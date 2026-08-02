L’organizzazione di una vacanza in famiglia richiede attenzione, soprattutto nella fase della partenza. Tra la gestione dei bagagli e le procedure in aeroporto, l'esperienza del volo può diventare complessa per i genitori. Per agevolare il percorso prima e durante il viaggio, easyJet mette a disposizione una serie di servizi specifici volti a semplificare ogni momento, dall'accesso ai controlli fino alla sistemazione in cabina.

Le procedure d'imbarco prioritario consentono alle famiglie con bambini sotto i 5 anni di accedere alla cabina prima degli altri passeggeri

Check-in anticipato fino a 30 giorni per viaggiare seduti vicini

Uno degli aspetti principali quando si viaggia con i figli è la certezza di occupare posti adiacenti a bordo. La compagnia garantisce l'assegnazione automatica dei posti vicini per i nuclei familiari che hanno effettuato la prenotazione unica. A differenza degli standard tradizionali, la procedura di check-in online easyJet si apre con un anticipo di 30 giorni prima della partenza. In presenza di prenotazioni effettuate a ridosso del volo, qualora non vi siano sedute vicine libere, il personale del vettore interviene direttamente al momento dell'imbarco per riorganizzare la disposizione dei passeggeri.

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Trasporto gratuito dell'attrezzatura per neonati in stiva

La gestione delle dotazioni per l'infanzia prevede specifiche agevolazioni sul carico. Per ciascun neonato o bambino registrato, è consentito l'imbarco senza costi aggiuntivi di due articoli in stiva scelti tra passeggino pieghevole, culla da viaggio, seggiolino auto o rialzo. L'utilizzo del passeggino è permesso lungo tutto il perimetro dell'aeroporto fino al gate d'imbarco, dove viene preso in custodia dal personale di terra. L'inserimento dell'attrezzatura nelle apposite borse protettive consente di ottimizzare lo spazio inserendo articoli come pannolini e salviette idratanti.

L'attrezzatura per l'infanzia, come il passeggino, può essere utilizzata in aeroporto fino al gate prima di essere stivata gratuitamente

Deroga per liquidi e cibo per neonati ai controlli di sicurezza

Le restrizioni relative al trasporto dei liquidi nel bagaglio a mano non si applicano ai prodotti destinati all'alimentazione dei più piccoli. Latte, acqua sterilizzata e omogeneizzati possono superare la soglia dei 100 ml, previa verifica dedicata presso i varchi di sicurezza. Durante la traversata, l'equipaggio di cabina fornisce supporto costante per il riscaldamento dei biberon in acqua calda, eliminando la necessità di trasportare contenitori termici.

Assistenza dell'equipaggio e l'iniziativa Little Traveller's Log Book

Il personale operativo di bordo garantisce l'assistenza necessaria per tutta la durata del tragitto. Ai bambini viene distribuito il Little Traveller's Log Book, un libretto informativo gratuito incentrato sulle nozioni di base dell'aviazione, sulla struttura dei velivoli e con una sezione riservata alla firma dei piloti. Quando le tempistiche operative e le fasi di sosta lo consentono, è possibile richiedere una breve visita guidata all'interno della cabina di pilotaggio.

bordo dei voli è possibile richiedere al personale di cabina il riscaldamento dei biberon e ricevere il libretto di viaggio per bambini

Imbarco prioritario per famiglie con figli sotto i 5 anni

Le dinamiche di imbarco prevedono una corsia agevolata per i nuclei familiari con bambini di età inferiore a 5 anni, ai quali viene consentito l'accesso all'aeromobile prima dei flussi generali di passeggeri. Questa precedenza facilita il posizionamento dei bagagli a mano nei cappelliere e l'assestamento all'interno della cabina. Nei principali scali coperti dal network è inoltre attiva la possibilità di prenotare l'accesso Fast Track per il superamento rapido dei varchi di sicurezza.

Regole per il bagaglio a mano e valigette cavalcabili

La politica sui bagagli stabilisce che, per i neonati che viaggiano in braccio a un adulto, sia ammessa gratuitamente una borsa fasciatoio supplementare. Per i bambini più grandi è autorizzato l'impiego delle valigette cavalcabili tipo Trunki, purché rispettino le dimensioni standard del bagaglio da stivare sotto il sedile anteriore.

Un'organizzazione senza stress fin dalla partenza in aeroporto permette alle famiglie di godersi a pieno il relax e il divertimento arrivati a destinazione

«Una vacanza in famiglia dovrebbe iniziare con l'entusiasmo della partenza, non con la preoccupazione per l'assegnazione dei posti o per la gestione del passeggino» commenta Valeria Cerri, Head of Cabin Crew Europe di easyJet. «Per questo abbiamo lavorato su ogni fase dell'esperienza, dal check-in online all'assistenza a bordo, con l'obiettivo di rendere il volo dei genitori con bambini il più semplice e sereno possibile».

L'importanza della pianificazione nei viaggi aerei con bambini