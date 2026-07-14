Sindaci ai fornelli, vince la coppia Angarano-Lallito con un piatto di mare

L'undicesima edizione di "Sindaci, ai fornelli!" ha incoronato vincitori il sindaco di Bisceglie (Bat), Angelantonio Angarano, e la sindaca di Casacalenda (Cb), in Molise, Sabrina Lallito. La competizione gastronomica, che ogni anno riunisce amministratori locali e grandi protagonisti della cucina italiana, si è svolta a Martina Franca (Ta), confermandosi un appuntamento capace di coniugare promozione del territorio, alta cucina e confronto tra istituzioni.

Angelantonio Angarano e Sabrina Lallito festeggiano la vittoria dell'11^ edizione di Sindaci, ai fornelli!

Ideata dal giornalista e gastronomo Sandro Romano e organizzata da Rp Consulting di Bari, la manifestazione ha visto alternarsi sul palco amministratori, chef e ospiti istituzionali in una serata condotta da Mauro Pulpito, insieme alla speaker di Radionorba Claudia Cesaroni e al comico Alessio Giannone, conosciuto dal pubblico come Pinuccio.

La squadra rosa conquista la vittoria con "L'insalata tiepida di mare"

A conquistare la giuria è stata la squadra rosa, composta da Angelantonio Angarano e Sabrina Lallito, affiancati dagli chef Isabella Potì e Floriano Pellegrino. Il piatto vincitore, "L'insalata tiepida di mare", ha ottenuto il punteggio più alto, distinguendosi tra le proposte presentate durante la serata. «Siamo stati una squadra davvero affiatata» ha dichiarato Angarano. «Ringrazio gli chef e Sabrina perché abbiamo lavorato con grande sintonia, come una vera squadra, e il risultato si è visto».

La sindaca di Casacalenda (Cb) Sabrina Lallito assieme a chef Isabella Potì prepara L'insalata tiepida di mare

Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria composta da rappresentanti del mondo imprenditoriale e gastronomico pugliese, che ha premiato una preparazione capace di convincere per equilibrio e lavoro di squadra. «Una vittoria che unisce due regioni. Mi porto a casa una grande premio e una nuova grande amicizia» ha aggiunto la Lallito.

Sindaci e chef insieme per valorizzare territori e gastronomia

Nel corso della competizione si sono sfidate anche altre quattro squadre, ognuna composta da due amministratori locali e due chef. La squadra arancione era formata dalla sindaca di Lizzano (Ta), Lucia Palombella, e dal sindaco di Martina Franca e presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, insieme agli chef Andrea Catalano, del ristorante Dissapore di Carovigno (Br), e Gianfranco Palmisano, del ristorante Gaonas di Martina Franca.

Tanti i sindaci in gara, che hanno preparato prelibatezze per il pubblico

La squadra viola ha visto protagonisti i sindaci Marco Galiano, di Trani, e Francesco Paolo Ricci, di Bitonto, affiancati dalle chef Antonella Ricci (Antonella Ricci e Vinod Sokar, Ceglie Messapica) e Angela D’Errico (Casale Pontrelli, Capurso). La squadra verde era composta dal sindaco di Mesagne (Br), Francesco Rogoli, e dalla sindaca di Pietrapertosa (pz), Teresa Colucci, accompagnati dalle chef Maria Antonietta Santoro (Al Becco della Civetta, Castelmezzano) e Tiziana Mita (Due Camini, Borgo Egnazia). La squadra blu, infine, ha riunito il sindaco di Valenzano (Ba), Giampaolo Romanazzi, e quello di Turi (Ba), Giuseppe De Tomaso, insieme agli chef Nadia Tamburrano e Giammichele Pagone.

La manifestazione conferma il legame tra istituzioni e alta cucina

Tra i protagonisti della serata anche il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, che ha partecipato fuori concorso insieme al sindaco della Città Metropolitana di Bari Vito Leccese e al sindaco di Matera, Antonio Nicoletti. Ad affiancarli ai fornelli gli chef Domingo Schingaro, Rosario Didonna, Vinod Sookar e Giuseppe Frizzale. «Qualche anno fa ho dato il mio contributo tagliando i pomodorini, e alla fine abbiamo persino vinto. Per me è decisamente più semplice amministrare che cucinare. Per fortuna i pugliesi non hanno mai assaggiato un piatto preparato da me» ha scherzato Antonio Decaro.

Il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro mentre serve i piatti preparati al pubblico

Anche Vito Leccese ha sottolineato il valore dell'iniziativa. «É una bellissima manifestazione che mette insieme i sindaci e valorizza le nostre realtà gastronomica» ha commentato. Per il padrone di casa Gianfranco Palmisano, l'evento rappresenta molto più di una semplice competizione culinaria. «È stato un piacere ospitare una manifestazione coinvolgente e divertente, che abbiamo fortemente voluto a Martina» ha commentato il padrone di casa, Gianfranco Palmisano. «È stato un momento di sinergia e di consolidamento dei rapporti istituzionali e un’occasione unica di valorizzazione degli chef, veri fuoriclasse della nostra Puglia. Grazie di cuore ai cittadini per la calorosa accoglienza, a tutti i Sindaci che hanno partecipato, al Sindaco di Bari Vito Leccese e al Presidente Antonio Decaro per aver condiviso con noi questa bellissima serata di festa e di crescita per il territorio».

In arrivo una Special Edition natalizia di "Sindaci, ai fornelli!"

La manifestazione si è conclusa con l'annuncio di una novità dedicata al periodo natalizio. A dicembre è infatti prevista una Special Edition di "Sindaci, ai fornelli!", che sarà dedicata ai sapori e ai piatti tipici del Natale. L'appuntamento vedrà il ritorno di alcuni dei protagonisti più rappresentativi delle passate edizioni, chiamati nuovamente ai fornelli per una sfida che metterà al centro convivialità, territorio e cucina.

Il sindaco della Città Metropolitana di Bari Vito Leccese alle prese con la preparazione del suo piatto

A tracciare un bilancio della manifestazione è stato Giovanni Ventrelli di Rp Consulting, che ha evidenziato il crescente interesse del pubblico per l'evento. «È stata un'edizione di grande successo», ha concluso Giovanni Ventrelli di Rp Consulting. «La piazza era gremita, sul palco ci siamo divertiti tutti e questa energia è arrivata anche al pubblico. Siamo molto soddisfatti e guardiamo con fiducia alle prossime edizioni».