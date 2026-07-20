STOP OVERTOURISM
Nasce l'app che valorizza il turismo locale grazie ad artigiani, osti e produttori
Unexpected Italy lancia un sistema basato sulla fiducia per combattere l'overtourism. Più di 500 artigiani, chef e agricoltori mappano l'Italia con itinerari autentici per sfuggire alle trappole commerciali delle grandi città
Il turismo contemporaneo sta affrontando una profonda crisi d'identità. Da un lato, le città d’arte e i borghi storici sono travolti dai flussi turistici di massa; dall'altro, le esperienze di viaggio sono sempre più guidate, filtrate e, in ultima analisi, omologate da algoritmi digitali e piattaforme di recensioni di massa. In un mondo in cui il valore di un luogo viene ridotto a un punteggio numerico da uno a cinque stelle, c'è un'Italia nascosta, fatta di artigiani, contadini, osti e sognatori, che rischia di diventare invisibile. Per offrire un'alternativa concreta all'overtourism, la travel tech startup Unexpected Italy ha annunciato una svolta strategica cruciale. Dopo aver costruito negli anni un archivio unico di luoghi, persone e micro-realtà testati personalmente dai fondatori, la piattaforma fa un salto di qualità ambizioso. Adesso l’obiettivo è fortificare la rete dei “suggeritori” di luoghi, scegliendo solo persone che possano realmente dire la loro sui temi dell’accoglienza.
La stragrande maggioranza delle piattaforme digitali di viaggio si basa sulle opinioni dei consumatori o di influencer di viaggio. Questo modello, apparentemente democratico, ha finito per generare un paradosso: premia la popolarità a discapito della qualità reale, spingendo i viaggiatori verso gli stessi luoghi standardizzati e impoverendo l'offerta culturale dei territori. «Dopo oltre cinque anni di mappatura indipendente dei territori, condotta passo dopo passo, relazione dopo relazione, il progetto lancia un'infrastruttura di fiducia», spiega Elisabetta Faggiana, Ceo di Unexpected Italy. «Non ci si affida più al voto umorale del passante, ma al sapere locale verificato e alla competenza professionale. Non si tratta di collezionare opinioni individuali, ma di strutturare valutazioni motivate provenienti da chi lavora quotidianamente dentro lo stesso ecosistema di competenze. Gli utenti non sono più semplici consumatori passivi, ma diventano parte attiva del sistema in veste di curatori».
Chi sono i Ribelli con le Radici che mappano il turismo indipendente
Sono già oltre 500 gli host di tutta Italia che contribuiscono alla messa a terra del sapere locale. Possono appartenere direttamente a uno dei sei archetipi delineati da Unexpected Italy - come uno chef che segnala un piccolo produttore di formaggi, o un albergatore che indirizza i viaggiatori verso la bottega di un restauratore - oppure possono essere professionisti esterni con competenze verificate e riconosciute nel proprio ambito, quali giornalisti, sommelier, curatori culturali, designer e ricercatori. Dal maestro dei distillati Gianni Capovilla, a pionieri dell’ospitalità come Daniele Kihlgren (Sextantio), a maestri artigiani come Giancarlo Busato o Dante Mortet, fino ad artigiani del gusto come Cacciatori Cartosio nelle Langhe, Rosario di Donna a Cerignola, Turacciolo ad Andria, Da Doro a Solagna sono tanti i “Ribelli con le Radici” che hanno contribuito e continuano a contribuire a creare questa rete della fiducia.
Il cuore di questa evoluzione risiede in un cambio profondo di metodologia valutativa. Nella visione di Unexpected Italy, nessun luogo viene considerato come un’entità isolata o una monade a sé stante. Al contrario, ogni realtà inserita nel circuito viene analizzata come parte integrante di una complessa e coerente rete di valore territoriale. Se un ristorante utilizza prevalentemente ingredienti industriali pur avendo un arredamento artigianale, non può far parte dell'Italia che resiste.
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Il turismo ha bisogno di rimettere le persone al centro, se una bottega artigiana collabora con i produttori locali e fa ricerca sui materiali storici, diventa un nodo centrale della rete. «Il principio cardine secondo cui la qualità nei territori è distribuita e interconnessa è stato testato sul campo attraverso ripetuti esperimenti di comunità dal vivo», chiarisce Savio Losito, co-fondatore di Unexpected Italy. «Riunendo in una stessa stanza produttori, artigiani, albergatori e ristoratori locali, i fondatori hanno notato come, messi nella condizione di dialogare, questi professionisti inizino spontaneamente a riconoscere e segnalare le realtà di valore del proprio territorio. In pochi minuti emergono centinaia di raccomandazioni incrociate. È la dimostrazione scientifica che chi pratica la qualità ogni giorno sa riconoscerla immediatamente nei propri colleghi».
I sei archetipi dell'accoglienza autentica per valorizzare il territorio
Il racconto del territorio si snoda così attraverso i Maestri del Fare, custodi di un alto artigianato capace di far dialogare le tecniche antiche con la contemporaneità, e gli Innovatori della Terra, produttori e viticoltori che rinnovano i processi nel pieno rispetto della memoria biologica del suolo. La memoria collettiva e la ricerca sono invece protette dai Tramandatori di Sapere, figure chiave di botteghe storiche e librerie indipendenti. Sul fronte della cultura culinaria, gli Artigiani del Gusto combattono l'omologazione dei sapori interpretando il cibo come pura identità territoriale.
Infine, i Professionisti dell’Ospitalità trasformano il soggiorno in hotel di charme e dimore storiche in un’esperienza relazionale profonda, vivendo l'accoglienza come un atto di vera responsabilità sociale verso il luogo che li ospita. «In questo contesto, l'applicazione mobile di Unexpected Italy smette di essere un semplice catalogo digitale e si evolve nella vera e propria infrastruttura tecnologica, culturale e relazionale del turismo indipendente italiano», concludono Faggiana e Losito. «È lo strumento che raccoglie, organizza e rende fruibile l'immenso patrimonio di conoscenze diffuse nei territori, traducendolo in mappe accessibili per i viaggiatori che cercano un'esperienza autentica. Una rete in cui la fiducia non viene sbandierata per scopi di marketing, ma viene costruita giorno dopo giorno da professionisti che riconoscono, proteggono e valorizzano il lavoro di altri professionisti».
La storia di Unexpected Italy: l'app premiata dall'ONU per il viaggio consapevole
Nata a Londra, ma con il cuore in Italia, la startup travel tech Unexpected Italy è un progetto fondato da Elisabetta Faggiana e Savio Losito, lei di Vicenza e lui di Barletta, premiato anche alle Nazioni Unite per il suo approccio etico e originale al turismo. Oggi l’applicazione, descritta dal The Guardian come “una bussola per viaggiatori consapevoli”, è attiva in 18 territori italiani, tra cui Venezia, Roma, Genova, Torino, Padova, Vicenza e la Valle d’Itria, e si propone come un antidoto alle trappole del turismo di massa. L’idea alla base consiste nel mappare luoghi autentici, incontrare personalmente artigiani, osti, produttori e piccoli albergatori, ed entrare in contatto con quelle realtà che ancora oggi resistono all’omologazione. L'applicazione funziona come una guida turistica digitale 3.0, geolocalizzata e targettizzata, in grado di suggerire itinerari su misura, con l’obiettivo di far sentire il viaggiatore parte della comunità locale, non un semplice consumatore di luoghi.
Premiata con il Roma Startup Award per l’originalità della proposta e la capacità di creare valore per il territorio, la piattaforma ha raccolto l’attenzione anche dei media internazionali: il quotidiano britannico The Guardian ha dedicato articoli approfonditi all’iniziativa, in particolare per l’analisi del territorio vicentino e torinese, diventando un punto di riferimento importante per la stampa estera. Il lavoro di mappatura, condotto in prima persona dai due founder, ha permesso di costruire una rete selettiva e dinamica di migliaia di luoghi autentici, molti dei quali impossibili da trovare sui canali turistici convenzionali. In città come Roma e Venezia, dove secondo recenti studi oltre il 70% dei turisti finisce in trappole commerciali, Unexpected Italy propone alternative concrete: ristoranti veri, botteghe vive, quartieri ancora abitati. La piattaforma parte dal presupposto che il turismo, per essere sostenibile, debba tornare a essere relazione e trasformazione. Il loro algoritmo relazionale non si basa su tendze, ma su passioni e affinità, con alcune destinazioni suggerite solo a chi dimostra attenzione e rispetto. «Non tutti i luoghi sono per tutti» spiegano. «La nostra missione non è portare tutti negli stessi posti, ma far incontrare le persone giuste con i luoghi giusti». Un’idea di viaggio che non consuma, ma cura. E che dell’Italia restituisce finalmente l’anima.