Gli Stati Uniti continuano a rappresentare la destinazione più desiderata dagli italiani per il viaggio di nozze 2026, ma accanto alla meta americana emergono nuove tendenze che premiano itinerari più articolati, esperienze autentiche e viaggi capaci di combinare cultura, natura e relax. È quanto emerge dall'analisi del Centro Studi Veratour, realizzata sulle prenotazioni confermate tra il 1° gennaio e il 15 giugno 2026. Se negli Stati Uniti resta forte il fascino dei grandi itinerari on the road, cresce in modo significativo anche l'interesse verso il Giappone, mentre aumenta la domanda di safari in Africa abbinati a soggiorni balneari. Il viaggio di nozze si conferma così sempre più orientato alla scoperta e alla costruzione di un'esperienza su misura.

Gli itinerari personalizzati sostituiscono sempre più le vacanze in un'unica destinazione

Stati Uniti ancora leader tra le mete per il viaggio di nozze

Con il 56% delle preferenze, gli Usa si confermano la destinazione più richiesta dagli sposi italiani, pur registrando una lieve flessione rispetto al 62,6% del 2025. A sostenere questo risultato non è soltanto il classico tour negli Stati Uniti, che rappresenta il 20,4% delle prenotazioni, ma soprattutto le formule combinate. Tra le più richieste figurano Usa + Santo Domingo o Giamaica (14,2%), Usa + crociera ai Caraibi (6,9%) e Usa + Messico (5,9%). L'itinerario che unisce visite nelle grandi città americane e alcuni giorni di relax al mare continua quindi a essere la soluzione preferita dalle coppie.

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Giappone protagonista della crescita del 2026

La vera novità dell'anno è rappresentata dal Giappone, che raggiunge il 18% delle prenotazioni complessive, registrando una crescita dell'11% rispetto al 2025. Il Paese conquista gli sposi grazie alla possibilità di vivere un viaggio ricco di esperienze, tra città moderne, siti storici, paesaggi naturali e una delle gastronomie più apprezzate al mondo. Più in generale, l'Estremo Oriente passa dal 18,3% al 22,7% delle preferenze. Oltre al Giappone, aumentano le richieste per Indonesia (3,7%) e Thailandia (3,2%), destinazioni sempre più apprezzate da chi cerca un viaggio completo e diversificato.

Il Giappone registra la crescita più significativa tra le destinazioni per la luna di miele

Safari in Africa e mare: cresce la domanda di itinerari combinati

Anche l'Africa australe e subsahariana rafforza la propria posizione, passando dal 6,1% del 2025 al 9,5% nel 2026. Le proposte che abbinano safari, riserve naturali e soggiorni balneari sono tra le più richieste. Destinazioni come Tanzania, Kenya, Sudafrica, Zanzibar e Seychelles rispondono alla crescente richiesta di esperienze immersive e itinerari che uniscono avventura e relax. «Il viaggio di nozze resta una delle vacanze più importanti nella vita di una coppia, ma oggi viene vissuto in modo diverso rispetto al passato - dichiara Stefano Pompili, Co-Ceo Veratour -. Non basta più la destinazione da cartolina. Gli sposi cercano un viaggio capace di lasciare qualcosa: vogliono attraversare luoghi diversi, vivere esperienze autentiche, conoscere culture lontane e magari concludere con qualche giorno di mare e relax. È una richiesta più consapevole, che impone grande attenzione nella costruzione dell’itinerario. È una vacanza ricca e carica di aspettative emotive fortissime. Per questo la scelta non riguarda solo la meta, ma anche la possibilità di essere seguiti da chi sa organizzare ogni dettaglio e intervenire se qualcosa non va. È uno dei segmenti in cui il valore del tour operator e dell’agenzia di viaggio resta più evidente».

I safari africani conquistano sempre più coppie grazie ai pacchetti che uniscono natura e mare

Maldive e Oceano Indiano mantengono il fascino, ma cambiano le preferenze

L'Oceano Indiano continua a occupare uno spazio importante nell'offerta dedicata ai viaggi di nozze, anche se il suo peso scende dal 7,8% al 6,5%. Le Maldive raccolgono il 3,3% delle preferenze, mentre Mauritius raggiunge il 2,3%. Il dato non evidenzia un calo di interesse verso il mare tropicale, ma conferma un cambiamento nelle abitudini di viaggio: sempre più coppie preferiscono inserire la vacanza balneare come tappa finale di un itinerario più ampio.Anche i Caraibi, con il 5,3% delle prenotazioni, mantengono un andamento stabile rispetto al 2025. Una parte significativa della domanda, tuttavia, confluisce nei pacchetti che combinano Stati Uniti e destinazioni caraibiche.

Le Maldive restano una meta iconica, ma sempre più spesso rappresentano solo una tappa del viaggio di nozze

Il viaggio di nozze diventa un'esperienza sempre più personalizzata