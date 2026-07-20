Non la tradizionale spaghettata, ma un bucket di pollo fritto per concludere il ricevimento. È la scelta di una giovane coppia che il 16 luglio, a Sternatia, nel cuore del Salento, ha deciso di rendere ancora più personale il proprio matrimonio affidando a KFC il buffet di mezzanotte. Oltre 250 invitati hanno accolto l'arrivo degli iconici bucket, trasformando uno dei momenti più attesi della festa in un'esperienza originale. La cerimonia si è svolta in una storica villa privata immersa nella campagna salentina a Sternatia (Le), una cascina ottocentesca che ha ospitato un ricevimento all'insegna dell'eleganza, della musica dal vivo e di dettagli ispirati alla cultura pop.

In questo matrimonio salentino il gran finale è stato a base di bucket di KFC

Il pollo fritto diventa parte della storia degli sposi

La scelta di KFC non è nata dalla volontà di stupire, ma dal valore affettivo che il marchio riveste per la coppia. Il pollo fritto ha accompagnato molti momenti della loro relazione, dai viaggi alle serate davanti a un film, diventando nel tempo un piccolo rito capace di evocare ricordi condivisi. Per questo motivo gli sposi hanno sostituito il classico buffet notturno con quello che hanno definito il loro "KFC di mezzanotte", trasformando un'abitudine personale in uno dei momenti simbolo del ricevimento.

Gli sposi nei festeggiamenti firmati KFC

Anche le partecipazioni riflettevano questo stile. Gli inviti, realizzati con una copertina ispirata ai fumetti, raccontavano il matrimonio come il primo capitolo di una storia di supereroi, anticipando il carattere informale e creativo dell'intera giornata.

Musica dal vivo e un finale fuori dagli schemi

Ad accompagnare la festa sono stati gli Après La Classe, tra i gruppi più conosciuti della scena musicale salentina, che hanno animato la serata fino all'arrivo del buffet firmato KFC.