Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 09 luglio 2026  | aggiornato alle 13:04 | 120253 articoli pubblicati

Rational
Feudo Arancio
Feudo Arancio

I farmaci dimagranti cambiano i ristoranti: meno alcol, porzioni ridotte e nuovi menu

Nel Regno Unito cresce l'impatto dei farmaci GLP-1, come Wegovy e Mounjaro, sui consumi fuori casa. Secondo una ricerca citata da The Caterer, oltre un quarto degli utilizzatori mangia al ristorante meno spesso. Per gli operatori la sfida non è perdere clienti, ma ripensare menu, porzioni e marginalità

di Redazione Italia a Tavola
09 luglio 2026 | 11:16
I farmaci dimagranti cambiano i ristoranti: meno alcol, porzioni ridotte e nuovi menu
I farmaci dimagranti cambiano i ristoranti: meno alcol, porzioni ridotte e nuovi menu

I farmaci dimagranti cambiano i ristoranti: meno alcol, porzioni ridotte e nuovi menu

Nel Regno Unito cresce l'impatto dei farmaci GLP-1, come Wegovy e Mounjaro, sui consumi fuori casa. Secondo una ricerca citata da The Caterer, oltre un quarto degli utilizzatori mangia al ristorante meno spesso. Per gli operatori la sfida non è perdere clienti, ma ripensare menu, porzioni e marginalità

di Redazione Italia a Tavola
09 luglio 2026 | 11:16
 

Indice

Per anni la ristorazione ha dovuto fare i conti con inflazione, rincari energetici e riduzione del potere d'acquisto. Ora all'orizzonte compare un nuovo fattore destinato a cambiare il mercato: la diffusione dei farmaci dimagranti a base di GLP-1, come Wegovy e Mounjaro. Secondo quanto riportato da The Caterer, una ricerca realizzata da RSM UK su 2.000 consumatori britannici evidenzia che il 28% di chi utilizza o ha utilizzato questi farmaci dichiara di mangiare fuori o ordinare cibo da asporto meno frequentemente. Non solo: il 45% afferma di consumare porzioni più piccole, il 39% fa meno spuntini e il 32% beve meno alcol. Al contrario, il 29% sarebbe disposto a spendere di più per piatti salutari.

Non è un problema sanitario, ma economico

La ricerca interessa soprattutto perché sposta il dibattito dalla salute ai consumi. I farmaci GLP-1 riducono l'appetito e modificano le abitudini alimentari. Per la ristorazione questo significa clienti che continuano a frequentare i locali, ma ordinano meno, evitano dessert e alcolici e preferiscono piatti più leggeri e ricchi di proteine.

I ristoranti stanno ripensando i menu per rispondere alle nuove esigenze dei clienti
I ristoranti stanno ripensando i menu per rispondere alle nuove esigenze dei clienti

Secondo Saxon Moseley, head of leisure and hospitality di RSM UK, la tendenza era già in atto, ma i nuovi farmaci l'hanno accelerata. «I ristoranti ottengono margini più elevati da antipasti, dessert e bevande alcoliche. Se i clienti saltano alcune portate e bevono meno, la pressione sui margini aumenta anche se il numero dei coperti rimane stabile», ha spiegato Moseley. Per questo motivo, aggiunge, gli operatori dovranno ripensare rapidamente i menu, introducendo piatti salutari, proposte ad alto contenuto proteico, porzioni più piccole e un'offerta più ampia di bevande analcoliche. 

Il fenomeno cresce soprattutto tra i giovani

La ricerca fotografa anche un mercato in rapida evoluzione. Circa un britannico su cinque (19%) ha già utilizzato un farmaco GLP-1, ma la percentuale sale al 36% tra la Generazione Z e al 30% tra i Millennials, segno che il fenomeno è destinato ad ampliarsi. Negli Stati Uniti il dibattito è ancora più avanzato. Restaurant Business evidenzia che le grandi catene stanno già studiando menu con porzioni ridotte, piatti più proteici e maggiore personalizzazione, mentre alcuni gruppi vedono nei farmaci dimagranti un fattore destinato a modificare strutturalmente la domanda.

I numeri della ricerca RSM UK

  • 2.000 consumatori intervistati.
  • 19% ha utilizzato o utilizza farmaci GLP-1.
  • 28% mangia fuori o ordina takeaway meno frequentemente.
  • 45% consuma porzioni più piccole.
  • 39% fa meno spuntini.
  • 32% beve meno alcol.
  • 29% spenderebbe di più per opzioni salutari.

Meno quantità, più qualità

Il cambiamento non significa necessariamente meno clienti. Un'indagine della National Restaurant Association, ripresa da Bar & Restaurant, mostra che gli utilizzatori dei farmaci GLP-1 continuano a frequentare i ristoranti con regolarità, ma cambiano il modo di ordinare. Il 93% dichiara di aver modificato le proprie scelte: prevalgono porzioni ridotte, piatti ricchi di proteine, più verdure e meno dessert e alcolici. Molti chiedono inoltre menu che rendano più evidenti le opzioni salutari e la composizione nutrizionale delle portate.

Porzioni ridotte ma maggiore attenzione alla qualità e alla presentazione
Porzioni ridotte ma maggiore attenzione alla qualità e alla presentazione

Per la ristorazione, quindi, la sfida non è soltanto intercettare una nuova domanda, ma proteggere la redditività. Se il cliente consuma meno, occorre ripensare il valore dell'esperienza, la composizione del menu e il mix delle vendite.

Un cambiamento destinato a durare?

Gli analisti ritengono che il fenomeno sia solo all'inizio. La progressiva diffusione delle formulazioni orali dei farmaci GLP-1 e il loro crescente utilizzo potrebbero ampliare ulteriormente il numero delle persone che modificano il proprio rapporto con il cibo. Per la prima volta, dunque, la ristorazione non si trova di fronte a un cambiamento imposto dall'economia o dalle mode alimentari, ma da una trasformazione che nasce in ambito sanitario e finisce per incidere direttamente sui modelli di consumo. Un'evoluzione che potrebbe cambiare non solo ciò che i clienti mangiano, ma anche il modo in cui i ristoranti costruiscono la propria offerta.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
farmaci GLP-1 ristorazione Wegovy Mounjaro porzioni ridotte alimentazione sana menu salutari consumi alimentari mangiare fuori ristoranti
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Comavicola
Sagna
Kamut
Grandi Molini Italiani
Comavicola
Sagna
Kamut
Grandi Molini Italiani
Grana Padano
Galbani

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, Ristorazione Collettiva, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2026