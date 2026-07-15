LUNA DI MIELE 2026
Il viaggio di nozze perfetto? Più della metà degli italiani sceglie gli Usa
Nel 2026 gli Stati Uniti restano la meta preferita dagli italiani per il viaggio di nozze, con il 56% delle scelte, ma cresce l'interesse per il Giappone e per i safari in Africa . Secondo il Centro Studi Veratour, le coppie scelgono sempre più itinerari che uniscono cultura, natura e mare, privilegi
Indice
- 1Stati Uniti ancora leader tra le mete per il viaggio di nozze
- 2Giappone protagonista della crescita del 2026
- 3Safari in Africa e mare: cresce la domanda di itinerari combinati
- 4Maldive e Oceano Indiano mantengono il fascino, ma cambiano le preferenze
- 5Il viaggio di nozze diventa un'esperienza sempre più personalizzata
Gli Stati Uniti continuano a rappresentare la destinazione più desiderata dagli italiani per il viaggio di nozze 2026, ma accanto alla meta americana emergono nuove tendenze che premiano itinerari più articolati, esperienze autentiche e viaggi capaci di combinare cultura, natura e relax. È quanto emerge dall'analisi del Centro Studi Veratour, realizzata sulle prenotazioni confermate tra il 1° gennaio e il 15 giugno 2026. Se negli Stati Uniti resta forte il fascino dei grandi itinerari on the road, cresce in modo significativo anche l'interesse verso il Giappone, mentre aumenta la domanda di safari in Africa abbinati a soggiorni balneari. Il viaggio di nozze si conferma così sempre più orientato alla scoperta e alla costruzione di un'esperienza su misura.
Stati Uniti ancora leader tra le mete per il viaggio di nozze
Con il 56% delle preferenze, gli Usa si confermano la destinazione più richiesta dagli sposi italiani, pur registrando una lieve flessione rispetto al 62,6% del 2025. A sostenere questo risultato non è soltanto il classico tour negli Stati Uniti, che rappresenta il 20,4% delle prenotazioni, ma soprattutto le formule combinate. Tra le più richieste figurano Usa + Santo Domingo o Giamaica (14,2%), Usa + crociera ai Caraibi (6,9%) e Usa + Messico (5,9%). L'itinerario che unisce visite nelle grandi città americane e alcuni giorni di relax al mare continua quindi a essere la soluzione preferita dalle coppie.
Giappone protagonista della crescita del 2026
La vera novità dell'anno è rappresentata dal Giappone, che raggiunge il 18% delle prenotazioni complessive, registrando una crescita dell'11% rispetto al 2025. Il Paese conquista gli sposi grazie alla possibilità di vivere un viaggio ricco di esperienze, tra città moderne, siti storici, paesaggi naturali e una delle gastronomie più apprezzate al mondo. Più in generale, l'Estremo Oriente passa dal 18,3% al 22,7% delle preferenze. Oltre al Giappone, aumentano le richieste per Indonesia (3,7%) e Thailandia (3,2%), destinazioni sempre più apprezzate da chi cerca un viaggio completo e diversificato.
Safari in Africa e mare: cresce la domanda di itinerari combinati
Anche l'Africa australe e subsahariana rafforza la propria posizione, passando dal 6,1% del 2025 al 9,5% nel 2026. Le proposte che abbinano safari, riserve naturali e soggiorni balneari sono tra le più richieste. Destinazioni come Tanzania, Kenya, Sudafrica, Zanzibar e Seychelles rispondono alla crescente richiesta di esperienze immersive e itinerari che uniscono avventura e relax. «Il viaggio di nozze resta una delle vacanze più importanti nella vita di una coppia, ma oggi viene vissuto in modo diverso rispetto al passato - dichiara Stefano Pompili, Co-Ceo Veratour -. Non basta più la destinazione da cartolina. Gli sposi cercano un viaggio capace di lasciare qualcosa: vogliono attraversare luoghi diversi, vivere esperienze autentiche, conoscere culture lontane e magari concludere con qualche giorno di mare e relax. È una richiesta più consapevole, che impone grande attenzione nella costruzione dell’itinerario. È una vacanza ricca e carica di aspettative emotive fortissime. Per questo la scelta non riguarda solo la meta, ma anche la possibilità di essere seguiti da chi sa organizzare ogni dettaglio e intervenire se qualcosa non va. È uno dei segmenti in cui il valore del tour operator e dell’agenzia di viaggio resta più evidente».
Maldive e Oceano Indiano mantengono il fascino, ma cambiano le preferenze
L'Oceano Indiano continua a occupare uno spazio importante nell'offerta dedicata ai viaggi di nozze, anche se il suo peso scende dal 7,8% al 6,5%. Le Maldive raccolgono il 3,3% delle preferenze, mentre Mauritius raggiunge il 2,3%. Il dato non evidenzia un calo di interesse verso il mare tropicale, ma conferma un cambiamento nelle abitudini di viaggio: sempre più coppie preferiscono inserire la vacanza balneare come tappa finale di un itinerario più ampio.Anche i Caraibi, con il 5,3% delle prenotazioni, mantengono un andamento stabile rispetto al 2025. Una parte significativa della domanda, tuttavia, confluisce nei pacchetti che combinano Stati Uniti e destinazioni caraibiche.
Il viaggio di nozze diventa un'esperienza sempre più personalizzata
I dati raccolti dal Centro Studi Veratour evidenziano un'evoluzione nelle preferenze degli sposi italiani. Il modello della vacanza dedicata esclusivamente al relax lascia progressivamente spazio a itinerari costruiti intorno alle esperienze, alla scoperta del territorio e alla possibilità di vivere più destinazioni nello stesso viaggio. Gli Stati Uniti restano il principale riferimento per i viaggi di nozze, mentre il Giappone e i safari africani si affermano come le alternative in maggiore crescita, confermando la tendenza verso lune di miele sempre più personalizzate e ricche di contenuti.