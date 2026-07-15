Come riporta The Caterer, una commissione dell’Assemblea dell’Irlanda del Nord ha avviato un’indagine per valutare gli effetti dell’attuale regime fiscale su ristoranti, pub, hotel e imprese dell’ospitalità. L’obiettivo è raccogliere dati e testimonianze per comprendere quanto l’aliquota del 20% stia incidendo sulla competitività del settore e sulla capacità delle aziende di investire e mantenere l’occupazione.