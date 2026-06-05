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Ferrero investe 60 milioni in Francia: nuovo polo europeo per i Nutella Biscuits

Ferrero investe in Francia con un piano da 60 milioni di euro fra Normandia e Hauts-de-France: nuovo centro per Nutella Biscuits a Nieppe e modernizzazione degli impianti, tra logistica e capacità produttiva

di Redazione Italia a Tavola
 
05 giugno 2026 | 12:26

Ferrero investe 60 milioni in Francia: nuovo polo europeo per i Nutella Biscuits

Ferrero investe in Francia con un piano da 60 milioni di euro fra Normandia e Hauts-de-France: nuovo centro per Nutella Biscuits a Nieppe e modernizzazione degli impianti, tra logistica e capacità produttiva

di Redazione Italia a Tavola
05 giugno 2026 | 12:26
 

Indice

Il rafforzamento della presenza industriale di Ferrero in Francia passa attraverso un nuovo piano di investimenti che coinvolge siti produttivi e infrastrutture logistiche già esistenti. Il progetto è stato presentato da Ferrero France in occasione del summit Choose France, appuntamento dedicato all’attrattività economica del Paese per gli investitori internazionali. L’intervento complessivo ammonta a 60 milioni di euro e si inserisce in una strategia di consolidamento di lungo periodo sul territorio francese, dove il gruppo è attivo da oltre sessant’anni.

Ferrero investe 60 milioni in Francia: nuovo polo europeo per i Nutella Biscuits

Nutella Biscuits, nasce a Nieppe il centro produttivo europeo

Nieppe e il nuovo polo per i Nutella Biscuits

Una parte rilevante del piano riguarda lo stabilimento di Nieppe, nella regione Hauts-de-France, di proprietà di Biscuits Delacre, società affiliata di Ferrero. Qui nascerà un centro di produzione dedicato ai Nutella Biscuits, con un investimento pari a 30 milioni di euro. L’obiettivo è concentrare in un unico sito la produzione per il mercato europeo del prodotto, ormai stabilmente inserito tra le referenze del gruppo. Il progetto si inserisce in un più ampio processo di riorganizzazione industriale che punta a rendere più efficiente la filiera produttiva dei biscotti a marchio Ferrero, integrando capacità produttiva e logistica.

Villers-Ecalles e la modernizzazione della filiera Nutella

La seconda parte del piano investimenti riguarda lo stabilimento di Villers-Ecalles, in Normandia, uno dei principali poli produttivi mondiali di Nutella. Qui saranno destinati ulteriori 30 milioni di euro, suddivisi tra interventi di modernizzazione industriale e sviluppo di una nuova linea di confezionamento professionale per il formato da 3 kg, destinato al canale professionale. Parallelamente, il piano include anche il completamento di due nuovi magazzini logistici a Cléon e Barentin, a supporto della distribuzione e dell’organizzazione delle scorte.

Ferrero investe 60 milioni in Francia: nuovo polo europeo per i Nutella Biscuits

Nello stabilimento di Villers-Ecalles prevista una nuova linea di confezionamento per la Nutella in formato 3kg

Il ruolo della Francia nella strategia industriale del gruppo

Nel corso degli ultimi cinque anni, Ferrero ha investito complessivamente circa 210 milioni di euro in Francia per rafforzare capacità produttiva, logistica e competitività industriale. Nel Paese il gruppo impiega circa 1.400 dipendenti diretti, generando inoltre oltre 11.000 posti di lavoro tra indotto e filiera estesa. Un ruolo che, secondo l’azienda, conferma la centralità del mercato francese nella strategia europea del gruppo. «Da molti anni la Francia riveste un ruolo centrale nella strategia industriale e logistica di Ferrero in Europa», ha dichiarato Mauro de Felip, amministratore delegato di Ferrero Francia.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
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