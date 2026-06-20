Vacanze 2026, l’Italia supera Spagna e Grecia nelle preferenze dei turisti europei

L’Italia si conferma la destinazione turistica più attrattiva d’Europa per le prossime vacanze estive. Secondo il focus dedicato a “Le vacanze estive degli europei”, realizzato da Confturismo Confcommercio in collaborazione con Swg&PollingEurope, il 54% dei cittadini europei indica il Bel Paese come meta preferita per i viaggi della stagione, davanti a Spagna (51%), Grecia (46%), Francia (41%), Croazia (34%) e Regno Unito (30%).

Per i turisti europei l'Italia è la destinazione turistica più attrattiva del continente

L’interesse verso l’Italia supera la media continentale in diversi mercati strategici. Il gradimento raggiunge il 61% tra gli spagnoli, il 60% tra i polacchi, il 62% nei Paesi dell’Europa meridionale e il 60% nell’Europa centro-orientale, confermando la forza del brand turistico nazionale.

Città d’arte, cultura e patrimonio storico trainano il turismo

Tra gli elementi che rendono l’Italia una delle destinazioni più apprezzate figurano soprattutto le grandi città storiche, indicate dal 46% degli europei. Un ruolo centrale è svolto anche da musei, siti archeologici e patrimonio artistico, scelti dal 31% dei potenziali visitatori.

Ad aumentare il gradimento degli stranieri ci sono le bellezze delle città d‘arte italiane, come il Colosseo a Roma

All’interno delle classifiche di percezione turistica, l’Italia viene considerata il Paese più interessante da visitare e occupa posizioni di vertice anche per la qualità delle strutture ricettive e per la capacità di offrire esperienze di viaggio coinvolgenti.

Enogastronomia, borghi e turismo autentico tra i nuovi trend di viaggio

Accanto alle mete più conosciute cresce il desiderio di scoprire l’Italia meno battuta dai grandi flussi turistici. Il 28% degli europei vorrebbe vivere un’esperienza enogastronomica in territori tipici, mentre il 27% è interessato alla visita dei piccoli borghi, sempre più apprezzati per autenticità e identità culturale.

Il 28% degli europei vorrebbe vivere un'esperienza enogastronomica in Italia

L’attenzione verso destinazioni alternative rappresenta una risposta concreta al fenomeno dell’overtourism, favorendo una distribuzione più equilibrata dei visitatori e valorizzando aree ricche di tradizioni, folklore e patrimonio locale.

Cammini nella natura e tradizioni locali conquistano i viaggiatori

La ricerca di esperienze autentiche emerge con forza anche nelle nuove preferenze dei turisti europei. Tra le attività più apprezzate figurano la scoperta delle tradizioni popolari e del folklore italiano, indicate dal 24% degli intervistati, e i percorsi immersi nella natura, scelti dal 22%.

Il 24% degli intervistati vorrebbe scoprire le tradizioni popolari e folkloristiche italiane

Al contrario, risultano meno determinanti gli aspetti legati al consumo e all’intrattenimento. Solo il 12% associa una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e il 6% alle attività sportive.

Whycation, benessere e turismo esperienziale ridisegnano il mercato

Le nuove tendenze internazionali mostrano un cambiamento nelle motivazioni che guidano la scelta delle vacanze. Secondo il report Travel Trends 2026 di Barceló Hotel Group, il 40% dei viaggiatori organizza il proprio soggiorno partendo dalle esperienze che desidera vivere piuttosto che dalla destinazione.

Un trend in decisa crescita è rappresentato dal desiderio di esperienze outdoor all'insegna dello sport

Questo fenomeno, noto come whycation, favorisce itinerari costruiti attorno a passioni e interessi personali. Tra i segmenti in maggiore crescita figurano le Sport & Outdoor Experiences, dedicate a chi ricerca attività all’aria aperta e turismo attivo, e il comparto Wellness, Thermal & Longevity, sempre più richiesto dai viaggiatori orientati a rigenerazione psicofisica, prevenzione, slow living e benessere.

Turismo culturale ed eventi al centro delle scelte di viaggio

Il turismo culturale continua a rappresentare uno dei principali motori della domanda internazionale. Oltre ai grandi siti storici e artistici, aumenta l’interesse verso luoghi meno conosciuti, percorsi esclusivi ed esperienze capaci di raccontare l’identità autentica dei territori. Le motivazioni di viaggio comprendono inoltre la partecipazione a eventi, festival, manifestazioni e appuntamenti professionali. Le partenze si intrecciano spesso con momenti significativi della vita personale, come matrimoni, lune di miele e soggiorni romantici.

L'Italia rimane una delle destinazioni preferite per occasioni particolari come una luna di miele

Grazie alla combinazione di patrimonio culturale, paesaggi, eccellenze enogastronomiche e nuove forme di turismo esperienziale, l’Italia continua a rafforzare il proprio ruolo di riferimento nel panorama turistico europeo, confermandosi una delle destinazioni più desiderate e competitive a livello internazionale.