corpo, ma anche all’incontro e alla socialità.

L’esperienza milanese non rappresenta un caso isolato. Negli ultimi anni le città hanno iniziato a investire sempre di più in spazi dedicati alla salute e alla qualità della vita, interpretando il benessere come parte integrante dell’esperienza urbana. Nel 2007 QC Spa è stato il primo gruppo a inaugurare una spa in città, a Porta Romana, a Milano. Oggi a Bergamo, ChorusLife ospita una delle spa più grandi d’Italia, con 9mila metri quadrati sviluppati su più livelli. Voluta dall’imprenditore Domenico Bosatelli e inaugurata il 15 gennaio, l’Immersive Spa di ChorusLife è uno spazio dedicato alla salute del corpo e dello spirito. Un percorso rilassante che offre l’accesso a una vasta gamma di trattamenti ed esperienze personalizzate.

ChorusLife, nel centro di Bergamo, ospita una delle spa più grandi d’Italia

ChorusLife, nel centro di Bergamo, ospita una delle spa più grandi d’Italia

Il gruppo è riuscito a trasformare un’ex area industriale in uno spazio dedicato al benessere e alla qualità della vita. Perché il benessere non si “fa”, si attraversa. L’immersione è fatta di calore, freddo, luce, suono, acqua e profumi, pensati per accompagnare il corpo lasciando che la mente segua naturalmente il percorso. Per chi desidera soggiornare, il Radisson Blu Hotel 4 stelle offre un’esperienza integrata all’interno di spazi ad alta efficienza energetica, con servizi dedicati alla persona, lounge bar, ristorante e sale meeting attrezzate.

Piscina, yoga e spazi immersi nel verde

Accanto alle terme urbane cresce anche l’offerta delle strutture ricettive che fanno del benessere uno degli elementi centrali dell’esperienza di soggiorno. Non si parla più soltanto di spa, piscine e massaggi, ma di attività capaci di coinvolgere corpo e mente. Sempre più hotel propongono corsi di yoga, meditazione e percorsi immersi nella natura, cercando di intercettare una domanda in crescita soprattutto tra i più giovani. Un esempio è l’Adler Lodge Ritten, che ha realizzato un nuovo padiglione yoga nel bosco e un lodge costruito secondo i principi della bioedilizia, ispirato al concetto della foresta e perfettamente integrato nel paesaggio.

L’Adler Lodge Ritten ha ampliato l’offerta wellness con il padiglione yoga

L’Adler Lodge Ritten ha ampliato l’offerta wellness con il padiglione yoga

Hannes Pignater, resort manager Adler, sottolinea: «Non offriamo semplicemente servizi, ma esperienze pensate per favorire l’ascolto di sé, in sintonia con la natura in tutta la sua bellezza. Tutto nasce dal ritmo che ci circonda - la luce, il silenzio, gli spazi ampi, il susseguirsi delle stagioni - e da lì prende forma un equilibrio che fa bene al corpo e alla mente». Parliamo quindi di un’esperienza profonda di benessere che non nasce da un format, ma da un modo di vivere autentico, lento ed essenziale, come il paesaggio che la circonda. Questa filosofia prende forma in attività dedicate all’ascolto e alla presenza, come la nuova Mountain Sound Meditation in sauna, una meditazione guidata con respirazione consapevole che unisce i suoni naturali della montagna al calore della sauna.

Le terme diventano più giovani

In questa trasformazione del turismo del benessere un ruolo importante è giocato anche dal mondo termale, che negli ultimi anni ha ampliato il proprio pubblico e ridefinito il proprio linguaggio. Fino a pochi anni fa le località termali erano considerate spazi riservati a una clientela prevalentemente adulta. Oggi, invece, le acque termali fanno parte di un sistema capace di rigenerare corpo e mente, trasformando le terme in luoghi dedicati all’equilibrio, alla prevenzione e alla consapevolezza. A questo proposito Olimpia Caputi, Relations Manager Group, osserva: «Negli ultimi anni le terme stanno vivendo una nuova fase, soprattutto tra i giovani».

Sempre più giovani scelgono le terme per rigenerarsi

Sempre più giovani scelgono le terme per rigenerarsi

«Da luoghi tradizionalmente associati alla cura e a un pubblico più adulto, si sono trasformate in spazi di benessere e pausa, sempre più vicini alle abitudini degli under 35 - prosegue. I dati di settore mostrano infatti una crescita significativa della loro presenza, che in alcune strutture arriva a superare il 30% dei visitatori. A cambiare è anche il modo di viverle: piacciono esperienze brevi e accessibili, percorsi benessere serali, format social da condividere in coppia o con amici e proposte ibride che uniscono relax, design e natura. Sempre più centrali anche i temi della sostenibilità e del self-care, che rendono le terme una scelta coerente con lo stile di vita delle nuove generazioni. Più che un ritorno, quindi, è una vera evoluzione: le terme mantengono la loro funzione originaria, ma si aprono a un nuovo immaginario, più contemporaneo e vicino ai giovani».

Acquisizioni di terme storiche e valorizzazione del patrimonio

La crescita della domanda non è passata inosservata agli operatori del settore. Sempre più gruppi stanno investendo in strutture storiche con l’obiettivo di creare destinazioni dedicate al benessere durante tutto l’anno. È il caso di Terme e Spa Italia. L’esperienza del gruppo trae origine dallo storico complesso di Terme di Saturnia, icona internazionale del benessere. Dal 2021 ha avviato un processo di acquisizioni che comprende De Montel - Terme Milano, Terme di Chianciano e Monticello The Entertainment Spa, con l’obiettivo di intercettare la crescente domanda di benessere attraverso innovazione e sostenibilità. Saturnia, da 3mila anni, rappresenta una fonte naturale di benessere. Un percorso che rafforza il ruolo della storica destinazione termale della Maremma toscana, sempre più orientata a un modello integrato che combina ospitalità, salute e longevità.

La tendenza del mercato guarda alla longevità

L’evoluzione del turismo wellness non si ferma però al relax. Una delle tendenze più forti riguarda la longevità, con un numero crescente di strutture che affiancano all’ospitalità programmi medico-scientifici dedicati alla prevenzione e all’invecchiamento in salute. Villa Eden Private Merano è una dimora di charme immersa in un parco secolare di cedri del Libano, cipressi e palme. Con sole 25 suite, ha fatto della longevità una vera cultura da vivere.

A Villa Eden Private Merano la longevità diventa parte dell’esperienza di soggiorno

A Villa Eden Private Merano la longevità diventa parte dell’esperienza di soggiorno

Il metodo “Timeless Longevity” inaugura un nuovo approccio all’invecchiamento di qualità. Un percorso raffinato e sostenibile che interviene alla radice dell’invecchiamento, mettendo al centro prevenzione, infiammazione silente ed equilibrio metabolico. La cucina non è restrittiva, ma intelligente, personalizzata e orientata al piacere consapevole. Yoga, fitness, camminate e attività guidate non puntano alla prestazione, ma alla funzionalità, alla mobilità e alla postura. La gastronomia rappresenta uno dei pilastri centrali dell’esperienza. Sotto la guida dell’executive chef Marcello Corrado, gli ospiti possono scegliere tra due ristoranti: il fine dining di The Tasting Room, inserito nella Guida Michelin 2026, oppure una proposta più legata alla cucina genuina, regionale e sostenibile.

Il lusso di oggi: silenzio, tempo e benessere

Insomma, che si tratti di una dimora immersa nella natura, di una cascata di montagna, di un bagno di fieno, di una spa urbana o di un percorso dedicato alla longevità, il filo conduttore è sempre lo stesso: ritrovare tempo, equilibrio e qualità della vita. Il turismo del benessere non coincide più soltanto con una vacanza o con qualche giorno di relax, ma con la ricerca di esperienze capaci di rigenerare corpo e mente. E in un'epoca segnata dalla velocità, dall'iperconnessione e dalla continua pressione del quotidiano, il silenzio, la lentezza e la cura di sé stanno diventando una delle forme di lusso più ricercate.