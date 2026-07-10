Oltre 11 milioni di italiani sceglieranno la bicicletta durante le vacanze

Saranno oltre 11 milioni gli italiani che, nel corso delle vacanze estive, sceglieranno di utilizzare la bicicletta per vivere il proprio tempo libero. C'è chi partirà portandosi la propria due ruote e chi invece preferirà noleggiarla una volta arrivato a destinazione, ma il risultato non cambia: la bicicletta continua a conquistare spazio nelle abitudini di viaggio degli italiani e si conferma uno degli strumenti più utilizzati per esplorare il territorio durante l'estate. A fotografare questa tendenza sono i dati dell'Osservatorio Confturismo-Confcommercio, realizzato in collaborazione con Swg, che restituiscono l'immagine di un fenomeno in costante crescita e sempre più rilevante per l'offerta turistica del Paese.

Cresce l'uso della bicicletta in vacanza

Entrando nel dettaglio, saranno 4,6 milioni gli italiani che porteranno con sé la propria bicicletta durante le vacanze estive, circa 600mila in più rispetto al 2023. Parallelamente cresce ancora di più il ricorso al noleggio: 6,6 milioni di vacanzieri sceglieranno infatti di utilizzare una bici presa direttamente nella località di soggiorno, oltre un milione in più rispetto allo scorso anno. Un dato che racconta anche come la rete di servizi dedicati al cicloturismo stia diventando sempre più diffusa e accessibile, rendendo la bicicletta una scelta semplice anche per chi non desidera affrontare il viaggio con il proprio mezzo.

Aumentano sia i vacanzieri con bici al seguito sia quelli che scelgono il noleggio

Aumentano sia i vacanzieri con bici al seguito sia quelli che scelgono il noleggio

Di conseguenza, la bicicletta entra sempre più spesso nella programmazione delle vacanze, accompagnando un modo diverso di vivere le destinazioni. Pedalare permette infatti di attraversare borghi, campagne, coste e città con tempi più lenti, fermarsi lungo il percorso, entrare in contatto con il territorio e con le realtà locali. È un'esperienza che unisce movimento, scoperta e sostenibilità e che continua ad allargare il proprio pubblico, coinvolgendo famiglie, coppie e singoli che cercano un rapporto più diretto con i luoghi visitati (con ricadute positive anche sull'economia e sul turismo delle aree rurali).

Pinzger: «Il cicloturismo è un fattore di competitività»

«La bicicletta è ormai protagonista delle vacanze estive degli italiani e rappresenta una scelta che va ben oltre la pratica sportiva - ha commentato il presidente di Confturismo-Confcommercio, Manfred Pinzger. Parla di un nuovo modo di vivere le destinazioni turistiche, più sostenibile, autentico e rispettoso dei territori. Per questo è fondamentale continuare a investire nella qualità delle infrastrutture ciclabili, nei servizi dedicati e nella valorizzazione degli itinerari, affinché il cicloturismo diventi sempre più un fattore di competitività per l'offerta turistica italiana e un'opportunità di sviluppo anche per i piccoli comuni».

Il presidente di Confturismo, Manfred Pinzger

Il presidente di Confturismo, Manfred Pinzger

Un comparto che continua a rafforzarsi

Le indicazioni emerse dall'Osservatorio, del resto, si inseriscono in un percorso di crescita che dura ormai da diversi anni. Il cicloturismo si è infatti consolidato come uno dei segmenti più dinamici del turismo italiano e continua a rafforzare il proprio peso all'interno dell'economia del comparto. Nel 2025, ricordiamo (citando il sesto rapporto “Viaggiare con la bici”), ha generato circa 49 milioni di presenze e un impatto economico di 6,4 miliardi di euro, confermando la rilevanza raggiunta dopo il forte sviluppo registrato negli anni successivi alla pandemia. Numeri che mostrano come la bicicletta sia ormai diventata un elemento strutturale dell'offerta turistica italiana, capace di creare valore per le destinazioni e, come detto, di distribuire i flussi anche al di fuori dei circuiti più tradizionali.